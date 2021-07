BMW lidera mercado de lujo de EE.UU. con mejor acceso a chips

(Bloomberg) -- Las ventas de BMW AG en Estados Unidos superaron las de sus rivales en el segundo trimestre. El fabricante de automóviles de lujo logró abastecer mejor a los concesionarios a pesar de una escasez global de semiconductores.

La marca de lujo alemana vendió 96.561 vehículos de abril a junio, casi el doble de sus entregas hace un año y un 35% más que en el primer trimestre de 2021. Vendió 14.171 unidades más que su competidor Mercedes-Benz en el segundo trimestre y lideró en ventas de lujo en EE.UU. del año hasta la fecha, superando en 7.348 vehículos a la marca de lujo de Daimler AG.

BMW aprovechó la demanda reprimida a causa de la pandemia mientras la escasez global de chips semiconductores sigue ahogando la producción de automóviles y limitando la oferta.

La compañía administra mejor sus semiconductores, los cuales son necesarios para alimentar todo, desde radios hasta sistemas de frenado, y eso le ayuda a seguir el ritmo de los pedidos de los distribuidores mejor que algunos de sus rivales de lujo, dijo Marc Cohen, vicepresidente de Priority 1 Automotive Group en Towson, Maryland. Su empresa es propietaria de varias tiendas BMW, así como de concesionarios Jaguar Land Rover, Audi, Porsche, Mini, Cadillac y Acura.

“Aunque la producción es limitada o menor, no se detiene como algunas de estas otras marcas”, dijo Cohen. Dado que el inventario es limitado, los clientes que ahora reciben sus automóviles los pidieron hace dos meses, dijo.

Si bien el aumento de la producción de BMW en el segundo trimestre sugiere una afluencia de chips, no reveló detalles de su estrategia de administración de la cadena de suministro. Bernhard Kuhnt, director ejecutivo del negocio de BMW en Norteamérica, reconoció la “fuerza” de su red de producción en un comunicado. Las plantas de BMW en Carolina del Sur y San Luis Potosí, México, no se ven afectadas actualmente por la escasez de chips, según datos del investigador AutoForecast Solutions.

Ganancias modestas

El crecimiento de las ventas de Mercedes fue más modesto, un 39% más que hace un año y un 5,3% con respecto al primer trimestre.

La marca de lujo Lexus de Toyota Motor Corp., que vendió más que BMW en el primer trimestre de 2021, entregó 83.460 autos en el segundo trimestre. Las ventas crecieron un 12% frente al primer trimestre y un 48% desde 2020 hasta la fecha.

Audi, la marca premium de Volkswagen AG, vendió 66.995 vehículos en el segundo trimestre, casi el doble de sus entregas del año anterior.

Los niveles de inventario de Audi han “empeorado un poco” pero no son tan graves como los de Jaguar Land Rover y Cadillac, dijo Cohen. Los envíos de BMW también se han ajustado un poco más, comentó.

