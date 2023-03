Ventaneando se burló de la supuesta orden de aprehensión contra Pati Chapoy

Pati Chapoy supuestamente tiene una orden de aprehensión en su contra (Foto: Instagram/@chapoypati)

Durante las primeras horas del viernes 17 de marzo, se dio a conocer que supuestamente la titular del programa Ventaneando habría recibido una suspensión provisional debido a una aparente orden de aprehensión que gira en su contra.

Según la información proporcionado por un reportero de NMás, dicho proceso podría ser producto de un tema de discriminación que llevó a cabo la conductora en contra de una actriz y su hermana.

Debido a los datos revelados, se especuló que la persona detrás de la supuesta denuncia podría ser la actriz Gaby Spanic, ya que hace cuatro meses fue criticada por Pati después de que su hermana Daniela fuera víctima de un ataque tras salir de un OXXO.

Pati Chapoy criticó a la hermana de Gaby Spanic tras atacada saliendo de una tienda de conveniencia

Al comienzo del programa de espectáculos los integrantes realizaron comentarios en tono burlesco, esto ya que el día de hoy la titular no estuvo presente. Daniel Bisogno fue el primero en tomar la palabra y presentó a sus compañeros para posteriormente mencionar lo siguiente: “Han surgido múltiples rumores en relación a nosotros, por cuestiones que ya sabe usted y nosotros tenemos toda la información”, además indicó que revelarían datos relevantes del tema.

Seguidamente comentó: “A falta de espectáculos, verdad”, destacó Bisigno, quien prometió que en el transcurso del programa daría a conocer información importante respecto al proceso legal que se especuló tendrían que afrontar.

Ya que supuestamente un juez federal habría concedido una suspensión provisional debido a una orden de arresto por 36 horas, la cual podría haber sido dictada por un juzgador de la Ciudad de México.

El periodista fue el primero en revelar dicha información (Captura de pantalla: Arturo Ángel)

A lo cual, la conductora de TV Azteca aparentemente tramitó una demanda de amparo ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX, en donde reclamó la omisión de ser notificada personalmente.

La demanda de garantías pudo ser admitida y se le concedió una suspensión provisional con la que se frenó momentáneamente la ejecución del arresto. Se dio a conocer que se habría fijado el próximo lunes 27 de marzo la cita para llevar a cabo una audiencia incidental en la que se determinará si se le concederá a Patricia Chapoy Acevedo la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Alrededor de las 10:00 horas del 17 de marzo, el periodista Arturo Ángel reveló que Pati Chapoy obtuvo una suspensión provisional contra una posible orden de arresto en su contra, ya que presentó un amparo que admitió un juez federal de la CDMX.

Se desconoce el motivo de la demanda (Captura de pantalla: Arturo Ángel)

“La conductora de Ventaneando le dijo al juez federal que cree que un juez del fuero común de la CDMX giró una orden en su contra para detenerla”, tuiteó el periodista. Detalló que el juez federal ordenó suspenderla en lo que se llevaba a cabo la investigación correspondiente y “el 27 de marzo definirá si le concede o no la suspensión definitiva”.

También señaló que hasta el momento desconocía el delito que se estaba imputando a la conductora de espectáculos puesto que los datos disponibles no revelaban dicha información: “Recuerden que a veces hay personas que promueven amparos vs órdenes que no necesariamente existen, pero otras veces sí. A veces quieren averiguar con ese amparo si la orden existe”, concluyó.

Debido a la información que compartió el periodista, los internautas no tardaron mucho en comentar respecto a la situación: “Paty Chapoy ya se sabía el chisme desde antes de que el juez ordenara su arresto” y “Ay! no se preocupen la señora Chapoy ya esta acostumbrada a tanta demanda y ya se la sabe así que Ventaneando seguirá muchísimos años mas”, fueron algunas respuestas que se encontraron en el hilo de Arturo Ángel.