Andrea Legarreta descartó coqueteos de Erik Rubín con Apio Quijano y Melissa de JNS

Como "parte del show", Erik Rubín ha mostrado "acercamientos" con Apio Quijano y Melissa López (Foto: Instagram)

Tras el sorpresivo anuncio por parte de Andrea Legarreta y Erik Rubín con el que dieron a conocer el fin de su relación tras casi 23 años de matrimonio, la ahora expareja ha estado al centro de los reflectores, pues la suya era considerada como una de las parejas más solidas dentro del medio artístico, además de que solían compartir constantemente aspectos de su vida en familia junto a sus hijas adolescentes Mía y Nina Rubín, quienes han seguido sus pasos en el medio del entretenimiento.

Una de las versiones que corrieron inmediatamente se supo de la separación de la pareja es que supuestamente Erik Rubín se había mostrado muy cariñoso con Héctor Apio Quijano, integrante de Kabah, pues durante las presentaciones en que actúan juntos en la gira 90′s Pop Tour suelen tener acercamientos y simulaciones de beso que para Andrea “son parte del show”.

“Es absurdo, es aparte de verdad... he procurado no ver casi nada o nada, cuando me topo con algo es porque a lo mejor me metí a las redes y pum, ahí estaba la nota. La verdad es que me parece que hay gente que es muy mala, me parece que hay gente muy cruel, sin empatía, y a lo mejor sus propias historias de vida han sido duras y crueles y dolorosas o han tenido traiciones, entonces prefieren decir ‘ven, cómo no existe el amor’ o ‘ven cómo no era real, ven cómo era fingido, o ay, qué bueno que le pasó'”, expresó sobre los “haters” que aseguran que entre el ex Timbiriche y el hermano de la diputada Federica Quijano existe algo más que una amistad.

“Respeto muchísimo a la comunidad gay y todo, pero Erik lo que menos tiene es ser gay, o sea, en buena onda, yo quiero mucho al Apio. Entonces aquí en Hoy qué va a pasar con Paul y el Negro y el Burro, que juegan y bromean y se dan unos... y bromean conmigo a que me van a dar besos. Si la gente no lo entiende así y si prefiere quedarse con eso y eso le da paz, piensen lo que quieran”, recalcó la también actriz.

Respecto a los rumores que apuntan a que dentro de la misma “gira de la nostalgia” a Erik se le había visto “coqueteando” con Melissa López, integrante del grupo JNS, Legarreta fue tajante.

“Lo que quiero es no estar en especulaciones, yo tengo claro qué es, es absurdo, Melissa está perdidamente enamorada de su Poncho (Ex Mercurio) y Poncho de ella, y Erik y Melissa son grandes amigos, grandes, se quieren muchísimo. Entonces esas cosas que suceden en el escenario, estos momentos de coreografías, de cosas, por Dios, es como si yo me hubiera enojado con todos los que salían en la ‘orgía’ cuando él salía de ‘Judas’ (en Jesucristo Superestrella) y lo toqueteaban. Somos mucho más inteligentes que eso, no quieran ensuciar algo donde no”, recalcó.

Por su parte, en una entrevista con Ana María Alvarado, la diputada Federica Quijano, hermana de “el Apio”, también descartó que entre él y el cantante de Cuando mueres por alguien exista algo más que una amistad.

“No, obvio no (tiene nada que ver), si yo me abrazo con Chacho Gaytán no quiere decir que tengamos dando una relación. Estamos dando un espectáculo, a veces conlleva diferentes cosas. Cero que ver, el Apio no tiene nada que ver, Erik tampoco, hay un momento en donde están Erik, Benny y el Apio y ha sido muy controversial, pero todos somos compañeros de grupo, somos una familia, nos cuidamos los unos a los otros y nada que ver”, apuntó.