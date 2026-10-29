Acoso callejero en El Salvador: la intimidación en aceras y autobuses condiciona el tránsito cotidiano femenino

Especialistas advierten que el acoso callejero opera desde edades tempranas como una práctica tolerada que vulnera la seguridad en trayectos escolares y laborales.- Visuales IA.

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El acoso callejero, que abarca conductas no deseadas como comentarios invasivos, miradas intimidatorias, persecuciones y tocamientos en espacios de uso común, condiciona a diario la movilidad de miles de salvadoreñas e impide su libre tránsito por calles y vecindarios.

La normalización de estas agresiones impone barreras cotidianas que obligan a las mujeres a modificar sus rutas o cambiar su forma de vestir para resguardarse, de acuerdo con una encuesta realizada en junio de 2025 por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

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Frente a este panorama, la coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa, Silvia Juárez, explicó a Infobae cómo opera esta problemática cotidiana en El Salvador.

“El acoso sexual o el acoso callejero son mecanismos que operan como dispositivos de segregación espacial para las mujeres, como una forma de control”, afirmó la especialista al describir el impacto que produce circular en un entorno hostil.

La investigación desarrollada por el observatorio en 2025 señala que el 27% de las mujeres consultadas identificó al transporte público como el principal escenario del acoso sexual, mientras que un 15.7% de las encuestadas lo experimentó directamente en la calle o en su comunidad.

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El transporte colectivo y la vía pública concentran más del 42% de los episodios de acoso reportados por mujeres, según la encuesta de Ormusa. (Foto: Observatorio de Violencia contra las Mujeres).

Además, el registro institucional revela que una de cada cuatro mujeres padeció este tipo de vulneraciones dentro de autobuses o en paradas de abordaje. El temor a transitar cerca de talleres mecánicos, zonas con poca afluencia o canchas deportivas empuja a las usuarias a calcular cada paso.

Para viajar en autobús, muchas deciden descartar el uso de faldas y sentarse únicamente al lado del pasillo para facilitar una salida rápida, o bien ubicarse cerca del conductor en busca de auxilio ante cualquier comportamiento agresivo.

En horarios nocturnos, la falta de alternativas seguras empuja a asumir el gasto imprevisto de taxis privados con el propósito de eludir riesgos en las aceras.

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Una mujer joven viaja sentada al borde de su asiento en un vagón de metro rodeada por figuras sombrías de otros pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las agresiones tempranas imponen miedo desde la niñez

Las primeras vivencias de hostigamiento callejero en El Salvador suelen ocurrir durante la infancia y los primeros años de la adolescencia. Niñas en edad escolar enfrentan seguimientos intimidatorios en trayectos comunes hacia sus centros de estudio o comercios cercanos, en situaciones de clara asimetría frente a adultos.

Frente a la respuesta social habitual que resta importancia a estos hechos cuando no derivan en un ataque físico extremo, Juárez subrayó la carga emocional que provocan estas conductas: “Todo el mundo entiende que esto es una práctica muy acostumbrada, que no va a terminar aparentemente en ninguna agresión, pero que te produce un miedo. Y eso tiene que ver con la gestión del terror”.

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El diseño material del entorno urbano en El Salvador agrava las condiciones de indefensión para las transeúntes. Calles sin alumbrado, predios baldíos abandonados sin poda y paradas de autobuses deterioradas reducen los márgenes de seguridad para quienes circulan a pie.

Asimismo, la infraestructura urbana actual carece de baños públicos dignos y resguardados, un servicio elemental que expone a las mujeres a situaciones de peligro cuando requieren utilizarlos en medio de sus diligencias diarias.

Una joven sostiene su mochila en una parada de autobús solitaria en El Salvador mientras dos siluetas masculinas la observan en la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a las carencias del entorno construido, Juárez remarcó la deuda institucional pendiente: “La arquitectura de las ciudades también ofrece una visión de la democracia que hay en la participación o en el uso de esos espacios”.

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Frente a este escenario, las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan la urgencia de diseñar políticas urbanas con enfoque de género que prioricen la iluminación de vías peatonales, la adecuación de paradas y la capacitación de los operadores del transporte colectivo, con el propósito de garantizar que el espacio público sea un entorno accesible y libre de intimidaciones para las salvadoreñas.