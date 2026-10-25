El Salvador

Fuerza antipandillas de Haití recibió restos, pero aún no puede confirmar si son de los salvadoreños desaparecidos

La organización señaló que una entidad humanitaria entregó el material el 25 de octubre, pero advirtió que las verificaciones aún no permiten establecer la identidad ni el vínculo con su personal

Los cuatro militares salvadoreños desaparecieron tras un ataque ocurrido el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets. (REUTERS/Patrice Noel)
Los cuatro militares salvadoreños desaparecieron tras un ataque ocurrido el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets. (REUTERS/Patrice Noel)
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La Fuerza de Supresión de Pandillas informó este 25 de octubre que recibió restos humanos no identificados que podrían pertenecer a cuatro integrantes del contingente salvadoreño desaparecidos en Haití. La organización indicó que los restos fueron entregados por una entidad humanitaria, aunque aclaró que todavía no es posible confirmar la identidad de las personas ni establecer que correspondan a los miembros de su personal.

Los cuatro salvadoreños desaparecieron después de un ataque ocurrido el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets. La GSF afirmó que las verificaciones continúan y que mantendrá las labores de búsqueda mientras avanza la coordinación con las fuerzas de seguridad haitianas en las operaciones contra las pandillas armadas que amenazan a las comunidades del país.

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La entidad expresó sus condolencias a las familias de los desaparecidos, a sus compañeros y al Gobierno y al pueblo de El Salvador. También agradeció la cooperación de las autoridades haitianas, de los países que contribuyen con tropas y de las autoridades salvadoreñas durante las acciones relacionadas con el caso.

La GSF indicó que divulgará nuevos datos por medio de sus canales oficiales cuando la información haya sido verificada. El comunicado añadió que una tarjeta de identificación militar de Chad difundida en redes sociales no pertenecía a ninguno de los cuatro salvadoreños desaparecidos, sino a un soldado del contingente chadiano que la perdió durante una operación.

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La Fuerza de Supresión de Pandillas recibió restos humanos no identificados que podrían pertenecer a cuatro salvadoreños desaparecidos en Haití. (Publicación: GSF)
La Fuerza de Supresión de Pandillas recibió restos humanos no identificados que podrían pertenecer a cuatro salvadoreños desaparecidos en Haití. (Publicación: GSF)

Bukele negó que los restos fueran de los cuatro aerotécnicos

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, negó el sábado por la tarde que los restos entregados a una delegación de su país en el aeropuerto de Puerto Príncipe pertenecieran a los cuatro aerotécnicos desaparecidos. El mandatario se pronunció luego de una publicación de un medio que informó sobre el hallazgo de cuerpos que podrían estar vinculados con los integrantes del contingente.

Bukele aseguró que una organización no gubernamental entregó los restos con la versión de que correspondían a los militares salvadoreños. El presidente sostuvo que una revisión preliminar descartó esa posibilidad y afirmó que no se trataba de sus compatriotas.

El mandatario señaló que entre los restos había un niño, un hombre cuya estatura era mayor que la de los técnicos de aviación salvadoreños y una persona que llevaba parte de un uniforme de un Ejército extranjero. También afirmó que en el lugar se encontraron carnets de identificación y prendas militares de otros países.

Los cuatro integrantes del contingente viajaban en un vehículo blindado cuando fueron atacados en el sector de Santo, dentro de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. De acuerdo con la Fuerza Armada de El Salvador, los ocupantes lograron salir del vehículo, pero desde entonces se perdió el contacto con ellos.

El Gobierno salvadoreño desplegó 450 soldados en Haití

El Salvador desplegó 450 soldados en territorio haitiano para ejecutar las labores de búsqueda de los aerotécnicos. (Foto archivo, cortesía FAES)
El Salvador desplegó 450 soldados en territorio haitiano para ejecutar las labores de búsqueda de los aerotécnicos. (Foto archivo, cortesía FAES)

El Gobierno de El Salvador desplegó 450 soldados en Haití para localizar y rescatar a los cuatro militares desaparecidos. El contingente quedó preparado para participar en las tareas de búsqueda en Puerto Príncipe.

El primer grupo, integrado por unos 100 miembros de las fuerzas especiales salvadoreñas, llegó el 22 de octubre al aeropuerto Toussaint Louverture. Al día siguiente arribaron otros 100 militares a bordo de un avión Lockheed Martin C-130J Súper Hércules facilitado por Estados Unidos.

La movilización incluyó el traslado de infraestructura para sostener a las tropas. No existe una lista oficial sobre el contenido de esa carga ni una confirmación de que el material transportado incluyera armamento específico.

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