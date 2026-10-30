El Salvador

Construcción, turismo y energía lideran la expansión económica de El Salvador en 2026

La titular de la cartera ministerial destacó que la expansión simultánea de casi la totalidad de las actividades comerciales reduce la vulnerabilidad interna frente a la volatilidad internacional

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, durante su intervención en el programa Punto de Vista, transmitido por Radio YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, durante su intervención en el programa Punto de Vista, transmitido por Radio YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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La economía de El Salvador sostiene su expansión a través de un crecimiento horizontal y diversificado que abarca a 17 de las 19 ramas productivas, de acuerdo con los registros oficiales correspondientes a la primera mitad de 2026.

Esta distribución sectorial apuntala el desempeño del Producto Interno Bruto, que avanzó un 3.9% al cierre de 2025 y registró una subida del 5.1% en el segundo trimestre del ejercicio corriente.

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La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explicó esta evolución durante su participación en el espacio de entrevista Punto de Vista, transmitido por la radio YSKL, donde destacó la resistencia de las actividades productivas locales ante la coyuntura internacional.

El comportamiento favorable de la actividad no descansa en un único rubro, sino en el dinamismo simultáneo del sector productivo. Las mediciones oficiales destacan a la construcción y al turismo como las áreas con mayor aceleración, acompañadas por:

  • Generación y distribución de energía
  • Servicios médicos y de salud.

“El crecimiento es horizontal y el crecimiento es diversificado, y eso para una economía pequeña es muy importante”, señaló la ministra Hayem en la cabina de YSKL para enfatizar la menor vulnerabilidad del mercado interno.

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Con base en este despliegue de los rubros evaluados, organismos multilaterales sitúan la proyección de crecimiento salvadoreño para el cierre de 2026 en un 4.5%, registro que colocaría al país en el primer lugar de Centroamérica y en la cuarta posición en América Latina.

ONU Turismo, El Salvador, Día del Turismo
El dinamismo del sector turismo genera un impacto directo en la gastronomía, el transporte local y el comercio de artesanías.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Los compromisos de infraestructura portuaria e inmobiliaria refuerzan las ramas clave

La ministra Hayem subrayó que la solidez observada en los distintos sectores productivos cuenta con el respaldo de cuantiosas inversiones conjuntas del Estado y del empresariado para garantizar la continuidad del crecimiento.

En el ámbito logístico, la funcionaria detalló que el gobierno y el sector privado canalizan USD 1,600 millones a la modernización de los puertos, una iniciativa orientada a optimizar el transporte y la salida de mercancías.

En paralelo, destacó que un grupo corporativo proyecta erogaciones superiores a USD 1,000 millones en infraestructura en San Salvador, mientras que un consorcio destina más de USD 1,000 millones a desarrollos en la zona oriental.

A estas colocaciones de capital interno, Hayem sumó una inversión española por más de USD 2,000 millones focalizada en agua y energía, un suministro estratégico para sostener la actividad manufacturera.

Asimismo, la titular de la cartera económica reportó operaciones de corporaciones de Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, a las que se integran una planta textil de procedencia hondureña e inversiones inmobiliarias de Guatemala y Costa Rica.

Trabajadores de la construcción participan en la edificación de un proyecto habitacional en altura en el área metropolitana de San Salvador, reflejando el dinamismo y crecimiento del sector inmobiliario en el país (Foto cortesía Comercio y negocios).
Trabajadores de la construcción participan en la edificación de un proyecto habitacional en altura en el área metropolitana de San Salvador, reflejando el dinamismo y crecimiento del sector inmobiliario en el país (Foto cortesía Comercio y negocios).

El comercio exterior diversifica sus destinos y el turismo multiplica la actividad regional

El intercambio mercantil refleja también la diversificación de la producción salvadoreña. Las exportaciones de bienes y servicios acumularon un alza del 4% interanual hasta el mes de septiembre, con un papel protagónico del sector servicios, así como de los envíos de medicamentos, alimentos y bebidas.

Durante el último año, el aparato productivo logró colocar 204 productos en 60 mercados extranjeros donde antes no tenía presencia.

“Nuestras empresas siguen mostrando su resiliencia, su capacidad de salir adelante, de innovar”, afirmó la titular de la cartera económica ante la radioemisora al valorar la incursión fabril en plazas inéditas.

Por su parte, las importaciones experimentaron un incremento del 10% a septiembre debido a compras de insumos para la confección y productos de consumo. El rubro textil, tras una retracción global en 2025, muestra indicios de recuperación y estabilidad hacia el tramo final del ciclo.

El sector turístico, en tanto, creció un 166% en el primer semestre en comparación con igual periodo de 2019. “Cuando crece un sector que es tractor, como es el caso del sector turismo, se benefician muchos otros sectores”, subrayó Hayem.

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