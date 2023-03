“Vi el mensaje dos meses después”: Shakira habla de cómo se le acercó Bizarrap para colaborar con ella

Shakira enloqueció al público del show de Jimmy Fallon con su presentación en vivo de 'BZRP Music Session #53' en ese programa de entrevistas que es uno de los más vistos en Estados Unidos. (Captura de pantalla)

La sesión musical de Shakira y Bizarrap sigue cosechando éxitos. No solo se convirtieron en los dueños de cuatro récords mundiales, sino que además tuvieron la posibilidad de presentar la canción en vivo en el talk show nocturno del presentador estadounidense Jimmy Fallon. Ambos músicos, tras interpretar el tema, hablaron de cómo surgió la colaboración y del éxito masivo que ha tenido. Bizarrap confesó que no sabía cómo acercarse a ella, pero que se arriesgó a través de un mensaje directo que no tuvo respuesta inmediata.

Como ya lo ha mencionado en ocasiones anteriores la barranquillera, su hijo menor, Milán, fue una pieza clave en su junte con el productor argentino. El niño es un gran fanático de Biza, tanto así, que se refiere a él como ‘el dios argentino’. El pequeño Milán instó a Shakira a trabajar con el Dj, incluso, predijo que si se juntaban lograrían ocupar los primeros puestos de las listas musicales del mundo. Milán fue tan insistente que incluso él mismo llamó al representante de Shakira para pedirle que consiguiera juntar a Shak con Biza.

“Mamá, debes colaborar con Bizarrap(...), ustedes van a ser número uno. Le envió un mensaje de voz a mi mánager, Jaime. Dijo: ‘Jaime, debes poner a mi mamá a colaborar con Bizarrap porque van a ser número uno’. Y tenía razón. Todavía tengo ese audio”, dijo la colombiana entre risas.

Paralelo a esto, cuenta Bizarrap, él ya le había enviado un mensaje a Shakira a través de sus redes sociales. Aunque confesó que sabía que sería difícil para él acercarse a la colombiana, lo intentó. Como argumento para llamar la atención de la barranquillera, usó el masivo éxito que tuvo con su sesión anterior, aquella que hizo con el español Quevedo y con la que también le dio la vuelta al mundo.

“Fue para julio del año pasado, el 2022. En ese momento tenía una canción que era número uno a nivel global con Quevedo. Entonces pensé que era el momento indicado para enviarle un mensaje directo”, comentó Biza mientras Shakira continuaba diciendo “no vi el mensaje hasta tres meses después, no sé por qué”. “Dos meses”, corrigió Bizarrap.

Shakira cuenta cómo se contactó con Bizarrap en Jimmy Fallon

“Le dije; ‘me encantaría colaborar contigo’”, recordó Biza. “Le mostré el mensaje a mi hijo, le dije: ‘mira quién le está escribiendo a mami’, y Milán contestó, ‘Oh, Dios mío, el dios argentino´”, relató Shakira.

En su entrevista, además, la colombiana destacó que la canción funcionó como una especie de terapia para ella. Dijo que fue una forma de manifestar sus sentimientos luego de pasar por una difícil separación. Es importante recordar que han sido meses conflictivos para la colombiana. Además de su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué, ha tenido que acompañar a su padre por sus complejos problemas de salud y ha tenido que verse ante la justicia por acusaciones de supuesta evasión de impuestos.

“Ha sigo genial. He estado esperando para que alguien venga y me pellizque para despertarme de este sueño. Ha sido increíble sentir la reacción de tanta gente. Creo que la gente realmente se conecta con la música cuando es muy genuina, cuando viene de un lugar real. La cosa con esta canción es que se ha convertido en un himno para muchas mujeres”, comentó Shakira.

“Tuve un año muy difícil luego de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Ha sido una manera sana de canalizar mis emociones. Siento que luego de que sacamos esta canción no había solamente fanáticos, sino que tenía una hermandad con mujeres que habían pasado por las mismas cosas, que piensan de la forma en la que pienso, que se sienten como yo. Escribí la canción para mí, pero siento que está destinada a darle voz a muchas mujeres”, concluyó.