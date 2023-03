Kalimba: estos han sido todos sus escándalos

A lo largo de su carrera Kalimba ha sido foco de múltiples escándalos (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

Derivado de la reciente acusación por parte de la cantante Melissa Galindo sobre el presunto abuso sexual realizado por Kalimba, el ex integrante de OV7 se convirtió en tema de interés, motivo por el cual también se recordaron los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su carrera.

Empezando por el más antiguo, el caso de Luz María González en 2009. Se trata de la mamá de Aitana, quien a su vez es hija de Kalimba Kadjaly Marichal Ibar. Luz demandó en ese entonces al cantante por no solventar el pago de la pensión alimenticia de la menor de edad.

A pesar de que la mujer afirmó que Kalimba es el padre de la niña, lo señaló por incumplimiento y decidió tomar medidas legales para hacer valer sus derechos. Asimismo, los abogados de Luz González dieron a conocer públicamente que el artista ofreció una pensión de 4 mil pesos, cantidad con la cual la madre de su hija debía mantenerse, sin embargo la propuesta fue rechazada ya que la responsabilidad de la menor contaba con más peso legal.

En la actualidad Kalimba y Aitana cuentan con una buena relación familiar, de acuerdo con lo que se comparte a través de redes sociales.

Kalimba no pagaba su pensión alimenticia (Especial Infobae: Jovanni Pérez)

Un año después, en 2010, el cante fue denunciado por Daiana Guzmán, una adolescente de 17 años de edad. De acuerdo con los datos revelados la menos de edad en compañía de su amiga Thaily Cruz asistieron a un evento de Marichal en el que se desempeñaba como DJ en el Buda Bar ubicado en Chetumal.

De acuerdo con la evidencia presentada en fotografías las tres personas convivieron en el centro nocturno. Al terminar el evento las jóvenes se dirigieron al hotel en el que se estaba hospedando el cantante, lugar en el que Daiana argumentó que sufrió abuso sexual, fue golpeada y sodomizada.

Fue hasta el 24 de diciembre que la joven denunció oficialmente al intérprete de “Tocando fondo” por violación, ante los medios aclaró que ella fue contratada como edecán para el evento, de tal forma que se denunció a los dueños del bar por contratar a menores de edad.

Ante los hechos Ibar salió en redes sociales a negar las acusaciones y cuestionar el propósito de Daiana al denunciarlo: “Definitivamente no hice de lo que se me acusa(...) ¿Cuándo empezaremos a buscar crecer sin pisotear?”, tuiteó.

El cantante pasó una semana tras las rejas (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Para el mes de enero de 2011, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Quintana Roo reveló que existían elementos suficientes que respaldaran la denuncia de la joven y para el día 10 de ese mismo se expidió una orden de aprehensión contra Kalimba.

Tras pasar una semana dentro de la cárcel el jurado declaró inocente al también actor: “De las 22 pruebas en mi contra, todas salieron a mi favor porque eran una mentira”, declaró ante los medios Marichal y le agradeció al juez que estuvo a cargo de su caso por haber realizado una “incorruptible chamba”.

Asimismo, el pasado 5 de marzo de 2023 una fan compartió en Twitter su experiencia al conocer al intérprete de “Se te olvidó”, indicando que se comportó de forma grosera cuando le pidió una foto: “Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por famoso lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. (...) Cuando revisé su IG, vi que había puesto el comentario de ‘a veces desearía que no tuvieran cámara cuando me siento cansado’”.

Respecto a la acusación, el cantante compartió en redes sociales que a pesar de encontrarse cansado en esa ocasión se tomó fotos con sus fans y cuestionó el tipo de “hate” que recibió por ese supuesto incidente.

La fan compartió que Kalimba fue grosero al tomarse una foto con ella (Twitter/@KalimbaMX)

Mientras que su más reciente escandalo fue por una acusación por parte de la cantautora Melissa Galindo, quien por medio de redes sociales dio a conocer que el famoso la acosó sexualmente en 2020. Durante un live de IG Melissa reveló el motivo por el cual decidió romper el silencio, ya que tenía la intención de prevenir a otras personas sobre él y evitar que pasaran por algo parecido.

De acuerdo con la intérprete, el cantante de OV7 la invitó para abrir uno de sus conciertos en Monterrey, y después de la presentación los invitados junto con Kalimba fueron a cenar. Debido a los ánimos los asistentes tuvieron la idea de ir a un antro, a lo que Galindo declinó y junto a Kalimba se encaminaron de regreso al hotel.

En la camioneta en la que iban, Kadjaly comenzó a acercarse a ella físicamente hasta el punto en que ella se sintió incomoda, posteriormente él tocó su vagina. Hasta el momento se sabe que la joven cantante procederá legalmente en su contra.