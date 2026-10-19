El Fondo de Conservación Vial creará una unidad especializada para vigilar más de 1,500 puentes en El Salvador

Fovial creará en 2027 una unidad especializada para la inspección y el mantenimiento de más de 1.500 puentes en El Salvador. (Foto cortesía FOVIAL El Salvador)

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En 2027 se tiene previsto crear una unidad dedicada exclusivamente a la inspección, el mantenimiento y la rehabilitación de puentes, informó Alex Beltrán, director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial), en Entrevista AM. La medida busca reforzar el seguimiento técnico de las más de 1,500 obras de paso registradas en El Salvador.

Beltrán explicó que el mantenimiento de puentes está incluido actualmente dentro de los contratos de conservación vial que cubren cerca de 7,300 kilómetros de red nacional. Esos contratos también abarcan vías pavimentadas, caminos de tierra, señalización y seguridad vial, por lo que Fovial separará la atención de estas estructuras para asignar personal especializado.

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El funcionario sostuvo que una falla en una carretera puede provocar daños en vehículos e incomodidades para los usuarios, pero una afectación en un puente puede interrumpir la conectividad y representar un riesgo. “Con un puente no nos podemos dar ese lujo”, afirmó.

La unidad tendrá a su cargo inspecciones, mediciones, ensayos y evaluaciones técnicas. Beltrán señaló que Fovial aplicará pruebas para determinar la seguridad y las necesidades de intervención de cada estructura.

La institución también prevé asignar recursos para sustituir puentes. Beltrán mencionó proyectos en el río Sucio, El Paisnal, Ciudad Arce y zonas de playa de Sonsonate, además de obras en ejecución en Nejapa, Usulután, San Miguel y La Unión.

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Puente Las Marías permanecerá cerrado hasta el 23 de diciembre

La reconstrucción del puente Las Marías en Nejapa mantendrá el paso cerrado hasta el 23 de diciembre de 2026. (Foto: FOVIAL)

Fovial inició el 19 de octubre los trabajos de reconstrucción del puente Las Marías, en Nejapa, departamento de San Salvador. La institución prevé mantener cerrado el paso hasta el 23 de diciembre de 2026.

Beltrán indicó que la estructura presentaba fallas que podían afectar la seguridad de quienes circulan por el sector. La intervención incluye reconstrucción, mantenimiento mayor y mejoras en la parte hidráulica del puente.

Los trabajos contemplan dragado y refuerzo de las bases, debido a que el agua de la quebrada puede golpear los cimientos durante las crecidas. La obra también incluye mejoras en la superficie superior por donde transitan vehículos y peatones.

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La inversión asciende a USD 1.5 millones. Beltrán explicó que la fase de mayor intervención se desarrollará cuando disminuyan las lluvias prolongadas.

Fovial informó que orientará a los usuarios sobre los cierres y rutas alternas. La restricción abarca sectores cercanos a la cancha de fútbol Las Marías, el parque Hacienda Mapilapa y la ermita Las Marías.

Moropala tendrá una nueva superficie de rodaje

Fovial también interviene el puente Moropala, en la carretera que conecta el desvío de la Litoral con playa El Espino, en Usulután. La estructura mantenía condiciones estables, pero presentaba problemas en la superficie metálica de rodaje.

Beltrán explicó que las láminas se volvían resbaladizas durante la lluvia y reducían la adherencia de los neumáticos. La situación afectaba en especial a motociclistas, quienes sufrieron incidentes menores al derrapar sobre el puente húmedo.

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Fovial sustituye la superficie metálica del puente Moropala para prevenir derrapes en la ruta hacia la playa El Espino. (Foto: FOVIAL)

La institución sustituye la superficie de rodaje por una lámina que ofrezca mayor agarre y, de forma paralela, realiza mantenimiento mayor en otros componentes de la estructura.

La inversión ronda los USD 800 mil. Fovial realizará intervenciones intermitentes para evitar cierres prolongados, aunque Beltrán advirtió que podrían ser necesarias restricciones durante el día.

