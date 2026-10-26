El Salvador

Muere Sandra Yanira Martínez, pionera de la meteorología y exdiputada en El Salvador

Sandra Yanira Martínez Tobar construyó una carrera técnica en aviación, hidrología y servicios marítimos antes de dar el salto a la política. Su partido, Nuevas Ideas, confirmó este domingo su fallecimiento

Murió Sandra Yanira Martínez, meteoróloga y exdiputada de Nuevas Ideas (Foto cortesía S. Y. Martínez)
Murió Sandra Yanira Martínez, meteoróloga y exdiputada de Nuevas Ideas (Foto cortesía S. Y. Martínez)
Guardar

El partido Nuevas Ideas anunció este domingo 25 de octubre la muerte de Sandra Yanira Martínez Tobar, meteoróloga salvadoreña con más de cuatro décadas de trayectoria en el servicio meteorológico e hidrológico nacional y exdiputada por el departamento de La Libertad.

Martínez Tobar desarrolló su carrera en áreas de pronóstico meteorológico, hidrología, aviación y actividades marítimas. Además de su trabajo técnico, tuvo un paso por la política como legisladora entre 2021 y 2024, período en el que presidió la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.

PUBLICIDAD

Más de 40 años dedicados al pronóstico del tiempo en El Salvador

La profesional se formó como licenciada en Meteorología e Hidrología en el Centro Nacional de Predicción del Clima (NCEP) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), ambos organismos con sede en Washington, Estados Unidos.

Su especialización abarcó la meteorología aeronáutica, la meteorología marítima, la hidrología y el pronóstico del tiempo. Entre 1980 y 2019 elaboró previsiones generales, marítimas y aeronáuticas para El Salvador.

La profesional acumuló más de cuatro décadas en servicios de pronóstico, aviación e hidrología, antes de llegar a la Asamblea Legislativa por La Libertad (Foto cortesía S. Y. Martínez)
La profesional acumuló más de cuatro décadas en servicios de pronóstico, aviación e hidrología, antes de llegar a la Asamblea Legislativa por La Libertad (Foto cortesía S. Y. Martínez)

Durante 16 años trabajó como meteoróloga operativa aeronáutica, analista y pronosticadora en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero. Sus tareas incluyeron la elaboración de rutas de vuelo meteorológicas, pronósticos de aeródromo, conocidos como TAF, y el manejo de radares e imágenes satelitales.

PUBLICIDAD

También elaboró durante una década informes sobre las condiciones marítimas y el estado del mar, dirigidos a actividades costeras, la Marina, pescadores y población civil.

Desde 1995 se desempeñó como pronosticadora en el Centro de Pronósticos Meteorológicos, dependencia que luego formó parte del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) y más tarde del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.

Diputada y presidenta de la comisión que estudió la ley de recursos hídricos

En 2021, Sandra Yanira Martínez Tobar se incorporó a Nuevas Ideas y compitió por una diputación de La Libertad. Tras imponerse en las elecciones internas de la agrupación, obtuvo una banca para el período legislativo 2021-2024.

Durante su mandato encabezó la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. En ese espacio se estudió y aprobó la actual legislación sobre el recurso hídrico en El Salvador.

Durante una plenaria en el uso de la palabra por una pronunciamiento por el mes de la lucha contra el cáncer, Martínez reveló que en esos días le dieron la noticia que había vencido en cáncer de mama.

La legisladora afrontó n diagnóstico de cáncer, pero salió victoriosa mientras ejercía como funcionaria pública. (Foto cortesía S. Y. Martínez)
La legisladora afrontó n diagnóstico de cáncer, pero salió victoriosa mientras ejercía como funcionaria pública. (Foto cortesía S. Y. Martínez)

Por otra parte, para la legislatura vigente volvió a participar en las internas de su partido, aunque no consiguió los votos necesarios para ingresar otra vez al Parlamento. En los últimos años presentó reportes meteorológicos en el estatal Canal 10.

Denunció de maltrato laboral tras dejar el Ministerio de Medio Ambiente

Antes de iniciar su carrera política, Martínez Tobar denunció presuntos episodios de maltrato laboral durante su extensa trayectoria en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En diciembre de 2019, tras dejar su cargo en la institución, afirmó en una entrevista con el programa radial Pencho y Aída que había sufrido abusos durante años y que presentó quejas ante distintos titulares de la cartera ambiental.

Martínez, en su experticia ambiental, lideró la comisión que tomó en cuenta a varios sectores para aprobar una ley de agua en el país (Foto cortesía S. Y. Martínez)
Martínez, en su experticia ambiental, lideró la comisión que tomó en cuenta a varios sectores para aprobar una ley de agua en el país (Foto cortesía S. Y. Martínez)

Tengo 20 años de maltratos de mi jefe”, afirmó entonces. La meteoróloga sostuvo que sus denuncias no prosperaron porque le exigían pruebas y señaló que otras personas evitaban formular denuncias por temor.

