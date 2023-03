Enrique Guzmán lanzó polémicos comentarios a conductoras de “Hoy” y fue señalado de acoso

El artistas fue señalado de presunto abuso sexual por parte de su nieta Frida Sofía. (Foto Instagram: @eguzmanoficial)

Enrique Guzmán está envuelto en controversia por los polémicos comentarios que hizo durante su reciente visita a dos programas de televisión para promocionar su nuevo lanzamiento musical. Y es que durante las entrevistas que concedió lanzó declaraciones que fueron señaladas como palabras disfrazadas de halagos porque habrían incomodado a Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Cynthia Urías, Wendy Braga y Carmen Muñoz.

Todo ocurrió durante la mañana del miércoles 22 de marzo, cuando el intérprete de Tu cabeza en mi hombro asistió como invitado especial al programa Hoy para hablar sobre Soy Yo. Los conductores lo recibieron con mucha alegría y lo invitaron a tomar asiento en la sala principal con la intención de poder platicar con mayor comodidad.

El caso que tiene con Frida Sofía sigue sin resolverse. (Foto Instagram: @eguzmanoficial)

Mientras contaba algunos detalles sobre las canciones que incluyó en su disco se atrevió a resaltar la belleza de Andrea Legarreta provocando que la conductora se sonrojara y desviara la mirada. Pero eso no fue todo, el ícono del rock and roll en español también le “pidió matrimonio” y ella no tuvo otra opción más que agradecer el comentario.

De esta manera, la legendaria presentadora del matutino dejó pasar por desapercibidas las palabras que recibió de Enrique Guzmán, pero también demostró su inconformidad al tratar de cambiar de tema lo más pronto posible. Gracias a ello, la entrevista siguió su curso hasta que el también protagonista de icónicas películas como Acompáñame y Twist locura de juventud volvió a hacer un comentario fuera de lugar.

Andrea Escalona con Marco, el padre de su hijo (Foto: Instagram/@andy_escalona)

“Yo tenía un toca discos que era una belleza, pero nunca pude volver a encontrar una aguja para usar ese tocadiscos”, explicó sobre los formatos en que lanzó su nuevos disco cuando Andrea Escalona lo interrumpió para invitarlo a quedarse más tiempo en el programa y él respondió con humor: “Tengo muchas ganas de venir a levantar el rating de este programa porque que me he enterado que tu sobrino tiene mucha hambre”.

Enrique Guzmán estaba hablando de Emilio, el hijo que Andrea Escalona tuvo con su novio Marco y fue la propia conductora quien aclaró la situación. Aparentemente todo había sido una confusión, pero cuando el cantante se enteró del error comentó entre risas: “Me invitó a comer”.

(Foto Instagram: @eguzmanoficial)

Su declaración sorprendió a la conductora, quien siguió con las instrucción de producción y mandó a un corte comercial. Mientras tanto, se alcanzaron a escuchar unas cuantas risas de algunas personas que estaban en el foro, entre quienes estaba Raúl Araiza, y habrían causado molestia en Andrea Legarreta, pues se alcanzó a ver como negaba con la cabeza.

El matutino de Televisa continuó sin mayor inconveniente y Enrique Guzmán abandonó las instalaciones para presentarse en Cuéntamelo Ya!, un programa conducido por Cynthia Urías, Wendy Braga y Carmen Muñoz. El intérprete de La plaga también hizo promoción, pero se ganó críticas por mencionar que cuando va a cualquier espacio televisivo queda deleitado con las “piernas hermosas” de las presentadoras.

El cantante no se ha pronunciado al respecto. (Foto Instagram: @laguzmanmx)

Tanto Enrique Guzmán como Cuéntamelo Ya! y Hoy presumieron su convivencia a través de sus cuentas oficiales de Instagram, donde varios internautas señalaron que los incómodos momentos fueron situaciones de acoso y debido a la gran cantidad de cuestionamientos sobre lo sucedido, los involucrados se vieron orillados a limitar las reacciones en la sección de comentarios.

“Si verdad, Chapoy defiende a los indefendibles! Ayer en el Programa Hoy, Enrique Guzmán andaba mordiendo a Andrea Escalona, es un grosero encimoso y chiflado, ella se saco pero si no!! Que feo es”. “Que asco de señor”. “Ya no sabía ni que decir”. “Muy pésimo invitado”. “Nefasta actitud, para que lo invitan”. “Ese señor tan morboso, cómo lo siguen invitando”, fueron algunos comentarios.