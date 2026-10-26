Muere Sandra Yanira Martínez, pionera de la meteorología y exdiputada en El Salvador

Murió Sandra Yanira Martínez, meteoróloga y exdiputada de Nuevas Ideas (Foto cortesía S. Y. Martínez)

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El partido Nuevas Ideas anunció este domingo 25 de octubre la muerte de Sandra Yanira Martínez Tobar, meteoróloga salvadoreña con más de cuatro décadas de trayectoria en el servicio meteorológico e hidrológico nacional y exdiputada por el departamento de La Libertad.

Martínez Tobar desarrolló su carrera en áreas de pronóstico meteorológico, hidrología, aviación y actividades marítimas. Además de su trabajo técnico, tuvo un paso por la política como legisladora entre 2021 y 2024, período en el que presidió la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.

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Más de 40 años dedicados al pronóstico del tiempo en El Salvador

La profesional se formó como licenciada en Meteorología e Hidrología en el Centro Nacional de Predicción del Clima (NCEP) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), ambos organismos con sede en Washington, Estados Unidos.

Su especialización abarcó la meteorología aeronáutica, la meteorología marítima, la hidrología y el pronóstico del tiempo. Entre 1980 y 2019 elaboró previsiones generales, marítimas y aeronáuticas para El Salvador.

La profesional acumuló más de cuatro décadas en servicios de pronóstico, aviación e hidrología, antes de llegar a la Asamblea Legislativa por La Libertad (Foto cortesía S. Y. Martínez)

Durante 16 años trabajó como meteoróloga operativa aeronáutica, analista y pronosticadora en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero. Sus tareas incluyeron la elaboración de rutas de vuelo meteorológicas, pronósticos de aeródromo, conocidos como TAF, y el manejo de radares e imágenes satelitales.

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También elaboró durante una década informes sobre las condiciones marítimas y el estado del mar, dirigidos a actividades costeras, la Marina, pescadores y población civil.

Desde 1995 se desempeñó como pronosticadora en el Centro de Pronósticos Meteorológicos, dependencia que luego formó parte del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) y más tarde del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador.

Diputada y presidenta de la comisión que estudió la ley de recursos hídricos

En 2021, Sandra Yanira Martínez Tobar se incorporó a Nuevas Ideas y compitió por una diputación de La Libertad. Tras imponerse en las elecciones internas de la agrupación, obtuvo una banca para el período legislativo 2021-2024.

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Durante su mandato encabezó la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. En ese espacio se estudió y aprobó la actual legislación sobre el recurso hídrico en El Salvador.

Durante una plenaria en el uso de la palabra por una pronunciamiento por el mes de la lucha contra el cáncer, Martínez reveló que en esos días le dieron la noticia que había vencido en cáncer de mama.

La legisladora afrontó n diagnóstico de cáncer, pero salió victoriosa mientras ejercía como funcionaria pública. (Foto cortesía S. Y. Martínez)

Por otra parte, para la legislatura vigente volvió a participar en las internas de su partido, aunque no consiguió los votos necesarios para ingresar otra vez al Parlamento. En los últimos años presentó reportes meteorológicos en el estatal Canal 10.

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Denunció de maltrato laboral tras dejar el Ministerio de Medio Ambiente

Antes de iniciar su carrera política, Martínez Tobar denunció presuntos episodios de maltrato laboral durante su extensa trayectoria en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En diciembre de 2019, tras dejar su cargo en la institución, afirmó en una entrevista con el programa radial Pencho y Aída que había sufrido abusos durante años y que presentó quejas ante distintos titulares de la cartera ambiental.

Martínez, en su experticia ambiental, lideró la comisión que tomó en cuenta a varios sectores para aprobar una ley de agua en el país (Foto cortesía S. Y. Martínez)

“Tengo 20 años de maltratos de mi jefe”, afirmó entonces. La meteoróloga sostuvo que sus denuncias no prosperaron porque le exigían pruebas y señaló que otras personas evitaban formular denuncias por temor.

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Martínez también aseguró que el maltrato verbal llegó a una agresión física. “Llegó hasta la agresión física y lo denuncié”, expresó durante esa entrevista.

Luego de esas declaraciones, el presidente Nayib Bukele respondió en la entonces red social Twitter a un usuario que cuestionaba el caso y afirmó que había ordenado el despido del gerente de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente. El mandatario no realizó otros comentarios públicos sobre las denuncias de la especialista.

La meteoróloga también recibió respaldo público años antes, cuando una página de redes sociales difundió una imagen que cuestionaba su apariencia física al compararla con presentadoras extranjeras del clima. Organizaciones de mujeres, integrantes de la comunidad científica y ciudadanos salvadoreños defendieron entonces su trayectoria y su experiencia profesional.

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