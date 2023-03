El divertido momento en que Salma Hayek corrió para posar con Pedro Pascal en los Oscar 2023

La mexicana quería una foto con el chileno e hizo lo posible por entrar en cuadro junto a Pascal

Salma Hayek nuevamente deslumbró con un vestido rojo de lentejuelas en la alfombra champagne de los premios Oscar 2023, pero eso no fue lo único que llamó la atención del público, pues su interacción con Pedro Pascal hizo reír en redes.

La noche del 12 de marzo se llevó a acabo la alfombra roja de la 95 entrega de los premios de la Academia, Salma Hayek fue una de las invitadas para ser presentadora de un premio junto a su amigo Antonio Balderas.

Ya que la llegada de la veracruzana era un de las más esperadas de los premios, varios medios la siguieron mientras desfiló con su hija, Valentina.

Salma Hayek se mostró feliz en el momento en que alcanzó a Pedro para las fotos (REUTERS/Eric Gaillard)

Esto coincidió con el momento en que Pedro Pascal llegó y comenzó a ser fotografiado. Mientras posaba con su hermana Javiera y los medios también se enfocaron en él, Salma llegó corriendo de un momento a otro, abrazando por la espalda al chileno.

Algo que resultó divertido fue que, ya que ella estaba corriendo, Valentina tuvo que alcanzar a su mamá, pues la dejó atrás y Hayek ya estaba posando, preparada para los disparos de las cámaras.

El protagonista de The Last of Us, sorprendido, también pasó un brazo por detrás de Salma, sonriendo para las fotografías.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer en redes sociales, la mayoría de ellos riéndose de la reacción de la protagonista de Frida al ver a Pascal.

Valentina tuvo que apresurarse a posar para no faltar en la foto con Pedro Pascal y Javiera (Reuters)

“Salma Hayek corriendo a hacerse una foto con Pedro Pascal en la alfombra de los #Oscars me representa”, “Salma Hayek: Córrele hija, vamos a tomarnos una foto con Pedrito Pascal”, “Y yo también correría a prenderme de su brazo si pudiera”, “Todos quieren a Pedro”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

Después, tanto Valentina como Javiera se apartaron del cuadro para que Salma y Pedro fueran fotografiados juntos.

Cabe mencionar que ellos dos fueron los únicos latinos que fueron invitados para ser presentadores de premios; mientras que la veracruzana entregó la estatuilla por Mejor Película Extranjera, el chileno por Mejor Documental y Mejor Corto Animado.

La mexicana fue una de las más esperadas de la noche y también una de las que más impactó por su vestido (REUTERS/Eric Gaillard)

Además de ellos, los latinoamericanos que llegaron a los Oscar 2023 fueron Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz por la película Blonde; Guillermo del Toro, por su película Pinocho que ganó el premio a Mejor Película Documental y Alfonso Cuarón, que fue invitado por ser partícipe de Le Pupille, nominado a Mejor Cortometraje.

Asimismo, llegó el equipo de producción y algunos de los protagonistas de Argentina, 1985.

Salma también se hizo tendencia en redes porque ella fue la encargada de anunciar Mejor Película Extranjera, donde estaba nominada Argentina, 1985. Días atrás, la actriz envió un mensaje de apoyo a la película, pues dijo que además de ser un excelente trabajo, era la única hecha por latinos en esta categoría.

Argentina, 1985 no se llevó el Oscar y Hayek, que acostumbra a reaccionar sin temor a la crítica, evidenció que no estaba feliz con el hecho de que su película favorita no se llevara la estatuilla.

Salma Hayek y Antonio Banderas presentaron el premio a Mejor Película Extranjera (REUTERS/Carlos Barria)

Esto causó que en redes también se rieran de sus expresiones al anunciar que Sin novedad al frente ganó.

Algunos de los comentarios fueron: “La cara de decepción de Salma Hayek, la amo”, “Te amo Salma Hayek, anda a robar ese Oscar y dáselo a Argentina, 1985″, “Al menos Salma Hayek lo dijo con la peor de las ondas”, “Salma Hayek anunció el ganador con una DECEPCIÓN, es un ícono”.

Las expresiones de Balderas y Salma causaron que internautas hicieran memes que los representaron en el momento (Captura de pantalla)

Inclusive, surgieron memes del momento en que ella y Antonio Balderas leyeron al ganador, pues no lo festejaron y solamente se quedaron viendo al público, mientras los productores subían al escenario.