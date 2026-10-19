El Salvador

Cuatro soldados salvadoreños podrían haber sido “secuestrados” en Haití tras “alejarse para buscar una tienda”

La Fuerza Armada informó que perdió comunicación con los integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II luego del ataque del 18 de octubre en Santo, Croix-des-Bouquets, y mantiene operativos conjuntos para ubicarlos

El comunicado oficial señala que el integrante del XXI contingente recibió un impacto de proyectil en la pierna izquierda durante la agresión a un puesto de la FINUL el 4 de junio de 2026 (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)
El comunicado oficial señala que el integrante del XXI contingente recibió un impacto de proyectil en la pierna izquierda durante la agresión a un puesto de la FINUL el 4 de junio de 2026 (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)
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Cuatro soldados salvadoreños podrían haber sido secuestrados por pandillas que controlan una zona roja en las afueras de Puerto Príncipe, luego de que se alejaran de la ruta mientras buscaban una tienda y fueran emboscados por hombres armados. La información surgió un día después del ataque contra el vehículo blindado en el que viajaban los militares, cuyo paradero continúa sin conocerse.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) confirmó que los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II permanecen desaparecidos tras el ataque ocurrido el domingo 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets. La institución indicó que no ha logrado establecer contacto con ellos, pese a los operativos por tierra y aire desplegados junto con fuerzas internacionales.

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La versión sobre un posible secuestro fue difundida por el diario haitiano Le Nouvelliste, que citó a dos fuentes gubernamentales. Según una de ellas, los militares “fueron capturados por miembros de la pandilla Chen Mechan”, grupo que opera en sectores de la llanura de Cul-de-Sac, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe. Hasta ahora, la FAES no ha confirmado que los soldados estén en manos de esa estructura criminal.

En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)
En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio haitiano, los militares se apartaron de la ruta mientras trataban de encontrar una tienda. Para ubicarse utilizaron Google Maps, sin advertir que ingresaban a un sector controlado por pandillas. La zona figura entre las áreas de mayor riesgo para los desplazamientos de personal de seguridad y misiones internacionales en Haití.

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Según el medio internacional, la República Federal de Alemania, junto con la Policía Nacional de Haití (PNH), con el apoyo de una empresa de seguridad privada (Task Force), llevó a cabo una operación en la zona para intentar localizar a los soldados, sin obtener resultados favorables.

Cinco soldados salvadoreños desaparecen en Haití tras una emboscada: sin respuesta oficial, la búsqueda avanza con helicópteros en Croix-des-Bouquets (Foto archivo, cortesía FAES)
Cinco soldados salvadoreños desaparecen en Haití tras una emboscada: sin respuesta oficial, la búsqueda avanza con helicópteros en Croix-des-Bouquets (Foto archivo, cortesía FAES)

Los soldados habrían quedado bajo ataque al entrar en ese punto. La información disponible señala que hubo un intercambio de disparos con los delincuentes, antes de que se perdiera contacto con ellos. La hipótesis de que fueron retenidos surgió porque los equipos de apoyo no lograron encontrarlos después de la emboscada.

La FAES informó que los cuatro aerotécnicos regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando fueron atacados con armas de fuego y explosivos. El impacto provocó un incendio en la unidad. “El vehículo blindado fue alcanzado por los explosivos y terminó incendiándose; sin embargo, nuestros cuatro militares lograron salir de él”, indicó la institución en un comunicado.

Las autoridades habrían movilizado helicópteros para brindar apoyo en el lugar de la emboscada. Según su versión, las aeronaves lograron obligar a los grupos armados a retroceder, aunque también recibieron disparos durante la operación. Los intentos posteriores para llegar al área no permitieron ubicar a los militares.

La Fuerza Armada salvadoreña identificó al lesionado como Hugo Alfredo Ortiz Grivas, del XXI contingente, quien fue atendido de inmediato, operado en un hospital de campaña y permanece en condición estable (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)
La Fuerza Armada salvadoreña identificó al lesionado como Hugo Alfredo Ortiz Grivas, del XXI contingente, quien fue atendido de inmediato, operado en un hospital de campaña y permanece en condición estable (Foto de archivo: retorno del décimo noveno contingente de la misión de las Fuerzas Interinas de las FINUL, cortesía FAES)

Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona”, señaló la FAES. La institución agregó que mantiene coordinación con el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y con contingentes internacionales para determinar dónde se encuentran los salvadoreños.

La GSF, por su parte, confirmó el ataque contra una unidad que trasladaba a su personal en Santo, Croix-des-Bouquets. “Un vehículo que transportaba a personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas fue atacado por presuntos miembros de pandillas”, indicó la fuerza en un comunicado. El organismo no informó cuántos integrantes iban en el vehículo ni se refirió a la desaparición de los cuatro salvadoreños.

La zona donde ocurrió el hecho se encuentra en la llanura de Cul-de-Sac, un corredor cercano a la capital haitiana donde las pandillas mantienen presencia armada. El control territorial de estos grupos ha dificultado las operaciones de la Policía Nacional Haitiana y de la misión internacional creada para apoyar el combate contra las estructuras criminales.

El mismo domingo 18 de octubre, el Gobierno de Guatemalaconfirmó el envío de más de 50 militares a Haití para incorporarse a la fuerza internacional que busca respaldar a las autoridades del país caribeño frente a la expansión de las pandillas.

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