El director señaló que la institución procura no trabajar durante los fines de semana en ese punto, debido a que la ruta conduce a una zona turística y registra circulación hacia playa El Espino.

Tres puentes entre San Miguel y La Unión serán reconstruidos

En la carretera Panamericana entre San Miguel y La Unión, Fovial construye nuevas estructuras en los puentes El Rebalse, La Gallina y San Antonio Silva. Los pasos actuales continuarán en operación mientras avanza la construcción.

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Beltrán explicó que la vía tiene dos carriles de entre 3.50 y 3.65 metros, pero los puentes existentes reducen el espacio disponible y generan un embudo para la circulación vehicular.

Las nuevas estructuras pasarán de un ancho cercano a seis metros a 14.70 metros. El diseño contempla dos carriles, un separador de seguridad, aceras para peatones y un espacio previsto para una futura ciclovía.

Los proyectos incluirán iluminación y mayor capacidad hidráulica. Beltrán sostuvo que los puentes actuales no cuentan con espacios seguros para peatones.

Las nuevas estructuras en los puentes El Rebalse, La Gallina y San Antonio Silva ampliarán la calzada a 14.70 metros. (Foto: FOVIAL)

Fovial habilita desvíos provisionales para mantener el tránsito en la zona. El director afirmó que, cuando disminuya la intensidad de las lluvias, la institución procederá a demoler las estructuras antiguas.

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Beltrán proyectó que los tres puentes estarán habilitados antes del próximo invierno. Las obras cuentan con un período de retorno promedio de 100 años.

La Ruta de Paz avanzará hacia Perquín

Fovial finalizó al 100 % la segunda fase de rehabilitación de la Ruta de Paz, en Morazán. El proyecto contempla tres etapas y busca renovar más de 30 kilómetros en esa zona del oriente del país.

La primera fase se ejecutó desde el kilómetro 18, en el desvío hacia San Francisco Gotera. Los trabajos incluyeron rehabilitación de la vía, estandarización de carriles de 3.65 metros y mejoras en los hombros de la carretera.

La segunda etapa comprendió el tramo entre San Francisco Gotera y Delicias de Concepción. Beltrán explicó que se reforzó la base de la vía, se amplió la carretera en determinados sectores y se colocó una nueva carpeta asfáltica.

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La intervención incluyó más de un kilómetro de tubería para encauzar aguas lluvias que provocaban inundaciones en el centro de San Francisco Gotera. El sistema descarga hacia un río cercano al casco urbano.

La tercera y última fase continuará hacia Perquín, con paso por distintos desvíos de la Ruta de Paz. Beltrán indicó que Fovial iniciará esos trabajos después de las lluvias, debido a la topografía montañosa y a las precipitaciones frecuentes en el sector.

Puente binacional Arce mejora conexión con Guatemala

El nuevo puente binacional Arce en La Hachadura cuenta con cuatro carriles y una longitud superior a los 420 metros. (Foto: FOVIAL)

Beltrán se refirió al puente binacional Arce, inaugurado recientemente en La Hachadura, Ahuachapán. La obra sustituyó una estructura que había permanecido en funcionamiento durante varias décadas y que ya no reunía las condiciones de seguridad requeridas.

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El antiguo puente presentaba dificultades durante las lluvias y las crecidas del río. Esas condiciones podían generar estacionamientos, cierres temporales y restricciones de paso en una de las fronteras comerciales con mayor movimiento de El Salvador.

La nueva infraestructura tiene cuatro carriles y más de 420 metros de longitud. Beltrán explicó que la obra no cuenta con pilas centrales en el cauce, ya que se sostiene mediante apoyos laterales.

Ese diseño busca evitar que troncos, rocas u otros materiales arrastrados por el río se acumulen o golpeen los soportes centrales durante las crecidas.

