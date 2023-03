Alicia Keys anunció concierto en México

US singer and pianist Alicia Keys arrives to perform during the Platinum Party at Buckingham Palace on June 4, 2022 as part of Queen Elizabeth II's platinum jubilee celebrations. - Some 22,000 people and millions more at home are expected at a star-studded musical celebration for Queen Elizabeth II's historic Platinum Jubilee. Daniel LEAL/Pool via REUTERS

La cantante estadounidense de R&B llega a México en 2023 con su tour Alicia + Keys, siendo esta la primera ocasión que la intérprete de No One llega a México tras una larga y aclamada carrrera.

Los días 14, 17 y 19 de mayo, la vocalista se presentará en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, de acuerdo a la información publicada en su cuenta de Twitter, los boletos saldrán a la venta el día 24 de marzo.

Fue en su cuenta de Twitter que Alicia dio a conocer la información sobre su visita a Latinoamérica:

“¡Amigos de Sudamérica! ¡Por fin está sucediendo! He estado soñando sobre esto y ustedes me estuvieron preguntando así que tuvimos que hacerlo realidad. No puedo esperar para conocerlos y dejarnos fluir en la música. ¡BOLETOS A LA VENTA EL VIERNES!”

Alicia Keys anuncia visita a México Foto: Twitter @aliciakeys

*Información en desarrollo

La diva del R&B regresa a México

La cantante de 42 años llegará a México en el mes de mayo con la segunda parte de su tour Alicia + Keys que conjunta sus dos álbumes de 2020 y 2021, así como retoma éxitos que la originaria de Hell´s Kitchen, Nueva York ofrecido al público. Además regresará a países que ya ha visitado previamente como Brasil, Argentina y Chile, siendo Colombia y México las adhesiones a este tour que marca 30 años de carrera de Keys.

La primera parada de esta serie de conciertos se realizará en Monterrey, Nuevo León en el Auditorio Citybanamex el día 14 de mayo.

14 de mayo de 2023, Alicia Keys estará en Monterrey, Nuevo León Foto: Twitter @ocesa_pop

Días después, la cantautora llegará a la Ciudad de México donde dará un recital en el Auditorio Nacional el 17 de mayo.

17 de mayo de 2023, Alicia Keys estará CDMX Foto: Twitter @ocesa_pop

Y finalmente Keys cerrará su visita a México el 19 de mayo en Guadalajara, en el Auditorio Telmex de la capital jalisciense.