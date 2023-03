Ana María Alvarado confesó que Pati Chapoy la hizo llorar, pero no por supuesto veto de “Ventaneando”

La conductora desmintió que pidió trabajo para Ventaneando

Después de que surgiera el rumor de que en el pasado, Ana María Alvarado acudió a Pati Chapoy para pedirle empleo en Ventaneando y la estelar de TV Azteca se lo negó, la conductora de Sale el Sol rompió el silencio y contó su versión de los hechos.

Y es que toda la polémica comenzó cuando la presentadora Angélica Palacios mencionó en su programa Suéltalo aquí que aparentemente un técnico cercano a Chapoy habría presenciado el momento en donde Ana María fue rechazada.

Debido a esto, la excolaboradora de Maxine Woodside habló en su canal de Youtube y confrontó las especulaciones de manera contundente.

“Cuando yo entré a TV Azteca, Pati Chapoy nunca estuvo de acuerdo con mi presencia, porque ella quería que estuviera gente de su equipo (En Venga la Alegría), ya fuera Aurora Valle o alguien de las que trabajaba para ella”, comenzó a contar.

De acuerdo con lo señalado con Alvarado, durante el tiempo que estuvo en la televisora del Ajusco, Chapoy le decía constantemente que era la espía de Woodside y, por ende, nunca le propusieron participar en Ventaneando.

“Resulta que Angélica Palacios está diciendo que yo le fui a pedir trabajo a Pati Chapoy y hablé mal de Maxine, entonces como yo hablé mal de Maxine entonces Pati dijo: ‘No, eres muy desleal’. Nada más falso que eso”, dijo la conductora en su programa.

Qué sucedió realmente según Ana María Alvarado

Para darle de una vez carpetazo al tema, Ana María Alvarado aclaró en su programa de Youtube que efectivamente sí se encontró en una ocasión con Chapoy en su oficina, pero no fue para solicitarle trabajo, sino para intentar tener una relación menos ríspida con la famosa.

“Pati llevaba un tiempo atacándome en las juntas, diciendo que me quitaran. Pati Chapoy pedía mi cabeza una y otra vez. Entonces me dijeron porque no buscas una entrevista con Pati para decirle que nada más estás trabajando, que no eres espía de Maxine y yo le dije: ‘No me va a recibir’”, comentó.

Tras pensarlo mucho, Ana María habría decidido hacer caso a la sugerencia y pidió una cita con la conductora de espectáculos.

“Voy de obediente porque era mi jefe, le hablo a la secretaria de Pati Chapoy y me da una cita. Nunca voy a olvidar esa cita, llego nerviosa y le digo: ‘Oye, Pati, se que no te caigo bien, no soy la espía de Maxine, trabajó aquí y allá pero soy muy respetuosa e incluso no me entero de muchas cosas porque saliendo me voy corriendo (...) soy mujer como tú”, recordó.

Sin embargo, Ana María relató que mientras hablaba comenzó a tener sentimientos encontrados y derramó algunas lágrimas, lo cual aparentemente fue contraproducente para ella.

Pati Chapoy estrenará canal en YouTube (Foto: Instagram/@chapoypati)

“Pum, que me pongo a llorar. Incluso recuerdo que Chapoy estaba sentada en su escritorio, se paró por una caja de pañuelos desechables y me dio uno. Yo me sentí muy mal de llorar porque dije: ‘No le caigo bien, me estoy viendo aquí como débil, no fue la mejor opción’”, añadió.

Según lo que contó Ana María, al día siguiente de su encuentro, en la emisión de Ventaneando Pati Chapoy dijo al aire que la artista le habría rogado por trabajo y que “casi se le hincó”.

Por su parte, cuando Maxine Woodside vio el vespertino de Azteca, regañó a Ana María y le dijo: “Cómo que le fuiste a rogar a la Chapoy para quedarte”.