El funcionario señaló que el puente binacional Arce es el segundo más largo del país. El primero es el paso a desnivel Integración, en la conexión hacia Popa y la carretera de Oro, con 664 metros.

La obra también incorpora mejoras en el paso fronterizo y en la infraestructura aduanera. “La Hachadura es uno de los pasos comerciales más fuertes que tenemos en nuestro país”, afirmó Beltrán.

El puente binacional Arce es el segundo más largo del país. (Foto: FOVIAL)

La Hachadura busca ampliar su capacidad de atención

La cifra de 43 mil beneficiarios asociada al puente binacional Arce proviene de datos recopilados por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, según explicó Beltrán.

Fovial busca ampliar la capacidad de atención en el sector e incrementar el número de personas y vehículos que utilizan la infraestructura. El funcionario planteó una proyección que podría duplicar los beneficiarios.

Para ello, las instituciones identifican los puntos que generan demoras, entre ellos los escáneres para carga y furgones, la revisión de documentos, los trámites y otros procesos dentro de los recintos aduaneros.

Beltrán sostuvo que la ampliación del puente es solo una parte de la estrategia, que también comprende mejoras en la infraestructura vial, los pasos fronterizos y los controles aduaneros.

Kilo Cinco busca eliminar detenciones en la carretera Litoral

Como complemento a las obras en La Hachadura, Fovial y el Ministerio de Obras Públicas trabajan en un paso a desnivel en el sector conocido como Kilo Cinco.

La obra se ubica en la conexión entre la carretera Litoral, identificada como CA-2, y la CA-8, ruta que conduce hacia el Puerto de La Libertad.

Beltrán explicó que el proyecto permitirá que el tráfico procedente de la frontera mantenga una circulación continua. La intervención busca eliminar las detenciones en un punto donde confluyen vehículos de carga y automotores que se dirigen hacia las playas del occidente.

La institución también contempla una futura ampliación del tramo de la carretera Litoral en esa área. “No solo basta con el puente”, expresó Beltrán al referirse a la necesidad de mejorar los accesos y la seguridad vial.

Fovial plantea habilitar una frontera en El Coco, Chalchuapa

Las obras viales en la calle El Coco en Chalchuapa proyectan la apertura de un nuevo punto fronterizo con Guatemala. (Secretaría de Prensa de El Salvador)

Fovial trabaja en la calle El Coco, en Chalchuapa, para mejorar las condiciones de circulación hacia un punto fronterizo con Guatemala que todavía no funciona como aduana formal.

Beltrán explicó que actualmente el paso está bajo control de autoridades como el Ejército, que regulan el ingreso de personas. La intervención contempla ampliación y pavimentación de la calle, además de la construcción de puentes y mejoras en la ruta.

El objetivo es crear las condiciones necesarias para habilitar una nueva frontera con Guatemala. Beltrán señaló que El Salvador cuenta con los pasos de Anguiatú, San Cristóbal, Las Chinamas y La Hachadura.

La habilitación de El Coco permitiría ampliar las opciones de conexión terrestre con el país vecino. El director afirmó que las obras facilitarán el traslado de alimentos, vegetales, productos congelados y materias primas.

Fovial concentra obras en corredores estratégicos

Las intervenciones responden, según Beltrán, a una estrategia de inversión en corredores prioritarios para el transporte de personas, mercancías y productos.

El director mencionó la carretera Panamericana, la carretera Litoral, parte de la carretera Troncal y la Longitudinal del Norte entre los ejes que Fovial considera estratégicos.

Fovial trabaja con un plan estratégico quinquenal que se actualiza cada año. La planificación incluye mantenimiento de vías, rehabilitación de obras de paso, pasos a desnivel y acciones de seguridad vial.

Beltrán señaló que las largas filas de transporte de carga generan costos por combustible, viáticos, salarios y deterioro de productos perecederos. También afirmó que Fovial ha tenido coordinación con instituciones de Guatemala y Honduras para buscar mayor fluidez en las rutas de intercambio regional.