Enrique Guzmán insultó a reporteros por preguntar sobre el supuesto robo a Silvia Pinal

Enrique Guzmán se molestó al ser cuestionado sobre el escándalo que envuelve a su hijo, Luis Enrique, y a su nuera, Mayela Laguna (Cuartoscuro)

Debido a que en los últimas semanas Luis Enrique Guzmán y su esposa, Mayela Laguna, han sido los protagonistas de una polémica por un supuesto robo de joyas de Silvia Pinal, Enrique Guzmán fue cuestionado al respecto, pero su reacción no fue positiva.

El cantante estaba saliendo de las instalaciones de Televisa cuando un grupo de periodistas se acercaron a hacerle preguntas sobre su más reciente álbum recopilatorio. Al comienzo, el intérprete de Payasito estaba respondiendo como usualmente lo hace, a veces bromeando.

Sin embargo, cuando el reportero Eden Dorantes tocó el tema del presunto robo, el ex esposo de Silvia Pinal inmediatamente dijo que no hablaría sobre esto. “No me metas en esa bronca, es la misma cosa”, dijo tajantemente, evidentemente incómodo.

El cantante dijo que no quería responder preguntas acerca de su familia y las evadió hasta finalizar el encuentro con la prensa (Instagram/@luisenriquegp)

Otro periodista cambió el sentido de la conversación y continuó haciéndole preguntas sobre sus nuevos proyectos; sin embargo, de nuevo fue cuestionado acerca de su hijo, a lo que Enrique decidió terminar con el encuentro, no sin antes demostrar su molestia insultando a los comunicadores.

“¿Otro?, ¿otro? Mira, tú, tú y tú están preguntando lo mismo. ¿Son pende**s los tres? ¡Que no! No me interesa”

El cantante volteó hacia su conductor para indicarle que avanzara y se marchó sin decir más.

El video, compartido por Eden Dorantes, recibió varios comentarios de internautas que se enojaron por la reacción del intérprete de Tu cabeza en mi hombro; no obstante, también hubo usuarios que lo defendieron y se creó un debate.

“De tal palo, tal astilla”, “pobre Silvia Pinal, este viejo es lo peor que le pasó”, “¿Que no viene al caso? Su hijo acusado de robar a su madre y no viene al caso?”, fueron algunos de los mensajes contra el cantante.

Esta no es la primera vez que el papá de Alejandra Guzmán se comporta de esta forma con la prensa, una de las ocasiones en que se volvió viral por su reacción ante las preguntas de los medios acerca de una polémica fue cuando su nieta lo acusó de presunto abuso sexual.

Enrique Guzmán usualmente evade las polémicas hasta que lanza un comunicado desde su oficina de prensa (Hoy/Las Estrellas)

En abril de 2021, cuando comenzaron las declaraciones de Frida Sofía, algunos periodistas buscaron su reacción fuera de su casa, a lo que Enrique Guzmán se negó a responderles y los empujó para que se alejaran de la puerta de su hogar, acusando a los reporteros de haberse metido a su casa.

Por qué acusaron a Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán de robo?

A inicios de este mes, la revista TV Notas publicó una grabación en la que se escucha a la nuera de Enrique Guzmán asegurando que habría robado 5 kilos de joyas de una maleta que encontró en la casa de Silvia Pinal.

Asimismo, comentaba que lo habló con su esposo, quien la apoyó ya que la Diva del cine no recordaría que existen tales joyas, por ello decidieron fundir el oro de las piezas que tomaron y otras las venderían.

Mayela aseguró que no había tomado en cuenta el daño que podrían causar sus palabras al ser una conversación privada (Instagram/@luisenriquegp)

Luis Enrique lanzó un comunicado en el que señaló que el audio eran varias conversaciones editadas para dañar a su familia y negó haber robado algo de su madre.

Sin embargo, al día siguiente, Laguna desmintió a su pareja con otro comunicado, en el que confirmó que la grabación fue tomada de una de sus conversaciones, en la que ella habría exagerado por “vanidad”.

Aunado a ello, negó haber hurtado de su suegra como lo menciona en el audio, pero se dijo responsable de sus palabras y de las consecuencias que éstas podrían tener.

Desde entonces, la Dinastía Guzmán ha preferido guardar silencio ante este escándalo; desde Stephanie Salas, hasta Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel se han negado a hablar al respecto.