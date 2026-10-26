El desafío de las bandas haitianas a Bukele: videos de líderes armados y una misión de la ONU que opera con pocos efectivos

AME9043. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 23/10/2026.- Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St Élois

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Las bandas armadas que controlan buena parte de Puerto Príncipe no lograron frenar el despliegue militar de la fuerza multinacional contra ellas. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) lo confirmó este lunes, pese a la desaparición de cuatro soldados salvadoreños secuestrados hace ocho días.

La agencia EFE informó este lunes que la misión difundió un mensaje en la red social X con tono desafiante. Allí aseguró que los ataques recientes contra su personal no alterarán su hoja de ruta en el país caribeño.

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“La GSF reafirma su determinación de cumplir su misión en apoyo de la seguridad y la estabilidad de Haití”, sostuvo la fuerza multinacional, según EFE.

El comunicado llegó acompañado de tres fotografías: una caravana de 11 blindados en zona urbana, soldados chadianos junto a un vehículo militar y un uniformado salvadoreño durante un sobrevuelo de la capital.

AME9041. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 23/10/2026.- Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St Élois

La GSF redobla la presión sobre los grupos armados

“Seguirá ejerciendo presión sobre los grupos delictivos, y sus actos de violencia no impedirán que la GSF cumpla su mandato y preste apoyo al pueblo haitiano”, agregó la misión en el mismo mensaje, de acuerdo con EFE.

Cuatro militares fueron emboscados el 18 de octubre por bandas armadas cuando regresaban de un mercado en una zona bajo control de grupos criminales en las afueras de Puerto Príncipe. Su vehículo blindado apareció calcinado y, pese a varios intentos de entrega de restos humanos, hasta el momento no existe confirmación oficial de su identidad ni de su paradero.

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La propia GSF había reconocido un día antes que recibió restos humanos sin identificar que podrían corresponder a los militares, según EFE. Esa posibilidad fue desmentida por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la víspera del comunicado.

(Foto archivo, cortesía FAES)

Violencia en aumento en Puerto Príncipe

La Policía Nacional de Haití, que combate a las bandas junto con la fuerza multinacional, ejecutó el domingo por la noche una operación en el barrio de Bel-Air. Según Radio Télé Galaxie, medio local citado por EFE, la intervención dejó varios miembros de bandas armadas muertos.

El objetivo era neutralizar a un grupo atrincherado en ese sector, señalado por fuentes policiales como responsable de “numerosos casos de secuestro” en la zona metropolitana de la capital.

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En paralelo, las Fuerzas Armadas de Haití organizaron el domingo pruebas intelectuales para reclutar nuevos soldados. Participaron cerca de 2,000 haitianos, de los que se seleccionará a los mejores 700 candidatos, en el marco de un plan gubernamental para sumar 15 mil efectivos en los próximos tres años.

Una ONG local, la Red Haitiana de Periodistas contra la Corrupción (Rhajac), pidió prudencia al mandatario salvadoreño en medio de la búsqueda de los militares. La organización denunció un presunto “acuerdo secreto” entre el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y líderes de bandas armadas para conservar el poder, según un comunicado citado por la agencia.

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“Las operaciones para localizar a los desaparecidos deben tener en cuenta el apoyo político, económico y policial del que se beneficiarían las bandas armadas”, indicó la Rhajac.

La ONG también señaló “presuntas complicidades” en círculos políticos haitianos e internacionales, en el sector privado y en mandos de la Policía Nacional de Haití y de la República Dominicana.

Militares de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) participan en un entrenamiento este viernes en Ilopango (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

La crisis escala a dimensión diplomática regional

El episodio derivó en una escalada de mayor magnitud. Según The New York Times, diario estadounidense, Bukele ordenó el envío de cientos de efectivos de fuerzas especiales a Haití y advirtió a los líderes de las bandas con una respuesta militar grave si no liberaban a los cuatro rehenes con vida.

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El País, diario español, informó que al menos seis aeronaves —tres salvadoreñas y tres estadounidenses— aterrizaron en Puerto Príncipe con unos 100 efectivos adicionales de la GSF para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate.

Al menos dos líderes de bandas respondieron al mandatario salvadoreño con videos en los que lo desafiaron públicamente.

Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, cuestionó ante El País la falta de avances visibles. “Los residentes describen una ráfaga de disparos desde hace casi una semana y, sin embargo, no hay progreso visible en el rescate”, afirmó el especialista.

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Según Reuters, agencia de noticias británica, los restos entregados el 24 de octubre a las fuerzas salvadoreñas no correspondían a los cuatro soldados, de acuerdo con lo que afirmó el propio Bukele.

El mandatario precisó que entre los cuerpos había un menor, un hombre de mayor estatura que los militares buscados y un soldado de otra nacionalidad, con una identificación de Chad.

La GSF, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025, cuenta actualmente con alrededor de 2,000 efectivos sobre el terreno, muy por debajo del tope autorizado de 5,500, según precisó Reuters.