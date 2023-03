Pablo Montero se presentó en la Fiscalía de Chiapas por acusaciones de abuso sexual

El cantante acudió a la Fiscalía por las acusaciones de presunto abuso sexual en su contra

La mañana de este martes, Pablo Montero fue a Chiapas para dar su declaración por las acusaciones contra él de presunto abuso sexual a dos menores.

A mediados de febrero, el cantante habría sido denunciado por supuestamente haber violado a dos mujeres en Tapachula, Chiapas, quienes hicieron su respectiva denuncia.

La información sobre estas acusaciones fue difundida por TVyNovelas y su director, Gil Barrera, así como en su momento la Fiscalía de Chiapas mencionó que el también actor estaba siendo investigado.

Pablo no quiso dar declaraciones acerca de su visita, pero antes ya había comentado que haría lo posible por desmentir las acusaciones (Instagram/@pablomoficial)

Sin embargo, a los pocos días, Montero negó que dichas denuncias existieran y aseguró que limpiaría su nombre yendo a declarar a Chiapas, algo que hizo hoy, 7 de marzo.

Acompañado de su abogado, Pablo visitó la Fiscalía General de Justicia de Chipas, donde entró y salió sin dar declaraciones. Según reportó el abogado del intérprete de Se te olvidó, Pablo se encuentra en la mejor disposición para colaborar en las investigaciones y nuevamente negó que haya pagado para que se retiraran las denuncias.

Según la revista TVyNovelas, las supuestas víctimas declararon que el presunto delito sucedió después de que ellas salieran con él luego de uno de los conciertos que ofreció en el estado del sureste.

La identidad de las jóvenes denunciantes se desconoce hasta hoy, pues son menores de edad (Instagram: @pablomoficial)

El presunto delito fue cometido meses atrás, en diciembre, la denuncia fue interpuesta de forma inmediata por las supuestas víctimas y se filtró la información hasta febrero. Se dijo que las autoridades de Tapachula ya habían girado una orden de localización y presentación contra el cantante, pero el Fiscal General del Estado de Chiapas dijo que solamente existía la investigación en curso por la presunta violación de Ximena “N” y no había una orden de aprehensión.

A los pocas horas, el protagonista de El último rey se defendió a través de la revista TV Notas, donde dijo que antes de cometer un crimen de este tipo se daría un balazo, negado las acusaciones.

“Me encabr*** que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Me extrañas que me estés hablando de eso. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez”, señaló Pablo.

El cantante mencionó que llegó a interactuar con algunas jóvenes cuando se presentó en Chiapas, pero con ninguna de ellas tuvo algún acercamiento más íntimo (Osiris Carbajal/Twitter)

A los pocos días, Montero dijo que haría un pronunciamiento frente a la prensa para aclarar la información que ha circulado en torno al presunto abuso sexual y de la otra acusación que surgió en su contra por supuestamente agredir a un menor de edad estando borracho.

Hace unos días, Montero nuevamente defendió su presunta inocencia y también negó que la Policía Internacional (Interpol) hubiera emitido una ficha roja para capturarlo.

“No la conozco, la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona. Yo fui a un lugar y obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba, me pidieron fotos varias personas y una de las personas era ella”, fueron las primeras declaraciones del cantante.

Pablo Montero también fue acusado de presuntamente romperle la muñeca a un menor en enero de este año (Captura YouTube: De Primera Mano)

También mencionó que no existía otra orden de aprehensión en su contra, haciendo mención de las otras acusaciones.

Y es que, según difundió De Primera Mano, en enero Pablo Montero fue detenido por unas horas en Quintana Roo por iniciar un altercado en un restaurante. Pese a que fue liberado, semanas después el hijo del dueño del negocio lo acusó de supuestamente haberle roto la muñeca y, además, no hacerse cargo de los daños que causó.

El menor, en compañía de su padre, habría iniciado un proceso legal en contra del intérprete de Hay otra en tu lugar, esperando que cubriera los gastos médicos de la presunta víctima y que también saldara su cuenta por lo que ocasionó en el restaurante; Pablo no ha respondido a estas acusaciones.