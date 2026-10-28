¿Emboscada o error logístico? Expertos debaten las causas de la retención de soldados salvadoreños en Haití

FOTO DE ARCHIVO: Hombres de la fuerza de defensa local montan guardia en un cementerio durante un servicio fúnebre por las personas que murieron en un ataque de pandillas armadas el 23 de agosto, en Kenscoff, Haití, 2 de septiembre de 2026. REUTERS/Patrice Noel/File Photo

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El despliegue de tropas de rescate en Haití tras la retención de cuatro militares salvadoreños continúa abriendo una discusión técnica sobre los protocolos de seguridad y la cadena de mando internacional.

Transcurridos diez días del suceso, analistas civiles y uniformados en retiro brindaron su análisis y postura en el espacio de entrevista televisiva Diálogo 21.

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Durante la emisión, los panelistas profundizaron en las circunstancias que permitieron que el personal militar salvadoreño ingresara a un área dominada por estructuras delictivas en Puerto Príncipe.

El general en retiro José Edgar Campos sostuvo que los esquemas de protección y resguardo sufrieron un quiebre que obligó al Estado salvadoreño a movilizar nuevos contingentes hacia el país caribeño. A

Ante las preguntas sobre el origen del incidente, Campos remarcó: “El protocolo de seguridad, ¿qué pasó? Bueno, definitivamente eso falló. Y ese fallo nos ha llevado a esto... a una gran movilización”.

El exmilitar puntualizó que las autoridades deben esclarecer los factores técnicos que llevaron a la patrulla a quedar expuesta en una zona sin resguardo perimetral, lo cual complicó la posición de la fuerza de tarea.

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Por su parte, el analista político Nelson Flores abordó las hipótesis vinculadas a fallas de orientación y posibles filtraciones de información en el terreno haitiano. Flores señaló que existen sospechas sobre una eventual emboscada facilitada por sectores locales o fallas de comunicación logística.

Panelistas convocados por el espacio televisivo Diálogo 21 para debatir el marco legal, las fallas operativas y el impacto del despliegue militar salvadoreño en territorio haitiano.

En la transmisión televisiva, manifestó: “algunos mencionan de que le dieron una orientación equivocada para que fueran ahí al sitio donde dominaba una banda”, una situación que a su juicio revela la complejidad de coordinar tareas en un entorno permeado por la corrupción institucional y la presencia de más de doscientas agrupaciones delictivas en Haití.

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El debate jurídico se centra en el amparo de la ONU y el papel regional

De igual manera, los analistas explicaron que los soldados necesitan un respaldo legal internacional claro para no afrontar problemas diplomáticos. José Edgar Campos advirtió que el contingente de El Salvador no debe operar por su cuenta, sino que tiene que contar con la autorización formal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El militar retirado señaló que, si las tropas actúan sin estos permisos y ocurren tiroteos en las calles o daños en viviendas, el país podría enfrentar demandas y acusaciones legales.

En la conversación, también se mencionó el apoyo logístico brindado por Estados Unidos y el control que mantiene República Dominicana en su frontera para frenar el paso de bandas armadas.

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Por su parte, el especialista, Juan Carlos Torres, remarcó que la meta principal debe ser rescatar con vida a los cuatro compatriotas, sin comprometer al país en una misión larga o indefinida.

Un ritual de una pandilla haitiana contrastó con la oración de militares salvadoreños antes de viajar en búsqueda de cuatro técnicos secuestrados.

Torres explicó que los grupos delictivos en Haití se mezclan entre la población civil, lo cual aumenta el peligro en cada operativo. Asimismo, recordó el desgaste emocional y la angustia que viven los soldados y sus familias en territorio salvadoreño mientras esperan noticias favorables.

La opinión pública salvadoreña respalda la operación de rescate

El debate también abordó la percepción ciudadana en torno a la respuesta institucional frente al suceso. Los panelistas revisaron los resultados de la encuesta de opinión elaborada por la firma CID Gallup, la cual registró que el 94% de la población aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele en medio del operativo.

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Asimismo, el estudio demoscópico reveló que el 86% de los encuestados está de acuerdo con la operación de rescate militar. Flores concluyó que las acciones del presidente Nayib Bukele cuentan con una sólida confianza ciudadana a través de las políticas de seguridad implementadas previamente en El Salvador.

No obstante, los especialistas insistieron en que el escenario en Haití presenta desafíos estructurales muy diferentes, los cuales demandarán una articulación técnica y diplomática permanente con los organismos multilaterales para asegurar el retorno seguro de los efectivos y mitigar futuros riesgos en misiones internacionales.