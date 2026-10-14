El Salvador

$19 millones recuperados a favor de 11,700 consumidores en El Salvador en lo que va de 2026

El ente gubernamental vigilará las ofertas comerciales de noviembre y fin de año, mientras ejerce la presidencia del organismo iberoamericano de protección en entornos digitales

Manos contando billetes de dólares estadounidenses sobre un documento con la frase «restitución de fondos» y una calculadora.
Unas manos cuentan un fajo de dólares estadounidenses sobre un papel impreso con el texto «restitución de fondos». (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Defensoría del Consumidor de El Salvador logró la recuperación de 19 millones de dólares a favor de 11,700 consumidores en lo que va de 2026, producto de una gestión operativa que acumuló alrededor de 80 mil atenciones ciudadanas a nivel nacional.

Durante una entrevista concedida al programa radial Punto de Vista de la corporación YSKL, el presidente de la institución, Ricardo Salazar, presentó el balance de las actuaciones realizadas durante los primeros nueve meses y medio del año y expuso las proyecciones de supervisión comercial con miras a las festividades de fin de año.

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Del total de las gestiones brindadas por la entidad gubernamental, aproximadamente 65 mil correspondieron a asesorías directas a la ciudadanía, mientras que cerca de 15 mil consistieron en denuncias tramitadas de manera formal.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, el rubro financiero acumuló la mayor carga de reclamaciones con una cifra superior al 40% de los casos. Las telecomunicaciones ocuparon la segunda posición con casi el 12%, seguidas por la comercialización de electrodomésticos y artículos para el hogar, que sobrepasaron el 8% de los expedientes recibidos.

Entre los factores principales que originaron los reclamos figuraron el cobro de cargos o comisiones no autorizadas, los incumplimientos en las condiciones de contratos y promociones, la entrega de productos con deficiencias de calidad y los escenarios de sobreendeudamiento.

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Durante la emisión del espacio informativo de YSKL, Ricardo Salazar destacó el papel que desempeñan las intervenciones de oficio en casos colectivos, las cuales han permitido la devolución masiva de dinero a grupos de usuarios afectados sin que cada persona haya tenido que promover un reclamo individual.

Opción 1 El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, durante su participación en el programa radial Punto de Vista de Radio YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Opción 1 El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, durante su participación en el programa radial Punto de Vista de Radio YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).

“Se pueden sorprender porque nunca fueron a la Defensoría ni habían advertido que había un problema y simplemente les llega de parte del proveedor que se les va a devolver determinado monto por un proceso que inició la Defensoría”, afirmó el funcionario al referirse al impacto de los procesos colectivos instruidos por el organismo estatal.

En vísperas de la temporada comercial de cierre de año, el funcionario abogó que la Defensoría alista dispositivos especiales de fiscalización en los principales centros de comercio y plataformas digitales de El Salvador.

Las inspecciones intensivas comenzarán en noviembre con motivo del Carnaval de San Miguel y se extenderán durante las jornadas de descuentos masivos conocidas como “Viernes Negro”, así como en el periodo de compras navideñas. El propósito de estos despliegues territoriales radica en auditar la veracidad de los descuentos, verificar el cumplimiento de ofertas y evitar la publicidad engañosa.

Esta denominación de Viernes Negro puede ser de amplia utilización para cualquier tipo de comercio, ya no tiene esa exclusividad que en su momento tuvo”, sostuvo Salazar durante la entrevista radial.

La Defensoría del Consumidor despliega dispositivos de fiscalización presencial en comercios del país para garantizar los derechos de los consumidores y prevenir irregularidades (Cortesía: Defensoría del Consumidor).
La Defensoría del Consumidor despliega dispositivos de fiscalización presencial en comercios del país para garantizar los derechos de los consumidores y prevenir irregularidades (Cortesía: Defensoría del Consumidor).

El Salvador asume la presidencia del Foro Iberoamericano de Protección al Consumidor

En el ámbito internacional, El Salvador asumió la presidencia del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAG) para el ejercicio 2026-2027.

La representación salvadoreña recibió la conducción del bloque tras el periodo ejercido por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile, en tanto que la gestión para el bienio 2027-2028 corresponderá a España.

Este foro, que funciona articulado con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), arribará a sus 25 años de trayectoria orientada a la cooperación técnica entre agencias estatales.

Durante el mandato salvadoreño, las delegaciones de la región impulsarán la adopción de estándares comunes para la protección de los usuarios en entornos digitales.

La agenda multilateral prevé la incorporación de herramientas de inteligencia artificial tanto para optimizar las labores operativas de supervisión dentro de los organismos públicos como para prevenir fraudes cibernéticos.

“Buscamos poner las bases de una acción que permita darle solución a los consumidores con lo que se tiene en la normativa nacional para convertirnos en una región segura para el consumidor”, explicó Salazar al detallar el alcance de los acuerdos multilaterales.

Una mesa de madera con mazo, micrófonos y carpetas azules frente a una fila de banderas y una pantalla con un escudo.
Una mesa de reuniones con un mazo y carpetas de trabajo alberga una cumbre diplomática sobre la defensa de los consumidores en Iberoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de la agenda de trabajo internacional desplegada en el país, El Salvador es sede de la decimoquinta edición del Foro Internacional sobre Protección del Consumidor de las Américas.

La actividad cuenta con la coorganización de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El evento contempla la difusión de una guía práctica diseñada para aplicar principios globales enfocados en la seguridad de los bienes que se comercializan en el mercado.

El monitoreo técnico busca prevenir el ingreso de productos que generen riesgos a la salud o integridad de las personas, tales como juguetes con piezas desprendibles que puedan ocasionar asfixia en menores, neumáticos defectuosos o componentes automotrices que incumplan normas técnicas.

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