Falleció el Forense de las Estrellas, atendió los casos de Michael Jackson y Whitney Houston

Ed Winter, forense que se encargó de multiples muertes de famosos, murió a los 73 años en Los Angeles, California Foto: Twitter @Aenisacjf

Los Angeles, en California, es la casa de cientos de estrellas de talla internacional que día a día viven en esta acaudalada zona de los Estados Unidos, pero los famosos también mueres y las autoridades deben manejar sus casos con mayor delicadeza por el escarnio público que una muerte puedes provocar, más cuando se tienen a famosos en situaciones delicadas.

Ed Winter fue el Investigador Forense del Condado de Los Ángeles, California y si bien bajo su administración hubo incontables decesos, fueron los fallecimientos de figuras de la farándula los que le ganaron a Winter el título del Forense de las Estrellas, que murió el pasado viernes 17 de marzo en la misma ciudad donde se desempeñó durante una larga trayectoria. Su acaecimiento se dió a los 73 años de edad.

Poco se sabe de la vida personal de Winter, que pese a tener un trabajo de alto espectro público, minimos eran los datos sobre la esfera privada del forense quien en importantes ocasiones fue el rostro de las autoridades de la popular ciudad californiana.

Michael Jackson uno de sus casos más impactantes

LONDON - MARCH 05: Michael Jackson attends a press conference to announce plans for a summer residency of concerts at the O2 Arena, Grenwich on March 5, 2009 in London, England. (Photo by Dave Hogan/Getty Images)

El Rey del Pop, en vida y muerte, siempre dió de qué hablar y cuando perdió la vida el 25 de junio de 2009 en su casa de Holmby Hills y aunque muchas versiones fueron dadas sobre la muerte del más destacado miembro de la familia Jackson, fue el forense Winter quien pudo corroborar que había sucedido con Michael Jackson, quien a sus 50 años estaba a punto de embarcarse en una gira mundial de enormes proporciones, siendo su regreso a la música y escenarios internacionales.

En declaraciones dadas a medios estadounidenses, para Winter “fue extraño ver tantos pinchazos en el cuerpo del señor Jackson” y fue él quien firmó el certificado de defunción del laureado cantante, no su médico de cabecera Conrad Murray, quién le proporcionó las dosis letales de propofol al finado vocalista y quien cumplio dos años de condena por homicidio

Brittany Murphy también quedó a cargo del afamado forense

Brittany Murphy during "Happy Feet" World Premiere - Arrivals at Grauman's Chinese Theatre in Hollywood, California, United States. (Photo by Jason Merritt/FilmMagic)

La actriz Brittany Murphy fue una más de las celebridades que se sumó a la lista de chequeos de Ed Winter, la actriz reconocido por cintas como Clueless a lado de Alicia Silverstone, 8 Mile con el rapero Eminem o su papel más icónico, la niñera Molly en Uptown Girls junto a Dakota Fanning colapsó en diciembre de 2009 en el baño de su hogar donde fue resucitada para ser trasladada al Hospital Cedars Sinai donde finalmente perdió la vida a los 32 años de edad.

Meses después, su esposo Simon Monjack falleció por una neumonía no tratada y anemia provocada por depresión debido a la muerte de Murphy, Ed Winter también aclaró los detalles de su acaecimiento.

Whitney Houston

zzzzinte1(FILES) -- A file photo taken on November 22, 2009 shows US singer Whitney Houston gesturing before accepting an award at the 2009 American Music Awards at Nokia Theatre L.A. Live in Los Angeles, California. Grammy-winning pop legend Whitney Houston died from accidental drowning in her hotel bathtub after taking cocaine which could have triggered a heart attack, coroners said on March 23, 2012. AFP PHOTO / Getty Images / Kevork Djansezian / == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == zzzz

Una de las cantantes más importantes de los últimos 40 años fue Whitney Houston, quien con su privilegiada voz también se enfrentó a los excesos y las adicciones a diferente substancias y quedaron marcados en la huella por la música de la vocalista. Fue cuando Houston parecía haberse recuperado de los abusos a las drogas cuando muere a los 48 años de edad en un hotel de Beverly Hills. Las cantantes Monica y Brandy fueron algunas de las últimas personas en ver a la vocalista que llegó a la fama en la década de los 1980 y se convirtió en una de las cantantes más vendidas de la historia con la canción I Will Always Love You, del soundtrack de la película El Guardaespaldas donde estelarizó en compañía de Kevin Costner y que es una canción original de Dolly Parton.

Paul Walker

En 2013, tras una aparición públican eun coche de lujo, Paul Walker de 40 años y su amigo Roger Rodas de 39 chocaron en una pronunciada curva en Hercules Street, en Santa Clarita, California. El automovil Porsche Carrera GT de 2005 chocó contra una valla de concreto en una curva que es usada para arrancones, como en las películas Rapido y Furioso que Walker protagonizaba. El automotor se incendió y fue imposible para el actor salvar la vida, como narro el forense Ed Winter.

FILE PHOTO: Cast member Paul Walker poses at the world premiere of Walt Disney Pictures "Eight Below" at El Capitan theatre in Hollywood February 12, 2006. The movie, inspired by a true story, portrays the adventures of a scientific expedition, led by Jerry Shepard (Paul Walker), who is forced to leave behind their team of dogs due to an accident in Antarctica. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Tom Petty

FILE PHOTO: Singer and songwriter Tom Petty performs during the half time show of the NFL's Super Bowl XLII football game between the New England Patriots and the New York Giants in Glendale, Arizona February 3, 2008. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Unas horas después de uno de los tiroteos más violentos en la historia de los Estados Unidos en un mega concierto de género country en Las Vegas, Nevada en 2017, se anunció el fallecimiento del guitarrista Tom Petty y se hizo viral la noticia que relacionaba su acaecimiento al lamentable hecho en Las Vegas, sin embargo fue el forense Ed Winter quien aclaró esta situación señalando que el guitarrista de 66 años había muerto en el hospital de UCLA su hogar debido a un paro cardiaco debido a una intoxicación causada por varias drogas.

Petty fue el último famoso del que Winter anunció su fallecimiento, pues se retiró en 2019 tras 17 años de labor continua informando a público y prensa sobre las investigaciones periciales que rodeaban a estas estrellas.

Winter también dio a conocer las causas de los fallecimientos de personajes como Mikey Rooney, Carrie Fisher, Chester Bennington, Donda West, madre de Kanye West, Ricardo Montalban y Mark Sailing.