Martínez también aseguró que el maltrato verbal llegó a una agresión física. “Llegó hasta la agresión física y lo denuncié”, expresó durante esa entrevista.

Luego de esas declaraciones, el presidente Nayib Bukele respondió en la entonces red social Twitter a un usuario que cuestionaba el caso y afirmó que había ordenado el despido del gerente de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario no realizó otros comentarios públicos sobre las denuncias de la especialista.

La meteoróloga también recibió respaldo público años antes, cuando una página de redes sociales difundió una imagen que cuestionaba su apariencia física al compararla con presentadoras extranjeras del clima. Organizaciones de mujeres, integrantes de la comunidad científica y ciudadanos salvadoreños defendieron entonces su trayectoria y su experiencia profesional.

Temas Relacionados

Nuevas IdeasMeteorologíaAcoso laboralEl SalvadorSandra Yanira Martínezmeteoróloga salvadoreña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una victoria por dos puntos”: Así conquistaron cinco jóvenes salvadoreños el primer oro de robótica en Corea del Sur

Tras meses de preparación en talleres de formación tecnológica, la delegación salvadoreña se impuso en las finales del FIRST Global Challenge 2026 al coordinar estrategias con Uzbekistán, Moldavia y Venezuela

“Una victoria por dos puntos”: Así conquistaron cinco jóvenes salvadoreños el primer oro de robótica en Corea del Sur

Fuerza antipandillas de Haití recibió restos, pero aún no puede confirmar si son de los salvadoreños desaparecidos

La organización señaló que una entidad humanitaria entregó el material el 25 de octubre, pero advirtió que las verificaciones aún no permiten establecer la identidad ni el vínculo con su personal

Fuerza antipandillas de Haití recibió restos, pero aún no puede confirmar si son de los salvadoreños desaparecidos

El 70% de las entidades obligadas en El Salvador opera sin herramientas automáticas contra el lavado de dinero

Pequeños negocios, firmas inmobiliarias e importadoras supervisan transacciones mediante hojas de cálculo básicas y afrontan eventuales sanciones penales por descuidar sus sistemas de vigilancia

El 70% de las entidades obligadas en El Salvador opera sin herramientas automáticas contra el lavado de dinero

El Salvador registra la cuarta muerte por dengue en 2026 y suma 64 casos confirmados

El Ministerio de Salud reportó al cierre de la semana epidemiológica 41 un fallecimiento adicional por la infección, mientras la vigilancia de laboratorio contabilizó 64 diagnósticos en el país durante octubre

El Salvador registra la cuarta muerte por dengue en 2026 y suma 64 casos confirmados

Los verdugos de la dictadura: La historia que ha marcado a Centroamérica y el Caribe

Décadas de dictaduras y concentración del poder dejaron una marca profunda en la región; Nicaragua y Cuba son los casos contemporáneos donde las restricciones al pluralismo y a la oposición persisten con mayor nitidez

Los verdugos de la dictadura: La historia que ha marcado a Centroamérica y el Caribe

TECNO

Elon Musk prometió una película completa sobre ‘La Odisea’ hecha con IA y mostró apenas siete minutos

Elon Musk prometió una película completa sobre ‘La Odisea’ hecha con IA y mostró apenas siete minutos

OpenAI, Anthropic y Nvidia gastaron USD 7,5 millones en lobby en Washington en su trimestre más alto

Instagram lanzó una aplicación para Apple TV y llevó los Reels a la pantalla del televisor

Fútbol Libre, Roja Directa y Xuper TV: la amenaza común de malware y estafas detrás de la pantalla

Un estudio con resonancias cerebrales encontró que los chatbots de IA no procesan el significado como el cerebro humano

ENTRETENIMIENTO

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla

El universo íntimo de LeBron James y su esposa entre trofeos, obras de arte y recuerdos familiares

MUNDO

Nicaragüense deportado reparte "momentos de felicidad" con útiles y golosinas entre niños de escasos recursos en África

Nicaragüense deportado reparte "momentos de felicidad" con útiles y golosinas entre niños de escasos recursos en África

Trump pidió votar por Netanyahu en las elecciones legislativas de Israel: “Ha sido un sobresaliente primer ministro”

Netanyahu advirtió que Irán podría lanzar atentados para alterar las elecciones legislativas de Israel del martes

Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

Ante el avance de los osos sobre las ciudades, Japón prueba una solución inesperada: perros robots autónomos