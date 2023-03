Michelle Vieth pugnará por la aplicación de ley que castigue la venganza por videos íntimos

Michelle Vieth fue víctima de la filtración de un video íntimo en 2004 (Foto: Instagram)

Michelle Vieth sigue firme en su lucha por lograr que se haga justicia en el caso que sufrió hace 19 años, cuando fue difundido sin su consentimiento un video de ella sosteniendo relaciones sexuales con un hombre a quien no se le ve el rostro.

Esta situación le generó muchos problemas a la actriz, quien fue objeto de burlas y críticas, además de que vio violentada su intimidad. Desde entonces, la también condutora de televisión señaló a su exesposo Héctor Soberón como responsable de la filtración del video en donde se vio expuesta a los ojos del público.

Ahora, la protagonista de telenovelas como Mi pequeña traviesa y Soñadoras continúa en pie de guerra para lograr que entre en vigor a nivel nacional una ley que castigue “la porno venganza”, especialmente en los tiempos que corren, donde casi toda la población puede tener acceso a internet y es posible acceder a cámaras de video, como las de los teléfonos celulares.

Michelle Vieth ha sufrido vejaciones y burlas desde hace 18 años, cuando se divulgó un video que vulnera su intimidad (Foto: Instagram)

En un reciente encuentro con la prensa para promocionar la obra de teatro 2X1 en la que participa, Michelle Vieth se refirió al tema.

“Yo estoy pugnando por una ley que se llama Ley de pornografía de venganza, que en Estados Unidos existe, que se llama Revenge Porn Law, en México se metió la iniciativa al Senado en 2015 y simplemente estamos buscando la aplicabilidad de esta ley. En el momento que exista o se aplique la ley como tal, entonces ya se puede proceder de otra manera”, explicó la histrionisa de 43 años.

“Creo que ahí se manejó la información o hubo una confusión, existe la Ley Olimpia, pero yo quiero pugnar por la Ley de pornografía de venganza para que se apruebe en toda la República Mexicana, en el momento que esto se logre ya valoraremos con mi equipo de profesionales qué se va a hacer o cómo se va a seguir adelante”, dijo respecto a su caso particular.

Desde la filtración del video, la actriz ha señalado como responsable a su expareja, el también actor Héctor Soberón (Foto: @michellevieth / IG - @hector_soberon/ IG)

Michelle Vieth destacó que este tipo de problemáticas no afecta exclusivamente a las mujeres, por lo que desea que no sea considerado como un asunto estrictamente de género.

“La verdad he estado trabajando muchísimo y estoy trabajando en pro de que esta ley se apoye porque creo que este problema no es un problema que nadamás me identifica a mí o a las mujeres, creo que es un problema que es no sólo de género sino de humanidad como tal. Creo que tanto hombres como mujeres, me gustaría que les llegue el mensaje y me gustaría que se sumen a esto”, recalcó.

La también actriz de El premio mayor calificó de “ambicioso” su esfuerzo, y aseguró que quiere ser “la última” que haya tenido que pasar por este agravio.

El tema de la filtración de su video ha sido recurrente a lo largo de casi 20 años, por lo que la actriz desea poner un alto con la aplicación de una nueva ley (Foto: Archivo)

“Si sí fui la primera aquí en México, que a lo mejor también pueda yo ser la última, sé que es muy ambicioso, pero al menos siento que es mi responsabilidad como figura pública hacer este llamado a la ciudadanía y la verdad yo simplemente me dedico a trabajar y a poder mejorar las cosas, el pasado, pasado”, destacó.

A la pregunta de un reportero, quien le cuestionó que si se sentía “revictimizada”, así contestó la actriz.

“Tenemos que ser muy cuidadosos justo en eso, no revictimizar a las víctimas, entonces, en el momento en que yo les pueda compartir el esfuerzo y la lucha que estamos haciendo es para beneficiar a la humanidad, no para revictimizar a nadie.

“Justamente por eso es que estamos llevando esta lucha a cabo y es que estamos sumando esfuerzos de todas partes, incluso el ponerme a hablar ahorita con ustedes es pedirles que me ayuden a conovocar a la gente para que pueda haber un cambio positivo para todos y en beneficio de todos”, señaló Vieth.