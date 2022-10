Se le juntó el ganado a Justin: los mejores memes del encuentro de Hailey Bieber y Selena Gómez

La reacción de Justin Bieber al ver a Selena Gómez y Hailey Bieber juntas (Foto: Twitter)

Las imágenes de Hailey Bieber y Selena Gómez juntas han explotado el internet, pues la supuesta “rivalidad” entre ambas celebridades al parecer nunca existió o por fin ha terminado, ya que mucho se habló de lo mal que se vio Justin Bieber al casarse poco después de terminar su anterior relación, sin embargo, los fans decidieron tomar el impactante encuentro con humor.

Esto llevó a que muchos de los fans de la cantante criticaran duramente la relación de Hailey Baldwin y Justin Bieber, ya que en su momento, rumores aseveraron que la modelo habría estado involucrada sentimentalmente con el intérprete de Holy antes de terminar su relación con Selena Gómez.

Es por ello, que esta noticia impactó a lo seguidores de los tres famosos, pues era algo que nadie esperaba pero que quizá se necesitaba para que pudieran cerrar ese ciclo con madurez, pues ambas habían sufrido ataques constantes por ese tema.

Como era de esperarse, los memes no faltaron, sobre todo porque nadie sabe cuál habría sido la reacción de Justin Bieber ante este suceso si el no se encontraba en el evento The Academy Museum Gala, en el que ellas coincidieron y se tomaron fotos mostrándose muy cariñosas la una con la otra.

Durante años, los dos fandoms se atacaron y cada uno le daba la razón a su respectivo ídolo, mientras que otros eran más neutrales y decían que lo mejor era que ellos hubieran terminado porque tenían una relación “tóxica”. Cabe señalar que a los ataques también se unieron otros fans, como los de Taylor Swift, la mejor amiga de Gómez, quien ha expresado abiertamente que nunca estuvo de acuerdo con esa relación.

Ni Justin ni Selena volvieron hablar a profundidad sobre su relación en público tras su último encuentro que fue solo unos meses antes de la boda de Bieber con Hailey, e incluso esta última mencionó para un podcast, que esa ocasión fue más bien una despedida para ellos.

Es decir que, la vez en la que Justin Bieber y Selena Gómez fueron captados juntos andando en bicicleta, según palabras de Hailey, fue una despedida para que ellos pudieran cerrar el ciclo y que con ello, el canadiense pudiera dar el siguiente paso para casarse con ella.

Cuando esto sucedió, la canción de Selena Gómez, Lose You To Love Me dio mucho de que hablar, pues en uno de los versos se preguntaba como la habrían podido reemplazar en solo dos meses, lo que hizo que muchos fans pensaran que se refería al intérprete de Sorry.

Justin Bieber y Hailey Baldwin (ahora Bieber) se casaron hace cuatro años, en el otoño de 2018, sin embargo, ellos se conocieron desde que eran pequeños, luego se hicieron amigos, después estuvieron saliendo, para finalmente dar el gran paso cuando él tenía 24 años y ella 21.

Desde ese momento, hasta el día de hoy Selena Gómez y Hailey Bieber recibían ataques constantes en redes sociales, pues algunos fans decían que una le copiaba todo a la otra y viceversa. Incluso sacaron videos en donde decían que la modelo estaba obsesionada con la intérprete de Baila Conmigo.

Yo entrando a Internet y veo las fotos de Selena Gómez con Hailey Bieber pic.twitter.com/IAUsup8B85 — La Tailor Siud (@EnrikeGoGo2021) October 16, 2022

Cuando Hailey Bieber finalmente expresó su versión de los hechos sobre su relación con Justin y el supuesto “triángulo amoroso”, ella dijo respetar mucho a Selena Gómez y aseguró que jamás se metió en la relación de su esposo con ella.

Poco después de que ese podcast saliera a la luz, Selena Gómez, mediante un en vivo en TikTok abordó el tema muy por encima y dijo que no estaba de acuerdo con todo el odio que recibía Hailey por redes, y aunque no lo dijo directamente, sus fans entendieron a que se refería.

selena y hailey en estos momentos pic.twitter.com/WoRyFL8iwy — alaska (@lvsicksavge) October 16, 2022

“No es justo porque nunca se le debe hablar a nadie de la manera que he visto (…) No deberían ofender ni faltarle el respeto a nadie (…) Si apoyas a Rare, no puedo agradecerte lo suficiente, pero debes saber que también estás representando lo que significa”, dijo.

