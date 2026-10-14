El Salvador

Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce, el segundo más largo de El Salvador

La obra, con una inversión de USD 32.6 millones, beneficiará de forma directa a unas 43 mil personas de la zona fronteriza, según informó Nayib Bukele durante la inauguración

Nayib Bukele, El Salvador, puente binacional General Manuel José Arce
El presidente Nayib Bukele inauguró el puente binacional General Manuel José Arce entre El Salvador y Guatemala. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este martes el puente binacional General Manuel José Arce, una estructura de 420 metros sobre el río Paz que conecta La Hachadura con Pedro de Alvarado, en Guatemala.

Según el Jefe de Estado, la obra pasó a ser el segundo puente más largo del país.

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El evento de inauguración reunió a residentes de La Hachadura, una localidad fronteriza del departamento de Ahuachapán. Durante el acto, Bukele sostuvo que la estructura busca mejorar el tránsito de personas, mercaderías y vehículos en uno de los principales pasos terrestres entre las naciones centroamericanas.

Bukele cifró la inversión en USD 32.6 millones. También dijo que la construcción beneficiará de forma directa a unas 43,000 personas que viven en la zona fronteriza.

Nayib Bukele, El Salvador, puente binacional General Manuel José Arce
La construcción del paso binacional generará 230 empleos directos y 1,150 puestos de trabajo indirectos, según Bukele. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

De acuerdo con el presidente salvadoreño, el proyecto crea 230 empleos directos y 1,150 puestos indirectos. La obra forma parte de los planes de infraestructura para reforzar las conexiones viales y comerciales con Guatemala.

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El nuevo puente comenzará a utilizarse a partir del miércoles, según anunció Bukele. El antiguo cruce, que hasta ahora concentraba el tránsito fronterizo en La Hachadura, quedará fuera de la operación principal.

El puente conecta La Hachadura con Pedro de Alvarado sobre el río Paz

Bukele afirmó que la infraestructura cuenta con características antisísmicas y fue diseñada para operar durante períodos de lluvias intensas, cuando el antiguo cruce debía cerrarse por el aumento del caudal del río Paz.

El nuevo puente tiene 420 metros de longitud y una vida útil inicial proyectada de más de 50 años, con el mantenimiento correspondiente. A su vez, Bukele señaló que el puente Integración, de 664 metros, conserva el primer lugar entre las estructuras de este tipo más extensas del país.

El presidente sostuvo que la necesidad de construir un nuevo paso había sido planteada en un acuerdo bilateral de 2010. “Pasaron los años y no se hizo”, afirmó durante su discurso, antes de recordar que su administración colocó la primera piedra del proyecto.

Nayib Bukele, El Salvador, puente binacional General Manuel José Arce
Las nuevas instalaciones incorporan oficinas para controles migratorios, salas de espera y un sistema de vigilancia. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La obra incluye accesos viales, iluminación y oficinas migratorias

Además de la estructura sobre el río, el proyecto contempla 1.4 kilómetros de accesos viales en los lados salvadoreño y guatemalteco. Bukele explicó que los trabajos incluyeron mejoras en la ruta AHU-25S, conexión con la carretera CA-2, sistemas de drenaje, señalización e iluminación.

El paso cuenta con carriles en ambos sentidos, zonas peatonales, barandales de seguridad y luminarias de mayor potencia para facilitar la circulación nocturna de camiones, rastras y otros vehículos de carga. Según el mandatario, las luminarias fueron reemplazadas antes de la apertura para adecuarlas a las necesidades de un cruce internacional.

El proyecto también incorpora nuevas oficinas para los controles migratorios, salas de espera, servicios sanitarios y un sistema de vigilancia. Bukele afirmó que la infraestructura permitirá evitar interrupciones en la circulación fronteriza durante la estación lluviosa.

“El puente anterior, cuando llueve mucho, sube el agua y se tiene que cerrar”, señaló. A su criterio, esa situación afectaba el turismo, el comercio y el traslado de personas entre los dos países.

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