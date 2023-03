El momento en que Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Enrique Guzmán

Gustavo Adolfo Infante criticó a Enrique Guzmán por comentarios ofensivos contra la prensa (Foto: Gettyimages)

Gustavo Adolfo Infante se mostró enojado contra Enrique Guzmán después de que el cantante ofendiera a los reporteros después de que le preguntaran sobre el supuesto robo de joyas de Silvia Pinal por parte de su hijo Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna después de que ingresaron a la residencia de la actriz.

El conductor del programa de espectáculos De Primera Mano aseguró que el intérprete de Acompáñame necesita que alguien le ponga un alto para que deje de ser tan prepotente porque cuando necesita de los medios de comunicación para anunciar discos o conciertos ahí está pidiéndolo, pero cuando se le cuestiona sobre otros temas, Guzmán se molesta y comienza a ofender.

“Enrique Guzmán, su hijo es el ratero y los pende*** somos los periodistas, su hijo es el ratero, su nuerita es la ratera... yo creo que alguien tiene que poner en su justo lugar al viejito este, ya basta de tanta prepotencia, de tanta majadería, de tanta vulgaridad del señor este. Cunado le conviene, sí estamos ahí anunciando su vinil, qué me importa”, declaró el periodista.

Esto como reacción a los ataques del artista en contra de la prensa a quienes llamó pende*** por preguntarle acerca del presunto robo de sus hijos a Slivia Pinal. “¿Otro? ¿otro? Mira, tú, tú y tú están preguntando lo mismo. ¿Son pende***. los tres? ¡Que no! No me interesa”, dijo Guzmán.

Enrique Guzmán ofendió a los periodistas tras ser cuestionado por el presunto robo de las joyas de Silvia Pinal por parte su hijo Luis Enrique (Foto Instagram: @eguzmanoficial)

Recordemos que la familia Guzmán estuvo bajo la polémica cuando la revista TVNotas reveló que Silvia Pinal fue víctima de un robo por parte de su hijo Luis Enrique. Como respuesta la actriz del Cine de Oro mexicano aseguró que todo es una mentira y ni su hijo ni su nuera le robaron algo, porque sus joyas y artículos más valiosos están resguardados en un banco.

Declaraciones que respaldaron a las hechas por Luis Enrique quien calificó las acusaciones como falsas, además de sólo intentar generar discordia dentro de su familia y vulnerar la privacidad de sus integrantes.

Esta no es la primera ocasión en que Gustavo Adolfo arremetió en contra del músico de 80 años. El conflicto entre ambos inició cuando Frida Sofía, nieta del cantante, denunció públicamente en entrevista con el conductor una presunta agresión sexual en su contra por parte de Enrique Guzmán, hecho por el cual el periodista apoyó a la hija de Alejandra Guzmán.

Distintos programas televisivos permitieron declarar al intérprete de Tu Cabeza en Mi Hombro, uno de ellos fue Hoy, donde el padre de Alejandra Guzmán se presentó para desmentir la versión de su nieta mientras lloraba. Como respuesta Adolfo Infante publicó en sus redes sociales que no podía entender como la competencia con tal de “llevarse algo del pastel” de la audiencia apoyaron a una persona que calificó como “un posible abuelo pederasta”.

No es la primera vez que el periodista arremete contra Enrique Guzmán Fotos: Instagram @gainfante // Las Estrellas

Después de esto el cantante de La Plaga interpuso una demanda legal en contra del conductor por permitir el espacio para que Frida Sofía revelara intimidades de su vida y acusara de un delito que presuntamente él no cometió, además de amenazarlo con “romperle el hocico”, a lo que Adolfo Infante respondió que es una actitud reprobable., sin embargo mantendrá una relación de respeto hacia el cantante.

Una de las solicitudes del músico en contra del periodista de entretenimiento fue que no se acercara a Enrique Guzmán ni a lugares donde el se encontrara, además de abstenerse de externar comentarios en su contra tales como conductas de intimidación. Gustavo Adolfo Infante dijo que cómo no sabe dónde vive su familia ni el señor ni tampoco incurrió en agresiones en su contra la denuncia del compositor no procedió.