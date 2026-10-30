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Los hutíes atacaron el palacio presidencial de Adén y lanzaron una ofensiva contra Arabia Saudita

Testigos reportaron explosiones y ambulancias ingresando al complejo gubernamental, en medio de una nueva escalada del conflicto que se reactivó en julio

El portavoz militar Mayid al Nuzaili denunció el lanzamiento de misiles balísticos contra la sede gubernamental en Adén. (EP)
El portavoz militar Mayid al Nuzaili denunció el lanzamiento de misiles balísticos contra la sede gubernamental en Adén. (EP)
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La milicia hutí lanzó este viernes una ofensiva que incluyó misiles contra el palacio presidencial de Adén y ataques contra Arabia Saudita, horas después de que la coalición liderada por Riad informara haber frustrado nuevos intentos del grupo contra el reino.

El bombardeo sobre el complejo presidencial se sumó a otra incursión contra el aeropuerto de Adén, de acuerdo con lo informado por el Ejército yemení. Testigos describieron haber visto ambulancias ingresando al predio, un extenso recinto con varios edificios que alberga tanto dependencias del gobierno como instalaciones utilizadas por la coalición árabe. Minutos antes del impacto, residentes y un periodista reportaron haber escuchado dos explosiones en la zona. Por el momento no trascendió información sobre heridos ni sobre el estado de las construcciones afectadas.

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Las fuerzas insurgentes aseguraron que atacaron refinerías petroleras y aeropuertos en diversas zonas de Arabia Saudita. (EP)
Las fuerzas insurgentes aseguraron que atacaron refinerías petroleras y aeropuertos en diversas zonas de Arabia Saudita. (EP)

El portavoz militar del gobierno, Mayid al Nuzaili, confirmó el lanzamiento de varios misiles balísticos contra la zona y lo describió como una continuación de las agresiones hutíes contra “los recursos del pueblo yemení”. Las filas insurgentes, en cambio, no difundieron precisiones sobre esa acción puntual. Su vocero, el general Yahya Saree, concentró sus declaraciones en las operaciones dirigidas contra territorio saudí.

Según ese parte militar, los blancos incluyeron las refinerías de Ras Tanura y Rabigh, una planta de la petrolera estatal Aramco en Abqaiq, los aeropuertos Rey Jalid, en Riad, y Rey Fahd, en Dammam, además de una base castrense en Najran. La Defensa Civil saudí reconoció alertas esporádicas en distintos puntos del territorio, aunque no reportó daños ni víctimas.

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La coalición enfrentada a los insurgentes, a su vez, aseguró haber derribado un dron en la provincia de Riad y neutralizado un misil balístico con destino a la zona meridional del reino. Su representante, Turki al-Malki, agregó que horas antes ya se había interceptado otro artefacto no tripulado sobre el área de La Meca, episodio que Saree calificó como “una invención masiva y flagrante”. El grupo rechazó de manera tajante que sus operaciones apunten contra ciudades consideradas sagradas para el islam. Más tarde, Al-Malki reportó la caída de un tercer dron sobre la región de Medina.

El conflicto bélico iniciado en 2014 provocó una crisis humanitaria que afecta a 42 millones de personas en Yemen. (Reuters)
El conflicto bélico iniciado en 2014 provocó una crisis humanitaria que afecta a 42 millones de personas en Yemen. (Reuters)

Adén, sede del gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por el reino saudí, acumula agresiones recurrentes desde julio, cuando se reactivó con intensidad la guerra civil que atraviesa el país tras un período de relativa calma. El miércoles anterior, los hutíes ya habían golpeado el perímetro del aeropuerto local, mientras que la semana previa reivindicaron ofensivas contra una base naval y un campamento castrense.

El conflicto yemení se originó en 2014, cuando el grupo insurgente, con respaldo iraní, tomó el control de la capital, Saná, en el norte del país. Arabia Saudita ingresó al enfrentamiento al año siguiente, en defensa del gobierno reconocido por la comunidad internacional. Un alto el fuego pactado en 2022 permitió un período de estabilidad que se extendió hasta julio, cuando las hostilidades se reanudaron con fuerza. Más de diez años de confrontación derivaron en una crisis humanitaria de gran magnitud en un país que, según cálculos de la ONU, reúne a 42 millones de habitantes.

(Con información de AFP y EP)

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