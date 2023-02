Elizabeth Álvarez habló por primera vez de la supuesta infidelidad de Jorge Salinas

Elizabeth Álvarez por primera vez habló de su esposo, Jorge Salinas, ante la prensa, pero evitando los rumores de infidelidad (Instagram/@cuquitaoficial_)

Pese a que Jorge Salinas fue captado besando a su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, Elizabeth Álvarez aseguró que matrimonio sigue estable y su familia es feliz a pesar de la polémica.

Por primera vez desde que fueron publicadas las fotografías del protagonista de Mi corazón es tuyo a las afueras de las instalaciones de Televisa, besando a su médico que le había llevado medicina, Álvarez habló sobre la forma en que esto ha afectado a su relación como esposos.

Durante un corto encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la protagonista de Fuego en la sangre fue cuestionada acerca del escándalo en que estuvo envuelto su esposo y confirmó que siguen unidos y felices.

“Somos una familia hermosa, que vivimos todos los días nuestro matrimonio, llevamos 11 años casados. ¿Qué te puedo decir? Nada, no tengo ningún comentario, mas que aquí estamos felices, contentos”

La actriz había intentado mantenerse alejada de la polémica, pero fue captada por la prensa en un viaje familiar (Instagram/@cuquitaoficial)

Ya que la prensa insistió en si tenía algo qué decir acerca de las imágenes de su esposo con la nutrióloga Anna Paula, aseguró que todo está claro y que son “gente trabajadora”, evitando en todo momento hablar acerca del escándalo.

“Sin comentarios, no tengo nada qué decir. Nosotros somos gente trabajadora, yo llevo 24 años trabajando y no tengo nada que decir (...) Cuando las cosas nos quedan tan claras para todos, no hay nada más qué decir”

Desde que surgieron las fotografías, Elizabeth se ha alejado de los medios y de las redes sociales, solamente retomó su cuenta de Instagram para publicar una foto con Salinas en el Día de San Valentín.

El actor lleva 11 años de casado con la actriz, por ello es que se convirtió polémica la supuesta infidelidad (Fotos: TVNotas)

En dicha publicación solamente escribió “Love” (amor), mientras que Jorge comentó: “Por sobre todo está nuestro amor, gracias por siempre estar”.

Hace semanas, cuando la polémica acababa de estallar, la nutrióloga Anna Paula Guerrero dijo que ella no tenía por qué disculparse con la actriz, pues fue Salinas quien la besó.

Asimismo, mencionó que Álvarez “sabe lo que tiene en casa”, pues esta no es la primera vez que el protagonista se ve envuelto en rumores de infidelidad.

La pareja actualmente tiene dos hijos, León y Máxima, quienes no saben que sus papás son celebridades (Instagram/@cuquitaoficial_)

“Cada quien sabe lo que tiene en su casa. No, yo no tengo que disculparme con ella, ni con el señor Jorge; al contrario, yo espero una disculpa de su parte por el ataque mediático”, dijo la médico en entrevista con TV Notas.

La fotografías de Jorge Salinas besando a su nutrióloga

Fue a mediados de enero que la revista TV Notas publicó una serie de imágenes en las que se puede ver al actor besando a la profesional de la salud, Anna Paula Guerrero.

Supuestamente, él fue quien inició el acercamiento y la reacción de ella fue reírse; después, él regresó a Televisa y ella abordó su automóvil y se fue.

En su momento, el actor aseguró que nunca ha tenido una relación extramatrimonial, evitando hablar de Andrea Noli y su hija (Instagram/@cuquitaoficial_)

Jorge no habló al respecto por varios días, mientras que la nutrióloga concedió una entrevista a Siéntese quien pueda, donde aseguró que su relación fue simplemente médico-paciente.

Explicó que ella acudió a Televisa para darle a Salinas el medicamento que debe tomar porque él no tiene tiempo de ir a su consultorio. Ese día, como cualquier otro, se despidieron, pero de forma inesperada él la besó.

Esto la confundió y, ya que él le advirtió que había paparazzi en la zona, solamente pudo reírse e irse, pues no supo de qué otra forma reaccionar.

La nutrióloga lamentó haberse convertido famosa por esta polémica, pero confesó que aumentaron sus pacientes (Instagram/@castillo.annapau)

En su defensa, el histrión declaró que ama a Elizabeth y que nunca ha tenido una relación fuera de su matrimonio, por lo que lamentó la atención mediática que estaba recibiendo el tema.

“Quiero que quede claro: yo no tengo ni he tenido una relación fuera del matrimonio; no la tengo ni la he tenido”, aseguró ante la prensa y no ha vuelto a hablar al respecto.