5 momentos que definieron la carrera de Justin Bieber

Este 1° de marzo, Justin Bieber cumplió 29 años, lo cual hizo que las redes se llenaran de felicitaciones para el que se ha convertido en uno de los rostros más icónicos de la última década. Desde su debut en 2010, la carrera artística de Bieber ha estado marcada por el éxito masivo, pero también por varias controversias que sólo han mitificado más su figura.

Estos son 5 momentos (tanto negativos como positivos) clave que hicieron de Justin Bieber un fenómeno global.

El video que lo hizo famoso

Desde muy joven, Justin sabía que quería ser un músico famoso, por lo que comenzó a subir videos a YouTube haciendo covers de varios artistas. Por mera casualidad, el empresario Scooter Braun, copropietario de la disquera RBMG junto con el cantante Usher, encontró los videos de Bieber en la plataforma, y al ver el talento que tenía el niño de apenas 14 años, comenzaron los preparativos para llevar al artista canadiense al estrellato, convirtiéndose en el primer artista salido de YouTube.

“Baby”: el éxito viral más odiado de YouTube

Ya firmado con RBMG, Bieber estrenó el tema “Baby” en compañía del rapero Ludacris. El tema catapultó a Bieber a la fama mundial, pero no de la forma que uno esperaría. Por muchos años, “Baby” fue el video con más “dislikes” en la historia de YouTube, alcanzando en 2021 la irreal cantidad de 14.45 millones de “No me gusta”.

Fue a partir de “Baby” que Bieber comenzó a ser objeto de burlas e insultos en todo internet. El odio que muchos sectores demostraron al cantante de apenas 15 años fue meramente abrumador, pero a pesar de todo, Bieber continuó siendo un éxito masivo. Bien dicen que no existe la mala publicidad.

"Baby" de Justin Bieber se convirtió en uno de los videos más vistos en YouTube, pero también el video con la mayor cantidad de "No me gusta".

Controversiales relaciones amorosas

Como pasa con la gran mayoría de artistas pop, la vida privada de Justin Bieber ha estado llena de controversias, en específico, sus relaciones personales. Desde que se convirtió en ídolo adolescente, Bieber se ha visto involucrado con varias mujeres, tales como Kendall Jenner, Ariana Grande y Miley Cyrus, sin embargo, es bien sabido que sus dos relaciones más importantes fueron con la actriz y cantante Selena Gómez y su ahora esposa Hailey Baldwin.

La relación con Selena Gómez comenzó casi a la par de su carrera musical, y a los medios les encantaba retratar a la feliz pareja en todos lados, lo que hizo que la popularidad de ambos creciera como la espuma. Incluso cuando su relación terminó, se supo que Bieber y Gómez se frecuentaron varias veces más, lo que hizo que los tabloides se volvieran locos.

Justin Bieber y Selena Gómez tuvieron una relación que estuvo en boca de todos los tabloides entre 2011 y 2018.

Paralelamente, la relación entre Bieber y Baldwin dio mucho de qué hablar. En primer lugar, la pareja contrajo matrimonio cuando ambos tenían apenas 21 años, y aunque todos los medios de espectáculos aseguraban que la relación terminaría pronto, aún siguen felizmente casados después de cinco años, de hecho, Bieber ha asegurado vivir el mejor momento de su vida con Baldwin, lo cual se refleja en la actitud de Bieber quien se ha mantenido lejos de los escándalos desde hace varios años.

Recientemente, una fotografía de Haley Baldwin posando junto a Selena Gómez hizo que las redes estallaran en un millón de memes.

Justin Bieber y Hailey Baldwin están casados desde 2018, lo cual ha impactado profundamente en la vida del cantante.

Bieber es arrestado

Cuando Justin dejó de ser un adolescente con voz aflautada para convertirse en un joven adulto y símbolo sexual, los excesos y las controversias llegaron rápidamente. Bieber fue captado varias veces en “estado inconveniente”, pero la ocasión en que fue arrestado por conducir un Lamborghini completamente intoxicado, fue uno de los escándalos más grandes a los que se enfrentó el músico.

En enero de 2014, Bieber se paseaba en un Lamborghini por las calles de Florida a exceso de velocidad. Las autoridades no tardaron en interceptarlo, y darse cuenta que Bieber estaba bajo la influencia de varias sustancias. En cuestión de horas, las redes se inundaron con la fotografía de Justin Bieber en el clásico traje naranja de prisión y una enorme sonrisa que sólo confirmaba el estado de Bieber.

El resultado de este escándalo fue una multa de $500 USD, $50,000 dólares en donativos, un curso privado de control de ira de 12 horas y sesiones de videos online para la prevención de la conducción bajo el consumo de sustancias tóxicas.

Justin Bieber fue arrestado en 2014 por conducir intoxicado un Lamborghini a alta velocidad.

Bieber se convierte al cristianismo

Después de vivir varios años en el exceso, Bieber decidió hacer un cambio radical en su vida, haciendo pública su conversión al cristianismo en el año 2021. Esto se reflejó en su música, la cual enfatizó su nueva visión de la vida. Temas como “Holy” y “I Could Sing of Your Love Forever”, muestra el efecto que la cristiandad ha tenido en el artista; esto, sumado a su relación con Hailey, da a entender que los años de rebeldía de Justin Bieber se han ido para siempre.