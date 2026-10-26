El caso de los cuatro soldados salvadoreños en Haití impulsa a la OEA a exigir medidas más firmes contra las pandillas

FOTO DE ARCHIVO: Un vehículo blindado de transporte de personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití, patrulla una zona después de que El Salvador anunciara una misión de rescate para cuatro miembros de la Fuerza Aérea de la GSF desaparecidos tras una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, 23 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel TPX IMÁGENES DEL DÍA/Foto de archivo

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El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó este lunes su solidaridad con El Salvador ante la desaparición de cuatro miembros salvadoreños de su personal en Haití y reclamó una respuesta regional más firme frente a las pandillas que operan en ese país caribeño.

“Expresamos nuestra solidaridad con El Salvador, su Gobierno y su pueblo, y en especial con las familias de los cuatro miembros del personal salvadoreño desaparecidos en Haití”, escribió Ramdin en un mensaje difundido en la red social X. El jefe de la OEA agregó que espera que los cuatro ciudadanos “regresen sanos y salvos”.

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La declaración sitúa a la OEA entre los organismos hemisféricos que siguen el caso de los salvadoreños cuyo paradero se desconoce. El pronunciamiento puso el foco en las familias de los desaparecidos y en la responsabilidad de reforzar las condiciones de seguridad para quienes cumplen funciones en territorio haitiano.

Medidas coordinadas contra las pandillas en Haití

Ramdin sostuvo que el episodio expone “la urgente necesidad de adoptar medidas más decisivas y coordinadas contra las pandillas criminales”. En su mensaje, vinculó la desaparición de los cuatro integrantes del personal de El Salvador con la situación de inseguridad que atraviesa Haití.

Albert Ramdin sostuvo que la comunidad internacional debe aumentar el respaldo al país caribeño para recuperar el control y resguardar a los habitantes, sin detallar las acciones ni informar gestiones de localización.

El secretario general planteó también que “la comunidad internacional debe fortalecer su apoyo a Haití para restablecer la seguridad y proteger a su población”. La declaración reclama una mayor coordinación exterior ante la actuación de grupos criminales que mantienen presencia e influencia en distintas zonas del país.

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Ramdin no precisó cuáles serían las medidas que deberían adoptarse, tampoco mencionó si el organismo participa de gestiones concretas para ubicarlos.

El mensaje de Ramdin y la información de “The Washington Post”

La publicación de Ramdin incluyó un mensaje de The Washington Post, diario estadounidense, fechado el 23 de octubre. Según la traducción incorporada en la captura, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, habría enviado al menos 200 soldados a Haití para buscar a los cuatro militares desaparecidos.

La nota atribuida al diario también señaló que Bukele habría advertido que intensificaría las acciones contra las pandillas haitianas si los salvadoreños no eran devueltos con vida. Esa versión fue atribuida por el medio a una persona familiarizada con el asunto.

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Vehículos blindados de transporte de personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití, patrullan un área después de que bandas fuertemente armadas emboscaran a miembros de la fuerza, atacando su vehículo blindado con explosivos, prendiéndole fuego y dejando a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos cuando huyeron de su vehículo en llamas, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

El pronunciamiento de la OEA, sin embargo, se concentró en la desaparición de los cuatro integrantes del personal salvadoreño y en el llamado a incrementar el respaldo internacional a Haití. Ramdin no confirmó en su mensaje el despliegue de tropas ni las eventuales decisiones del Gobierno de El Salvador.

Presión sobre la respuesta internacional ante la crisis de seguridad

La declaración de Ramdin pone la desaparición de los cuatro salvadoreños en el centro del debate sobre la seguridad en Haití, donde las pandillas son señaladas como una amenaza para la población, las instituciones y las operaciones de apoyo internacional.

El secretario general de la OEA difundió su mensaje a las 11:05 del 26 de octubre de 2026. Para entonces, la publicación no incluyó información sobre la identidad de los desaparecidos, su función específica ni avances oficiales en las tareas de localización.

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La expectativa expresada por Ramdin quedó resumida en una frase dirigida a las familias de los cuatro ciudadanos salvadoreños: “Esperamos que regresen sanos y salvos”.