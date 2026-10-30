El Salvador envía helicópteros y vehículos blindados a Haití para buscar a los cuatro militares desaparecidos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en sus redes sociales un video donde aparecen efectivos militares, vehículos blindados y helicópteros para apoyar la misión de rescate de cuatro técnicos salvadoreños que se encuentran desaparecidos en Haití, quienes forman parte de una misión internacional en ese país./ (Captura de pantalla de la video)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el envío de vehículos blindados y helicópteros a Haití para reforzar la búsqueda de cuatro integrantes salvadoreños de una misión internacional que desaparecieron tras una emboscada de pandillas cerca de Puerto Príncipe.

El mandatario difundió el jueves 29 de octubre un video en la red social X en el que se observa el embarque de tropas, vehículos blindados negros y helicópteros en aeronaves destinadas al país caribeño. Las imágenes muestran al menos cuatro helicópteros y cuatro vehículos blindados que fueron cargados con grúas.

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Bukele sostuvo que el operativo busca localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre y apoyar las acciones contra las bandas armadas que operan en la zona metropolitana de la capital haitiana. “Estamos dando una lección a las pandillas (...) que hacen sufrir al pueblo haitiano”, escribió el presidente.

Los militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión internacional autorizada por las Naciones Unidas para enfrentar a los grupos criminales haitianos. Según las autoridades salvadoreñas, los cuatro son técnicos aeronáuticos que cumplían tareas de evacuación médica y apoyo logístico.

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Bukele afirmó que el operativo militar cuenta con aval internacional y rechazó que signifique una invasión a Haití. /(REUTERS/Jose Cabezas)

El 18 de octubre, los hombres regresaban a su base en un vehículo blindado luego de realizar compras en un mercado cuando fueron atacados por hombres armados en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos, lo que provocó un incendio en el vehículo.

Los técnicos lograron salir de la unidad, pero desde entonces se ha perdido el contacto con ellos. Helicópteros enviados como apoyo también han recibido disparos durante la operación, de acuerdo con los reportes iniciales sobre el ataque.

La emboscada ocurrió en un área donde tienen presencia grupos criminales identificados como Chèn Mechan y 400 Mawozo, aunque ninguna de estas dos organizaciones se ha atribuido públicamente el hecho. Las fuerzas haitianas y los contingentes internacionales desplegados en el país mantienen operativos en la zona para intentar ubicarlos.

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El Salvador afirma que la misión cuenta con respaldo internacional y haitiano

La movilización salvadoreña se ha intensificado en los últimos días. Bukele afirmó que el despliegue cuenta con “autorización de todos los niveles internacionales y nacionales” y remarcó que el objetivo principal es recuperar a los cuatro técnicos.

ARCHIVO: Las bandas criminales Chèn Mechan y 400 Mawozo operan en el área donde ocurrió la emboscada contra los técnicos salvadoreños, que forman parte de una misión internacional avalada por las Naciones Unidas. /(EFE/ Jonet St Élois)

El presidente también rechazó que la llegada de tropas y equipamiento a Haití represente una intervención contra la población. “Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión”, señaló en un mensaje dirigido a los haitianos.

Según Bukele, El Salvador financia el 90% de la ofensiva con recursos propios, pese a que otros países colaboraron en la logística del traslado de personal y equipos. De momento, el gobierno salvadoreño no ha informado el número exacto de helicópteros ni vehículos blindados que quedarán asignados a las tareas de búsqueda.

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Uno de los aviones que participó en los traslados fue identificado como un Boeing 737-401 de la compañía ecuatoriana Aeroregional. Registros de Flightradar24 citados por la agencia AFP indicaron que la aeronave realizó vuelos entre Ecuador, El Salvador y Haití entre el 23 y el 27 de octubre.

La búsqueda continúa sin información oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos salvadoreños. Bukele advirtió el pasado 21 de octubre a los grupos criminales que puedan tenerlos retenidos que su gobierno aumentaría la presión militar si no eran devueltos “vivos y sin daños”.

Este jueves, durante una conferencia de prensa por la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el presidente Bukele se refirió nuevamente al tema de los técnicos desaparecidos en Haití y advirtió a los grupos criminales que si no entregan “por las buenas” a los salvadoreños, “los vamos a rescatar por las malas”.

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