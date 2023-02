Erik Rubín rompió el silencio sobre sus besos con Apio Quijano: “¡Es un show!”

El cantante aseguró que el supuesto beso con su colega es solamente actuación

Erik Rubín negó mantener un romance con Apio Quijano, con quien hace unos meses se besó en el escenario. Ante la polémica que causó el acercamiento que tuvo con su compañero y su separación de Andrea Legarreta, el cantante se mostró molesto ante las suposiciones que han circulado en medios y redes sociales.

Con un corto video en Instagram, en intérprete de No para de llover aseguró que los supuestos besos que él y Apio se dan el escenario de los conciertos del 90s Pop Tour son solamente parte del show.

“Oigan, ¿es neta? Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio... porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores, ¡es un show!”

El video del supuesto beso resurgió a partir de la separación de Andrea y Rubín (Captura de TikTok/@los40veracruz)

Asimismo, recordó que Héctor no solamente hace este acercamiento con él, sino también con Benny; también él tiene que hacer este tipo de actuaciones en el escenario con Melissa, de JNS.

“Es algo que el mismo Apio también lo hace con Benny, se acercan, se tocan, se abrazan, es algo que hacemos entre nosotros los intérpretes, los cantantes. Sucedió lo mismo con mi compañera Melissa, hace uno meses, igual: nos acercamos, cantamos, nos abrazamos... entonces, ya, ‘seguro tienen algo qué ver’”, señaló el integrante de Timbiriche.

Para finalizar su mensaje, el exesposo de Andrea Legarreta expuso su enojo al decir:

“Me queda claro que hay gente muy idiota”

Desde que fue el beso, Erik y Andrea aclararon que se era parte del show y desmintieron que Apio fuera el tercero en discordia (Instagram/@erikrubinoficial)

Andrea Legarreta comentó el video de su exesposo, recalcó que estos rumores son por falta de empatía y finalizó reafirmándole su amor.

“La falta de empatía y respeto abunda… La capacidad de algunos para ver más allá de su propia es nula… Te amo”

La misma Legarreta trató este tema en un encuentro con la prensa, donde fue cuestionada sobre los besos entre el cantante de Kabah y los coqueteos con Melissa, el padre de sus hijas. La presentadora de Hoy respondió que era “absurdo” pensar que por eso se separaron y aseguró que Rubín no es gay.

“Respeto muchísimo a la comunidad gay y todo, pero Erik lo que menos tiene es ser gay”, recalcó.

El anuncio de la separación de la pareja causó polémica porque durante 22 años aparentó ser uno de los matrimonios mas estables de la farándula mexicana (Instagram/@andrealegarreta)

Héctor, por su parte, en sus redes sociales pidió que ya no lo relacionaran con el divorcio entre Legarreta y Erik por lo que parece ser un beso, pues no le gusta estar en polémicas y respeta a ambos.

“Me cansa mucho que me metan en chismes y en cosas, me da flojera el tema. Yo no tengo nada qué ver con Erik y Andrea, mas que los respeto, los admiro, los quiero bien y punto”, dijo el cantante.

Al igual que la respuesta que dio el intérprete de Dame amor, Apio cerró señalando que sus acercamientos son parte del espectáculo. “Lo que sucede en el escenario con Erik es una cuestión de puramente actuación y ya”, mencionó.

*Información en desarrollo