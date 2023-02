Shakira se consolida en el Top 10 de los videos más reproducidos en YouTube México

YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones que han logrado conquistar al público mexicano este miércoles 1 de febrero:

1.

Artista: Shakira y BZRP

Video: Music Sessions, Vol. 53

2.

Artista: Peso Pluma & Fuerza Regida

Video: Igualito a mi apá

3.

Artista: Grupo Frontera & Fuerza Regida

Video: Bebe Dame

4.

Artista: HotSpanish

Video: Mejor Vete

5.

Artista: TINI & Christian Nodal

Video: Por el resto de tu vida

6.

Artista: Tomorrow x Together

Video: Sugar Rush Ride

7.

Artista: Oscar Maydon & Junior H

Video: Fin de Semana

8.

Artista: Miley Cyrus

Video: Flowers

9.

Artista: Natatyson

Video: PR&C

10.

Artista: Street MOB

Video: Chino Pacas-El gordo trae el mando

Los clips más reproducidos en México en el 2022

La música urbana y regional lideró los gustos de los mexicanos en el 2022. (Getty Images)

Con cerca de 57 millones de usuarios en México a nivel mensual, este país se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la plataforma de videos, por lo que el saber cuáles fueron los 10 clips más reproducidos del año siempre causa intriga.

En México, el 2022 estuvo inclinado a música regional pero también urbana y entre los artistas que destacaron estuvieron Bad Bunny y el mexicano Christian Nodal, quienes aparecieron en más de una ocasión en el ranking de lo más reproducido del año pasado.

Quien se llevó la corona de ser el artista con el video más reproducido fue Eder Muñoz con su tema Chale; seguido de la colombiana Karol G que tuvo un gran año y logró posicionarse en el gusto del público mexicano con su clip Provenza.

El tercer y cuarto lugar está ocupado por el puertorriqueño Bad Bunny, quien no paró de ser reproducido por los usuarios mexicanos de la plataforma de videos con sus sencillos Tití me preguntó y Me porto bonito, ésta última en colaboración con Chencho Corleone.

En la quinta posición se quedó la dupla de Shakira y Rauw Alejandro con su canción Te felicito; seguido del mexicano Christian Nodal y su video para Ya no somos ni seremos.

En la séptima posición está Víctor Cibrian con su tema En el radio un cochinero (Lluvia de balas); mientras que en el octavo lugar está el soundtrack No se habla de Bruno de la película Encanto.

Finalmente, en los últimos dos peldaños se encuentra el sencillo Ojitos lindos de Bad Bunny, mientras que cerrando el ranking de lo más reproducido el año pasado se encuentra la colaboración de Luis Alfonso Partida “El Yaki” junto a Grupo Firme, para el éxito Dile a tu orgullo.