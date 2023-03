Tras escándalo por “besos” con Erik Rubín, Apio Quijano regresó a redes

El integrante de Kabah anunció que se sometió a un "detox" de redes sociales por "salud mental"

Luego de la sorpresiva noticia de la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín surgieron distintas versiones al respecto, pues buena parte del público no dio crédito a que una de las parejas que parecía ser de las más sólidas y estables del medio artístico decidiera poner fin a su relación.

Uno de los rumores más insistentes, mismo que la expareja se encargó de desmentir, fue que la mediática separación habría derivado de una presunta infidelidad y salieron a relucir los nombres de Melissa López del grupo JNS, y el de Héctor Apio Quijano, de Kabah.

Y es que dichos cantantes comparten escenario con Erik Rubín en la gira 90′s Pop Tour, donde en distintas ocasiones han sido protagonistas de “coqueteos” al interpretar sus canciones en la exitosa gira.

Erik Rubín y Apio Quijano protagonizaron un "romántico momento" en los 90´s Pop Tour Video: TikTok/@los40veracruz

Estos acercamientos entre el ex Timbiriche y el cantante de La calle de las sirenas generaron suspicacias y las redes sociales “no perdonaron”, pues aseguraron que Apio Quijano fue “el tercero en discordia” en la relación entre Erik y Andrea.

Incluso la diputada Federica Quijano, hermana de Apio y también integrante de Kabah, salió en defensa del cantante y aseguró que los “besos” que se ha dado el intérprete con Rubín fueron “sólo show”.

“No, obvio no (tiene nada que ver), si yo me abrazo con Chacho Gaytán no quiere decir que tengamos una relación. Estamos dando un espectáculo, a veces conlleva diferentes cosas”, comentó en una entrevista con Ana María Alvarado.

El cantante aseguró que el supuesto beso con su colega es solamente actuación

“Cero que ver, el Apio no tiene nada que ver, Erik tampoco, hay un momento en donde están Erik, Benny y el Apio y ha sido muy controversial, pero todos somos compañeros de grupo, somos una familia, nos cuidamos los unos a los otros y nada que ver”, apuntó.

Esta situación generó tal incomodidad en Apio Quijano que apenas a finales de febrero de este 2023 anunció que se alejaría de sus redes sociales “por salud mental”. Con un comunicado compartido en sus perfiles, el cantante de Al pasar dijo sentirse muy agobiado por la situación que lo involucra indirectamente con la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

“Familia linda: por este medio les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes y todo lo que hablan de mí”, escribió en su cuenta de Instagram el cantante de 45 años.

Debido a su interacción en el 90's Pop Tour, Erik y Apio han sido vinculados sentimentalmente por algún sector del público (Foto: Instagram)

“Me ausento por salud mental y emocional. Por respeto al proceso de Erik y Andrea y por respeto a mi persona. Pronto estaré de vuelta. Gracias por su apoyo”, anotó el cantante de Encontré el amor.

Sin embargo, ahora el famoso notificó a sus seguidores que está de regreso en sus cuentas oficiales. Con un video, el también experto en moda habló de la reflexión que generó en él el “detox” de las redes sociales.

Según el cantante de Historia de una noche, las redes sociales se han convertido en “un campo de batalla” donde se puede ser héroe, villano o incluso un “dios”.

Asimismo explicó que hizo una depuración de sus redes sociales y según comentó, distanciarse le permitió darse cuenta de que es un ser humano más.

“Y sólo así, a distancia, es cuando de te das cuenta de que no eres ninguno de ellos, eres una persona con experiencias vivenciales y que estás viviendo como tú puedes vivir”, explicó, y compartió su sentir respecto a las redes sociales.

“Llega un punto en el que también nos hacen huir de nuestra realidad, esa realidad que cuando nosotros apagamos el celular y estamos con nosotros mismos nos damos cuenta de que la vida solamente es nuestra, no es la vida de los demás”, añadió el cantante.