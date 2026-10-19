El Salvador

Las tormentas y ráfagas afectarán a San Salvador la noche de este lunes

Una vaguada combinada con humedad procedente del Caribe generará precipitaciones intensas y vientos de hasta 35 kilómetros por hora sobre la zona central y el oriente del territorio durante las próximas jornadas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé lluvias y tormentas en El Salvador por la influencia del flujo del este. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé lluvias y tormentas en El Salvador por la influencia del flujo del este. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)
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Tormentas con ráfagas de hasta 35 km/h mantendrán en vilo la noche de este lunes a San Salvador y la zona oriental de El Salvador. El fenómeno responde a una vaguada ligada a una baja presión ubicada al suroeste del país, reforzada por un flujo del este que arrastra humedad desde el mar Caribe.

El viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h durante el resto de la jornada, con ráfagas puntuales en los momentos de mayor intensidad eléctrica.

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Lluvias que avanzan de la costa hacia la cordillera volcánica

La mañana de este lunes 19 de octubre arrancó con cielo parcialmente nublado y lluvias en la franja costera y en la cordillera volcánica. Hacia el mediodía se sumaron nuevos chubascos en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, además de sectores del norte de Chalatenango y Morazán.

Por la tarde, las tormentas se concentrarán en la cordillera volcánica, con el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) como uno de los puntos afectados. El frente se extendió luego hacia la costa central y occidental, mientras la zona norte sumó descargas eléctricas que al final de la tarde alcanzaron las zonas central y oriental, además de Santa Ana.

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Durante la noche persisten las lluvias y tormentas en la zona central, el AMSS, la zona oriental y sectores costeros.

El martes repite el patrón con eje en el occidente del país

Para el martes 20 de octubre, el amanecer llegará con lluvias en la zona central y la franja costera. La mañana se presentará parcialmente nublada, con chubascos puntuales hacia el final del periodo en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo.

La tarde concentrará lluvias y tormentas en la cordillera volcánica central y occidental, con el AMSS nuevamente dentro del área de influencia. La franja norte, en particular Chalatenango, Morazán y Santa Ana, también quedará bajo el sistema.

Por la noche, el fenómeno se desplazará hacia las zonas oriental y central, con puntos del AMSS, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán entre los sectores afectados. El viento repetirá el comportamiento del lunes: entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h en las tormentas.

El Salvador, lluvias, Medio Ambiente
Para el martes 20 de octubre, el amanecer llegará con lluvias en la zona central y la franja costera. La mañana se presentará parcialmente nublada, con chubascos puntuales hacia el final del periodo en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

El motor del sistema será una baja presión ubicada al suroeste de Guatemala, sostenida también por el flujo del este que aporta humedad caribeña.

Disturbio frente a Guatemala con 90% de probabilidad de formación

El foco de atención regional se trasladó este lunes al Pacífico, frente a las costas de Guatemala. Allí, un sistema de baja presión alcanzó 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), agencia meteorológica federal de Estados Unidos.

El NHC proyecta que el sistema se desplazará hacia aguas abiertas del Pacífico mexicano, en dirección oeste y alejado de las costas del istmo, sin generar por ahora alertas costeras en la región. El ascenso fue rápido: el organismo calculaba 70% el sábado 17 de octubre y llegó al 90% este lunes, un salto de 48 horas que confirma la consolidación del sistema.

El foco de atención regional se trasladó este lunes al Pacífico, frente a las costas de Guatemala. Allí, un sistema de baja presión alcanzó 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), agencia meteorológica federal de Estados Unidos. El NHC proyecta que el sistema se desplazará hacia aguas abiertas del Pacífico mexicano, en dirección oeste y alejado de las costas del istmo
El foco de atención regional se trasladó este lunes al Pacífico, frente a las costas de Guatemala. Allí, un sistema de baja presión alcanzó 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), agencia meteorológica federal de Estados Unidos. El NHC proyecta que el sistema se desplazará hacia aguas abiertas del Pacífico mexicano, en dirección oeste y alejado de las costas del istmo

El foco se aleja de las costas centroamericanas

El reporte matutino del NHC ubicó el área de tormentas y chubascos desorganizados a varios cientos de kilómetros al sur de Guatemala, sobre aguas cálidas del Pacífico. Las condiciones de esa franja marítima favorecen que el sistema se organice en depresión tropical hacia la mitad de esta semana.

El organismo proyecta un desplazamiento sostenido hacia el oeste y el oeste-noroeste, a 16 km/h (10 mph). Ese rumbo lo mantendrá en mar abierto, sin acercarse a Guatemala, El Salvador, Honduras ni Nicaragua.

De confirmarse, el sistema sería el próximo ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Pacífico oriental. El NHC todavía no le asignó denominación ni trazó una trayectoria más allá de ese primer tramo hacia el oeste.

Dos seguimientos independientes ya anticipaban el ajuste

Orbis Weather, servicio especializado en riesgos para Centroamérica, había señalado el sábado que ningún sistema tropical amenazaba la región en los siete días siguientes. Ese mismo día, el NHC ya ubicaba la probabilidad del disturbio en 70%.

El domingo, Orbis Weather ajustó su cálculo al 80%. Yale Climate Connections, portal de divulgación climática, coincidió con ese porcentaje durante la jornada, dentro de la ventana de dos a siete días que maneja el NHC en sus perspectivas tropicales.

Este lunes, el organismo estadounidense volvió a subir el número hasta el 90%. Tres jornadas consecutivas de ajustes al alza reflejan, según los seguimientos especializados, una organización cada vez más consistente del sistema.

Trudy pierde fuerza lejos del istmo

Mientras el disturbio evoluciona frente a Guatemala, la tormenta tropical Trudy se debilitaba varios cientos de kilómetros al norte, frente al centro-oeste de México. El ciclón había llegado a categoría de huracán mayor con vientos de 193 km/h (120 mph) a mediados de la semana pasada.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre está sentado junto a la orilla del mar mientras el huracán Trudy avanza por el océano Pacífico frente a la costa occidental de México, en Boca de Apiza, en el estado de Michoacán, México. 17 de octubre de 2026. REUTERS/Gustavo Vilchis
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre está sentado junto a la orilla del mar mientras el huracán Trudy avanza por el océano Pacífico frente a la costa occidental de México, en Boca de Apiza, en el estado de Michoacán, México. 17 de octubre de 2026. REUTERS/Gustavo Vilchis

Este lunes, Trudy se ubicaba a 310 kilómetros (190 millas) de Cabo Corrientes, con vientos de 95 km/h (60 mph). El NHC pronosticó que el sistema se degradará a postropical en las primeras horas del martes y aclaró que su trayectoria nunca representó riesgo para Centroamérica, porque se mantuvo siempre al norte del territorio mexicano.

Probabilidad alta de formación no equivale a riesgo de impacto

Los gobiernos centroamericanos no emitieron hasta el momento alertas ni avisos costeros vinculados al disturbio frente a Guatemala. El propio NHC remarcó en su reporte que una probabilidad alta de formación no equivale a una probabilidad de impacto en tierra.

Por ahora, ningún pronóstico oficial vincula al fenómeno con lluvias adicionales en las costas del istmo más allá de las condiciones habituales de la temporada.

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