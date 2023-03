Así reaccionó Ángela Aguilar cuando unas niñas la llamaron señora

La cantante cumplirá 20 años el 08 de octubre de este 2023. (Foto Instagram: @anguela_aguilar_)

Tras rumores sobre la supuesta baja venta de boletos para Jaripeo Sin Fronteras, Ángela Aguilar anunció su regreso a los escenarios en solitario con Piensa En Mí Tour 2023, una gira con la que recorrerá algunos de los recintos más importantes de Estados Unidos. Aunque es una noticia muy importante para la intérprete de Qué agonía, usuarios de redes sociales la criticaron porque solo incluyó a su país natal.

Bajo este contexto, la cantante concedió una entrevista a Ventaneando con la intención de promocionar sus espectáculos que comenzarán el próximo mes de junio y contar algunos de los principales aprendizajes que ha encontrado durante su corta carrera en el medio artístico internacional. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una anécdota con la que habría dejado al descubierto una posible inseguridad sobre su edad.

Cartel oficial de "Piensa en mí". (Foto Instagram: @angela_aguilar_)

Según contó ante las cámaras del programa de espectáculos, en una ocasión se acercaron unas niñas para pedirle una fotografía y ella accedió con mucho gusto, pero se llevó una gran sorpresa cuando la llamaron señora aunque todavía no tiene ni 20 años de edad:

“Una vez estaba en un concierto y llegaron una niñas chiquitas y me dijeron: ‘Señora, puedo sacarme una foto con usted’ y yo ‘Señora tu abuela’, pero no se los dije, les prometo que no se los dije (...) nunca me había sentido más ofendida en la vida y eso que me han ofendido bastante”, recordó entre risas.

Pepe Aguilar y sus hijos menores recorrieron gran parte de la República Mexicana y Estados Unidos con su show familiar. (Foto: Eser Gutiérrez)

La intérprete de En realidad aseguró que, aunque se molestó un poco por ser llamada señora, no arremetió contra sus pequeñas fans, pero sí pensó que estaban equivocadas al grado en que se sintió ofendida.

Por otro lado, comentó gracias a su experiencia ofreciendo shows en México y Estados Unidos ha logrado apreciar más todo el trabajo que se hace tanto arriba como abajo de los escenarios y confesó que se siente muy afortunada de poder presentarse con frecuencia, pues reconoció que hay muchos otros artistas que se esfuerza igual que ella, pero lamentablemente no logran tener el mismo impacto.

Ángela Aguilar lamentó el acoso cibernético que sufren las mujeres constantemente. (Cuartoscuro)

“Siento que cada vez más voy entendiendo y apreciando más lo que estoy viviendo porque yo creo que a los 14 años no estaba tan consciente de lo que era hacer una gira o lo importante que era hacer una gira y ahorita sí me estoy dando cuenta de lo afortunada que soy. Imagínese que privilegio poder decirles que me voy a presentar de nuevo este año”, dijo.

No lo tomo como algo ligero porque sé que hay artistas que no tienen esa suerte de hacer shows cada año. Yo conozco gente que le hecha igual de ganas y no le va tan bien, entonces yo sé que esto es por ustedes, sé que por ustedes estoy aquí.

Usuarios de redes sociales arremetieron contra la cantante por no incluir a México en su nueva gira

La integrante de la dinastía Aguilar recurrió a sus redes sociales para revelar el cartel oficial de su próximo tour por Estados Unidos que comenzará en el Auditorium Theatre de Chicago el próximo 02 de junio y terminará en Arizona Financial Theatre de Phoenix el 24 del mismo mes: “¡Angelitxs! Estoy muy emocionada porque nos vamos a ver muy pronto con mi nueva gira #PiensaEnMi”.

La enhorabuena de Ángela Aguilar dividió opiniones en la sección de comentarios. Por un lado sus fanáticos estadounidenses se mostraron emocionados por tener la oportunidad de escucharla en vivo, mientras que otros la criticaron por no anunciar fechas en México.

“No regreses a México”. “Para los argentinos hay descuentos?”. “Como ya no te funciona México ahora harás una gira por Estados Unidos, pero ojalá cantes en inglés música pop o tangos”. “Prefiero a @majo__aguilar 100%... pero creo no lo entendería”, escribieron.