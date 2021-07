(Bloomberg) -- La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó para su uso un lote de la vacuna contra el coronavirus de Johnson y Johnson después de una revisión de seguridad, dijo el viernes el regulador de medicamentos.

El lote de sustancia farmacéutica, que es el ingrediente principal, se había producido en una planta de Emergent BioSolutions Inc. en Baltimore. Una confusión anterior en la planta, que había estado produciendo dos marcas de vacunas, desencadenó una extensa revisión de seguridad.

El lote es suficiente para fabricar hasta 15 millones de la vacuna de una dosis, sin embargo, aún debe pasar por el proceso de “llenado-terminado” o embotellado, según una persona familiarizada con el tema.

J&J y Emergent no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las dosis, una vez terminadas, podrían impulsar aún más el esfuerzo de Biden para donar vacunas en el extranjero. El mandatario estadounidense prometió enviar 80 millones de dosis para fines de julio, e insinuó que expandiría ese compromiso.

La FDA dijo que hasta la fecha ha autorizado cuatro lotes de la sustancia farmacéutica de la vacuna J&J producida en las instalaciones de Emergent.

Nota Original:J&J Vaccine Batch Is Cleared by FDA After Safety Review

