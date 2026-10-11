Lluvias y tormentas continuarán en El Salvador por el ingreso de humedad desde el Caribe

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevé lluvias y tormentas en El Salvador por la influencia del flujo del este. (Cortesía: Bomberos de El Salvador)

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El inicio de la semana estará marcado por lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador, una condición que se mantendrá por la influencia del flujo del este y de vaguadas locales, de acuerdo con el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través del Observatorio de Amenazas.

La humedad que llega desde el mar Caribe favorecerá la formación de nubosidad durante las próximas horas. El escenario tendrá variaciones según el momento del día y la zona del país, con mayor presencia de precipitaciones en áreas montañosas, la franja costera y el oriente salvadoreño.

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Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado en sectores de la zona central y oriental. Las lluvias podrían extenderse hasta el amanecer, mientras que la nubosidad se concentrará luego de forma parcial sobre la cordillera volcánica.

El pronóstico prevé precipitaciones de corta duración en áreas como la sierra de Tacuba y el norte de Chalatenango. Para la tarde, aumentará la cobertura nubosa en la zona norte, la cadena volcánica, sectores del Área Metropolitana de San Salvador y el oriente del territorio.

La humedad del mar Caribe favorece la formación de precipitaciones en áreas montañosas, la franja costera y el oriente salvadoreño. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

La zona central y el oriente concentrarán las lluvias nocturnas

Hacia la noche, el MARN anticipa lluvias y tormentas en la zona central, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, y en el oriente. Los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión figuran entre los puntos donde se prevén estas condiciones. Por lo que las autoridades mantendrán vigilancia ante la posible crecida en caudales de ríos y quebradas del país.

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El viento tendrá dirección predominante del noreste, con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 kilómetros por hora. También podrían presentarse ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, según la información difundida por el Observatorio de Amenazas.

Las condiciones cambiarán parcialmente el lunes 12 de octubre. El cielo continuará parcialmente nublado, aunque las lluvias tendrán mayor énfasis sobre la cordillera volcánica central y oriental, así como en la franja costera de las zonas central y oriental.

La combinación entre el flujo del este, que transporta humedad desde el Caribe, y las vaguadas locales continuará como el principal factor para el desarrollo de precipitaciones y tormentas. Las vaguadas son áreas de menor presión atmosférica que favorecen la acumulación de nubosidad y la inestabilidad en el tiempo.

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El ambiente se mantendrá cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada. EFE/Rodrigo Sura

Tardes cálidas y noches frescas

Para el lunes, el ambiente se mantendrá cálido durante la tarde. En la noche y la madrugada se esperan temperaturas más frescas, sobre todo en zonas elevadas y sectores donde se registren lluvias.

El viento variará entre ocho y 18 kilómetros por hora. La reducción en la velocidad prevista para esa jornada no eliminará la posibilidad de precipitaciones, debido a que persistirá el transporte de humedad y la influencia de las condiciones locales.

El MARN no informó acumulados estimados de lluvia ni emitió alertas asociadas al pronóstico divulgado. La evolución de la nubosidad y las tormentas dependerá de la interacción entre la humedad del Caribe, el calentamiento diurno y los sistemas locales presentes sobre el país.

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La previsión mantiene la atención sobre la cordillera volcánica, la franja costera y los departamentos orientales durante el lunes, mientras el país atraviesa una jornada con condiciones atmosféricas propicias para lluvias de distribución irregular.