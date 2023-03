Lorena Herrera vivió escalofriante momento con un narco que la pretendía

Lorena Herrera contó cuando un narco quiso tener una cita con ella (Fotos: Facebook/Las Perdidas Gettyimages)

La actriz y cantante Lorena Herrera contó a la prensa un episodio que vivió con un narco durante una presentación. La interprete de Desnúdame el alma dijo que sí le llegó a tocar 2 o 3 veces situaciones complicadas e inseguras cuando trabajaba cantando en palenques, pero destacó una que le ocurrió 6 años atrás.

Era día del padre, por lo que estaba invitada a un evento “muy familiar”. Contó que le pidieron modificar su show, e incluir algunas bailarinas además de su ya clásico cuerpo de danza masculino. En algún momento del show, un sujeto se acercó a su representante para hacerle una petición muy particular.

Según la estrella, el hombre pedía una foto con ella de manera muy insistente, situación que el manager intentó frenar. Le preguntaba cuánto tenía que pagar para acercarse a la cantante. Después, el representante se dio cuenta que la petición iba más allá, pues el sujeto quería pagar una suma importante de dinero para tener una cita con Lorena Herrera.

El representante, ante la insistencia, le dijo que ella no hacía eso, y que no podía cenar con nadie a cambio de dinero; no obstante, no pudo quitarse fácilmente al sujeto de encima.

El hombre quería pagar una fuerte cantidad de dinero para salir con ella (Foto: Netflixlat)

Cuando terminó el show, el hombre dijo que al menos le permitiera pagar para tener una foto. El representante de Lorena Herrera, al darse cuenta de quién era, le dijo que no tenía que dar un peso para eso, pues la cantante accedería a la petición. Lorena contó que, además de todo, el hombre no estaba solo en el evento, pues iba acompañado de su esposa y sus hijas.

Al llegar al hotel en el que se estaba quedando, el representante de la actriz le confesó que el insistente hombre era ni más de menos que un narco “fuertísimo”, y que además de todo era el dueño del hotel.

La ex conductora de la La Más Draga contó que, aunque moría de miedo, no era una opción salir de allí, pues la carretera era muy peligrosa. Ante la situación tuvo que pasar la noche en el hotel; sin embargo, durante la madrugada, una persona tocó la puerta de su habitación.

“Ese tipo se puede meter a mi cuarto”, comentó Lorena, y ante el susto tuvo que dormir en la habitación de una de sus representantes. Del mismo modo, sus bailarines de recomendaron dormir todos juntos.

La cantante recordó cuando alguien tocó la puerta de su habitación, situación que la llenó de miedo (Archivo)

Lorena Herrera confesó que desde entonces tomó la decisión de dejar de ir a esos lugares a dar show, consejo que también le recomendó su esposo, Roberto Assad, pues se exponía demasiado. “La República sí está un poquito peligrosa. Hace mucho que ya no hago palenques”, admitió la actriz.

Estas situaciones le pasaban sobre todo en sus inicios, pero ahora las cosas parecen ser muy diferentes para ella, pues comentó: “tiene mucho tiempo que canto en discotecas”. Como bien es sabido, Lorena Herrera ha enfocado su carrera musical en cantarle a la comunidad gay, ambiente que ella considera “muy diferente”, y por tanto, menos peligroso.

Lorena Herrera contó que se siente más segura cantando para la comunidad gay (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Aprovechó su encuentro con la prensa para hablar de la recientemente fallecida Rebecca Jones, a la que calificó como una excelente actriz con la que, lamentablemente, nunca pudo trabajar. “Escucho cosas maravillosas de ella como actriz”, manifestó.

También contó que alguna vez pensó congelar sus óvulos cuando tenía una relación con El Muñeco, pues en ese momento pensaba que quizás, en un futuro, tendría ganas de convertirse en mamá. No obstante, la relación terminó y el plan que tenía con él nunca se concretó.

Estas ganas de volverse madre no volvieron a aparecer en su vida, y nunca fue un plan puesto en la mesa junto a su actual pareja.