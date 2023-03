De Edén Muñoz a Rod Stewart: el increíble cartel de la Feria de San Marcos 2023

Feria de San Marcos 2023

La Feria de San Marcos es uno de los eventos más longevos en la historia de México. Este celebración comenzó en el año de 1828 como una forma de apoyar la economía local a través de la venta masiva de ganado y cosechas. Casi 200 años después, la Feria se ha convertido en una celebración con una derrama económica que alcanza los 8 mil millones de pesos MXN (según datos de 2022).

Espectáculos taurinos, juegos mecánicos, casinos, exposiciones, y por supuesto, música en vivo, son de las principales atracciones del evento más importante de Aguascalientes, y es en esta última actividad en la que, para la edición 2023, el gobierno del estado ha tirado la casa por la ventana.

Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, realizó el anuncio oficial de los actos que serán parte de la oferta musical en 2023, y sin lugar a dudas, se tratará de la edición más ambiciosa hasta la fecha. Del 16 de abril al 8 de mayo, más de 20 artistas de talla internacional en el Foro de las Estrellas (también conocido como Teatro del Pueblo) de manera completamente gratis.

En 2022, la presencia de actos como Steve Aoki, Caifanes, Marco Antonio Solís e Intocable demostraron la versatilidad e inversión que el gobierno de Aguascalientes estaba dispuesto a realizar para garantizar un evento histórico, sin embargo, este año se ha roto la barrera del idioma con una oferta de artistas sin precedentes. Dimitri Vegas, Black Eyed Peas y Rod Stewart, serán parte del entretenimiento musical en la Feria de San Marcos.

Pareciera que la feria busca modernizarse con sonidos más actuales, pues en el cartel oficial también se pueden leer nombres como Maluma, Manuel Turizo, Belinda, Danna Paola y hasta Bizarrap, productor que está viviendo el mejor momento de su carrera gracias a su reciente colaboración con Shakira. Por supuesto, los organizadores no dejan de lado el regional mexicano, el cual ha sido parte vital de este evento desde hace ya varias décadas; Los Tigres del Norte, Edén Muñoz y Pesado, serán los encargados de representar al género durante la Feria.

Esta es la lista completa de artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas así como el día de su respectivo show:

14 de abril - Dimitri Vegas & Like Mike (conteo oficial)

15 de abril - Camilo

16 de abril - Danna Paola

17 de abril - Enjambre

18 de abril - Maldita Vecindad

19 de abril - Melendi

20 de abril - Belinda

21 de abril - Mattise

22 de abril - Lasso

23 de abril - Rod Stewart

24 de abril - Maluma

25 de abril - Moderatto

26 de abril - Alejandra Guzmán

27 de abril - Black Eyed Peas

28 de abril - Guerra de Sonoras

29 de abril - Manuel Turizo

30 de abril - Lucha Libre

1 de mayo - Sinfónica Militar

2 de mayo - Ha Ash

3 de mayo - Ricky Martin

4 de mayo - Pesado

5 de mayo - Eden Muñoz

6 de mayo - Bizarrap

7 de mayo - Los Tigres del Norte

El Foro de las Estrellas no será el único recinto que cuente con músicos de primer nivel. El Cuartel del Arte, el Patio de las Jacarandas y el Foro del Lago son otros de los escenarios que se llenarán de música; hasta el momento, no se ha revelado el line up de artistas que se presentarán en estos recintos, a excepción del Foro de Lago del que se ha compartido un pequeño vistazo.

Chico Trujillo de Chile (19 de mayo), Love of Lesbian de España (1° de mayo), Isac at Nora de Francia (3 de mayo), Jupiter & Okwes del Congo (6 de mayo) y las metaleras mexicanas The Warning (24 de abril), son los primeros actos confirmados para presentarse en el Foro del Lago.

“Los invito a ser parte de la mejor de las ferias; estamos listos para recibirlos en la feria más segura, bonita e importante de todo México; este año vamos a superar lo que se ha logrado en sus casi dos siglos de historia y tradición, porque la feria y su gente siempre merecen lo mejor”, declaró Teresa Jiménez Esquivel durante el anuncio de estas actividades.