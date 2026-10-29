El Salvador

Un incendio de grandes proporciones en El Salvador calcinó más de 70 locales en un mercado municipal

Las llamas consumieron la planta baja del recinto comercial salvadoreño durante la madrugada, donde las autoridades reportaron graves perjuicios materiales en centenares de comercios sin que se registraran víctimas humanas en la zona

Decenas de puestos de papelería, plásticos y productos de primera necesidad quedaron reducidos a cenizas tras el inicio del siniestro cerca de la medianoche (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Decenas de puestos de papelería, plásticos y productos de primera necesidad quedaron reducidos a cenizas tras el inicio del siniestro cerca de la medianoche (Cortesía: Secretaría de Prensa).
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Un incendio estructural que comenzó alrededor de las 12 de la medianoche de este día 29 de octubre consumió la planta baja del Mercado Municipal de Ciudad Arce, en el departamento de La Libertad, donde el fuego destruyó 75 locales comerciales y ocasionó pérdidas parciales en otros 353 puestos, según el balance preliminar de las autoridades municipales y los cuerpos de socorro.

El siniestro, detectado en el corazón del distrito de La Libertad Centro, movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, cuadrillas de rescate y contingentes policiales que ejecutaron maniobras para evitar la propagación de las llamas hacia los dos niveles superiores del edificio.

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De momento los equipos de emergencia aún trabajaban en el interior de la estructura para sofocar focos secundarios en un área de papelería donde permanecen acumulados rollos de papel higiénico y artículos plásticos de alta combustión. La edificación, que cuenta con tres niveles de extensión considerable, registró la totalidad de las pérdidas físicas directas en la planta baja.

El alcalde de La Libertad Centro, Noé Rivera, se hizo presente en el siniestro e informó que los sistemas internos contra siniestros detectaron el humo en las primeras horas de la madrugada, lo cual facilitó una respuesta inmediata de las cuadrillas de auxilio.

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Bomberos de El Salvador y cuadrillas de emergencia trabajaron durante la madrugada para sofocar los focos restantes en el primer nivel del mercado de Ciudad Arce.

“Hasta la fecha, gracias a Dios, no tenemos ninguna víctima que lamentar; las pérdidas son todas materiales”, afirmó el jefe edilicio durante una inspección en la zona afectada.

Rivera detalló que, si bien el fuego no consumió los pisos dos y tres, el colapso de la red eléctrica inutilizó los equipos de refrigeración, circunstancia que provocó la pérdida de alimentos perecederos y mercancías refrigeradas.

Un amplio operativo de seguridad y suministro de agua cercó el perímetro del mercado

Para contener el avance del fuego y abastecer las mangueras de los bomberos, la municipalidad activó una cisterna central con capacidad para 12 descargas de pipas de agua y movilizó cuatro camiones cisterna adicionales.

Las fuerzas del orden también han establecido un perímetro cerrado en varias cuadras alrededor del Mercado Municipal de Ciudad Arce con el fin de resguardar a los comerciantes y permitir el paso ininterrumpido del transporte pesado de agua.

Pese a que numerosos vendedores acudieron a la zona para constatar la condición de sus puestos, las autoridades prohibieron el ingreso de civiles debido al peligro latente de inhalación de humo tóxico, desprendimiento de estructuras calcinadas y reactivación de brasas en bodegas interiores.

Las cuadrillas de emergencia desplegaron cintas de precaución y mangueras para ingresar a las áreas afectadas por el humo en Ciudad Arce.
Las cuadrillas de emergencia desplegaron cintas de precaución y mangueras para ingresar a las áreas afectadas por el humo en Ciudad Arce.

Fallas eléctricas y acopio de materiales combustibles originan los incendios estructurales

Los incendios estructurales en recintos de uso comercial responden primordialmente a sobrecargas en las instalaciones eléctricas, defectos en el cableado y acumulación indebida de materiales combustibles.

En establecimientos mercantiles de alta concentración, la utilización continuada de aparatos eléctricos sobre circuitos que no cuentan con dimensionamiento adecuado genera sobrecalentamientos térmicos que derivan en cortocircuitos.

Cuando estos arcos eléctricos entran en contacto con productos inflamables almacenados a escasa distancia de tomas de corriente o paneles de control, el fuego se inicia de manera casi instantánea.

La falta de compartimentación adecuada entre locales y la escasa ventilación favorecen la rápida dispersión horizontal de las llamas en las plantas bajas. La ausencia de pasillos despejados o de mantenimiento preventivo en líneas de distribución transforma cualquier fallo menor de energía en una emergencia de gran escala que pone en riesgo la infraestructura total del inmueble.

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