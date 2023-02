Pablo Montero es denunciado por presunto abuso sexual; habrían emitido ficha roja de la Interpol para localizarlo

Pablo Montero habría sido denunciado por presunto abuso sexual (Foto: Instagram/@pablomoficial)

Pablo Montero es denunciado por presunto abuso sexual, luego de que en dos mujeres originarias de la ciudad de Tapachula, Chiapas, procedieron legalmente en contra del actor y cantante, motivo por el que las autoridades correspondientes ya estarían buscándolo para hacer frente a las imputaciones e incluso la Fiscalía General de dicho estado solicitó la colaboración de las autoridades del estado de Nuevo León emitido una ficha roja ante la Interpol.

La revista de circulación nacional TVyNovelas informó que se trataría de dos menores de edad y que los hechos habrían ocurrido meses atrás, siendo denunciados de manera inmediata, aunque hasta ahora se hicieron públicos.

En la publicación se detalló que los hechos ocurrieron una noche en la que las presuntas víctimas “decidieron irse de fiesta con él”. La Fiscalía General de Chiapas, a través de La Unidad Integral de Investigación y delitos sexuales de Tapachula, turnó al fiscal de procedimientos penales la orden de localización y presentación de Óscar Daniel Hernández Rodríguez, el cual es el nombre real de Pablo Montero.

El actor no se ha pronunciado al respecto (Foto: TV Notas)

“Para ello solicitó el apoyo y colaboración de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, así como de la Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal con 194 países miembros, entre ellos México. En caso de no asistir en la fecha y hora que las autoridades le han señalado para responder a las acusaciones, Pablo Montero podría hacerse acreedor a una multa de 80 días de salario mínimo o, de ser necesario, ser presentado por la fuerza pública”, informó TVyNovelas.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas por motivos de seguridad, sin embargo se detalló que las menores habrían salido con el también actor luego de uno de los últimos conciertos que ofreció en tierras chiapanecas.

En medio de la controversia, internautas han especulado que el protagonista de El Último Rey: el hijo del pueblo -bioserie no autorizada de Vicente Fernández- ya habría estado consciente de lo mediático que podría ser la noticia, por lo que no ha interactuado en sus redes sociales desde el pasado 5 de enero del 2023, cuando compartió que vendrían nuevos proyectos de la mano del Alcalde de Torreón.

El cantante Pablo Montero ha estado inactivo de sus redes sociales desde hace más de 4 semanas FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Se espera que el actor de Televisa emita algún tipo de declaración en las próximas horas, pues la viralidad de la noticia ha generado gran presión mediática para que confirme o niegue el proceso legal en su contra, aunque de existir un silencio, como hasta el momento ha ocurrido, se espera que sus representantes legales y agencias de relaciones públicas tengan que hacerlo.

Tras interpretar a Vicente Fernández las controversias no han parado

El actor y cantante inició el 2022 lleno de escándalos, pues luego de que se confirmara que él sería el encargado de darle vida al Charro de Huentitán en la bioserie El último Rey: El hijo del pueblo, proyecto de San ángel no autorizado por la dinastía de Chente y basado en un polémico libro que también está más que censurado y vetado por la familia del famoso.

El cantante tuvo un 2022 lleno de controversias (Foto: @pablomoficial/Instagram)

Las constantes problemáticas que protagonizaba el actor en eventos públicos tuvo un punto clímax cuando estalló en contra de una reportera del programa Ventaneando, razón por la que tuvo que disculparse con sus fans y medios de comunicación.

“Al público le pido una disculpa por mi forma de actuar, que no tuvo que ser así, la verdad me descontroló un poquito la pregunta, pero en ese momento yo estaba con el niño al lado, y creo que fue lo que me puso así, se me hizo muy incómodo”, expresó el actor en una de sus últimas apariciones públicas.