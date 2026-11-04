El Salvador

La salvadoreña que comenzó limpiando oficinas y ganó un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia con casi el 70% de los votos

Llegó a Estados Unidos en 2001 sin inglés ni dinero. Dos décadas después, se convirtió en delegada estatal tras una victoria aplastante en una elección especial por el distrito 20 del norte de Virginia

La victoria de la aspirante demócrata sobre Nate Fritzen se produjo en una circunscripción que abarca Manassas, Manassas Park y áreas próximas, donde Michelle Maldonado ganó sus dos contiendas anteriores (Foto cortesía S. Vásquez Luna)
La victoria de la aspirante demócrata sobre Nate Fritzen se produjo en una circunscripción que abarca Manassas, Manassas Park y áreas próximas, donde Michelle Maldonado ganó sus dos contiendas anteriores (Foto cortesía S. Vásquez Luna)
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Sonia Vásquez Luna ganó la elección especial por el distrito 20 de la Cámara de Delegados de Virginia y sucederá a Michelle Maldonado, quien dejó el escaño en mayo por razones familiares. La concejal saliente de Manassas venció al republicano Nate Fritzen en una circunscripción de mayoría demócrata, informó InsideNoVa.com, portal de noticias del norte de Virginia.

El recuento completo de los 15 distritos electorales le otorgó a Vásquez Luna casi el 70% de los votos. El distrito reúne a las ciudades de Manassas y Manassas Park, además de las zonas cercanas; Maldonado había ganado con comodidad sus dos comicios previos, añade Prince William Times, portal de noticias en el condado de Prince William, Virginia.

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Una agenda centrada en el costo de vida y el transporte

La campaña de Vásquez Luna se concentró en el costo de vida, la defensa de los sindicatos y la ampliación del transporte en la región. Los demócratas de la Cámara de Delegados de Virginia afirmaron que su llegada reforzará una mayoría de 64 escaños.

Su propuesta para el transporte contempla la construcción y el mantenimiento de carriles para bicicletas y senderos peatonales en Manassas, con el objetivo de promover desplazamientos a pie o en bicicleta, reducir el tránsito vehicular y mejorar la seguridad de los usuarios.

Sonia Vásquez Luna, la salvadoreña que pasó de limpiar oficinas a legislar (Foto cortesía S. Vásquez Luna)
Sonia Vásquez Luna, la salvadoreña que pasó de limpiar oficinas a legislar (Foto cortesía S. Vásquez Luna)

También plantea una red de autobuses para trabajadores desde Haymarket hasta Innovation Park. Vásquez Luna sostuvo que trabajará con la Asamblea General de Virginia y con el Departamento de Transporte de Virginia para que el transporte público sea seguro, accesible y fácil de utilizar para todos los residentes.

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En materia laboral, propone derogar la ley estatal de derecho al trabajo, proteger la negociación colectiva y garantizar un trato justo para los trabajadores. Su plataforma, publicada en SoniaVasquezLuna.com, incluye además el aumento de programas y financiamiento para la educación técnica y profesional, destinada a preparar a los estudiantes para incorporarse al mercado laboral.

La nueva delegada también anunció que impulsará subvenciones para que los gobiernos locales cuenten con intérpretes de lengua de señas estadounidense durante las reuniones oficiales. Otro de sus objetivos es modificar la Ley de Libertad de Información de Virginia para limitar los cobros elevados por solicitudes de registros públicos y facilitar el acceso ciudadano a la información gubernamental.

De El Salvador al Concejo Municipal de Manassas

Vásquez Luna llegó a Estados Unidos desde El Salvador en la Navidad de 2001, cuando tenía 19 años. Había estudiado Contabilidad Pública en la Universidad de El Salvador, pero emigró sin hablar inglés y sin dinero, relató en una entrevista con Voz de América, la emisora internacional del gobierno estadounidense.

La dirigente emigró a Estados Unidos en 2001, trabajó en limpieza por USD 5,25 la hora y llegó a ser la primera latina tesorera de LIUNA antes de ingresar al Concejo Municipal de Manassas (Foto cortesía S. Vásquez Luna)
La dirigente emigró a Estados Unidos en 2001, trabajó en limpieza por USD 5,25 la hora y llegó a ser la primera latina tesorera de LIUNA antes de ingresar al Concejo Municipal de Manassas (Foto cortesía S. Vásquez Luna)

Sus primeros empleos fueron en la limpieza de oficinas, por el salario mínimo de entonces: USD 5,25 la hora. Más tarde asistió a clases de inglés, obtuvo un título asociado en el Northern Virginia Community College y comenzó a trabajar en mantenimiento.

La política apareció por primera vez cuando intentaron cerrar su curso de inglés como segunda lengua en Falls Church. Vásquez Luna habló ante la junta escolar del condado de Fairfax para pedir que conservaran los fondos del programa y la clase continuó.

Después participó en elecciones como traductora, colaboró con votantes y trabajó en centros electorales. Su candidatura al Concejo Municipal de Manassas la convirtió, según su testimonio, en la primera concejal inmigrante, latina e hispana en los 150 años de historia de la ciudad.

La dirigente señaló que los latinos constituyen el grupo más numeroso de Manassas y defendió una mayor representación en los espacios de decisión. También afirmó que las escuelas disponen de programas técnicos en 13 de 17 centros, una formación que considera necesaria para que los estudiantes accedan a los empleos disponibles en la zona.

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