La espectacular boda de Lele Pons y Guaynaa estuvo a punto de cancelarse

A pesar de tener todo listo para celebrar la boda, Guaynaa y Lele Pons estuvieron a punto de cancelar todo (Phraa)

Guaynaa y Lele Pons protagonizaron una de las bodas más espectaculares y lujosas en el mundo del entretenimiento, ceremonia que la pareja pensó por un momento cancelar por imprevistos que surgieron un día antes de la celebración.

Los recién casados están en nuestro país y en una entrevista a medios, que otorgaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), revelaron que antes de la boda el cantante Guaynaa presentó una infección estomacal causada por una bacteria por lo que el intérprete de Chica Ideal preguntó a su prometida si había problemas en que no contrajeran nupcias al día siguiente, Lele Pons respondió que era más importante la salud de su esposo.

El sábado 4 de marzo, día que se celebró la boda en Miami, Guaynaa todavía presentó síntomas de la infección bacteriana que sufrió tras consumir un alimento intoxicado por lo que a pesar de tener un tratamiento médico, consideró en no casarse porque realmente se sentía muy mal.

“El drama del drama, al otro día por la mañana seguía con ganas de vomitar, me metí un suero y dije: ¿será que por la tarde no me caso?”, declaró el intérprete de Plata Ta Tá.

El cantante presentó síntomas de una fuerte infección estomacal el día de su boda (Phraa)

En entrevista con Ventaneando Guaynaa reveló otro de los problemas que por poco modifican los planes que tenía para su boda con Lele Pons, pero esta ocasión no fue en la ceremonia, sino en la fiesta. El cantante detalló que durante la celebración acudió la policía exigiendo que terminara la música, pero tras una negociación la fiesta pudo continuar, sin embargo tuvieron que disminuir el volumen de la música.

Por otra parte la pareja fue cuestionada sobre su futuro como esposos y si planearon tener hijos en el corto plazo, sin embargo la respuesta de ambos fue que no está en sus planes convertirse en papás por el momento porque buscan conocer el mundo antes de tener una “responsabilidad muy grande a quien le debes dedicar todo tu tiempo”, mencionó la venezolana, sin embargo ambos lo consideraron como una posibilidad, pero en un lapso no menor a cinco años porque por el momento Guaynaa y Lele Pons explicaron que son muy jóvenes para tener un bebé.

Los recién casados piensan disfrutar su matrimonio y continuar con sus proyectos personales los cuales podrían verse limitados si ella resultara embarazada, ella con los videos que publica en redes sociales y él con los conciertos o la producción y grabación de nueva música, como lo fue el caso del sencillo Abajito que lanzó el cantante en colaboración con su esposa.

A pesar de los inconvenientes la pareja decidió continuar su boda y nos regaló momentos como el baile entre Chayanne y Lele Pons (Phraa)

A pesar de las complicaciones que tuvieron antes y durante la boda pudieron celebrar su unión y posteriormente la pareja felizmente casada viajó a Dubái donde festejaron su luna de miel. Compartieron fotos en sus redes sociales donde mostraron a sus seguidores todas las actividades que realizaron durante sus vacaciones como bucear, andar en camello y tener lujosas cenas.

El cantante y la actriz unieron sus vidas en una ceremonia que fue considerada la “boda del siglo”, se celebró en Miami el sábado 4 de marzo. A la fiesta acudieron un gran número de celebridades como Chayanne, tío de Lele Pons, quien bailó con su sobrina al ritmo de Tiempo de Vals, uno de sus muchos éxitos. En la lista de invitados también estuvieron Paris Hilton, Sebastián Yatra, Natti Natasha, Steve Aoki, Camila Cabello, Becky G, entre muchos más.

Sin embargo, Guaynaa reveló que hubo personas en su boda que ninguno de los dos novios ni de los asistentes invitó, así que también estuvieron presentes los “colados” durante la unión entre las dos celebridades.