¿Cuánto cuesta alojarse en hoteles y hostales de El Salvador?

La Defensoría del Consumidor documentó 133 precios en 44 alojamientos de 15 distritos turísticos de El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Una habitación individual para el fin de semana del 9 al 11 de octubre parte de USD 30 en la Ruta de las Flores, según un sondeo publicado por la Defensoría del Consumidor que informó tarifas de alojamientos en los principales circuitos turísticos de El Salvador.

El precio mínimo se ubicó en Concepción de Ataco, mientras que las opciones con valores más altos aparecieron en sectores de San Salvador y Surf City.

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En su investigación, la institución incluyó 44 establecimientos, recolectó 133 precios y abarcó 15 distritos de 11 municipios. El relevamiento se realizó el 6 y 7 de octubre, con tarifas vigentes entre el 9 y el 11 de ese mes.

La Ruta de las Flores concentra las alternativas individuales de menor valor dentro del sondeo. En Concepción de Ataco, el precio más bajo registrado fue de USD 30, mientras que en Juayúa hubo opciones desde USD 35. Sonzacate figuró con tarifas individuales desde USD 38, y Apaneca, desde USD 45.

En zonas como Acajutla, los precios para grupos fueron superiores: una habitación doble alcanzó USD 294.98, una triple llegó a USD 420.35 y una cuádruple se ubicó en USD 545.71.

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En otros sectores de la ruta, como Ahuachapán, Concepción de Ataco y Juayúa, las tarifas individuales relevadas se ubicaron entre USD 60 y USD 125. Las habitaciones dobles llegaron hasta USD 158 y las cuádruples, hasta USD 210 en algunos puntos de este circuito turístico.

San Salvador ofrece habitaciones desde USD 40 hasta USD 380

Las tarifas para habitaciones individuales en San Salvador oscilaron entre 40 y 380 dólares según la ubicación. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

En San Salvador, el sondeo abarcó el Centro Histórico, Escalón, San Benito y sectores cercanos. La tarifa inicial para una habitación individual fue de USD 40, mientras que el precio más alto registrado para esa categoría alcanzó los USD 380.

Las diferencias también se extendieron a las habitaciones dobles, triples y cuádruples. En la capital se detectaron opciones dobles desde USD 50 y tarifas que superaron los USD 400 en alojamientos de segmentos superiores. Para grupos, las alternativas relevadas partieron de USD 60 en habitaciones triples y de USD 103 en cuádruples.

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Surf City presenta precios desde USD 45 en Playa El Tunco

En Surf City 1, que incluye sectores de La Libertad Costa, Tamanique y Santa Tecla, la habitación individual más económica tuvo un costo de USD 45 en Playa El Tunco. En esa misma área hubo opciones desde USD 65, mientras que los valores subieron hasta USD 275 en puntos ubicados sobre la carretera Litoral.

La oferta en Playa San Diego registró tarifas desde USD 105 para una habitación individual, con cuádruples de USD 125. En Playa Cangrejera y Santa Tecla, el sondeo encontró tarifas individuales desde USD 153,40 y hasta USD 223,02. Algunas alternativas no incluían desayuno, un aspecto que también incide en la comparación final de precios.

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Para viajeros en grupo, las tarifas relevadas en sectores de Playa El Tunco llegaron a USD 255 en habitaciones triples y hasta USD 329 en cuádruples.

En Surf City las opciones individuales partieron de 45 dólares en Playa El Tunco y alcanzaron 275 dólares en la carretera Litoral. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La zona oriental combina oferta urbana y estadías de playa

La zona oriental, que comprende San Miguel, Usulután, La Unión y Surf City 2, mostró opciones individuales desde USD 44 en San Miguel. En la ciudad, otras tarifas relevadas fueron de USD 49, USD 69 y USD 100.30.

En los sectores de playa, los precios fueron más altos. En El Cuco y Playa Las Flores, dentro de Chirilagua, se registraron habitaciones individuales desde USD 75 y USD 85. En Jucuarán, cerca de Playa Los Mangos, el valor relevado fue de USD 105, mientras que en La Unión hubo una opción desde USD 112.

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Las habitaciones cuádruples de la zona oriental partieron de USD 78 en San Miguel y llegaron hasta USD 195 en sectores costeros de Usulután. La mayoría de los alojamientos relevados informó que incluía desayuno, aunque el documento identificó excepciones.

La Defensoría del Consumidor recomendó cotizar y comparar tarifas antes de contratar la estadía, consultar los horarios de entrada y salida, revisar posibles cobros por camas adicionales, alimentación, aire acondicionado o penalidades, y verificar las políticas de cancelación.

La entidad señaló que, si el alojamiento no coincide con lo ofrecido o el servicio resulta incompleto, el consumidor puede reclamar y exigir un descuento o la devolución de lo pagado por prestaciones no recibidas.

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