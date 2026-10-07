¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

Valeria Amaya sigue pisando fuerte en Bangkok y este 7 de octubre escribió uno de los capítulos más brillantes de su travesía en Miss Grand International 2026 (Cortesía: CNB El Salvador).

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La representante de El Salvador en Miss Grand International 2026, Valeria Amaya, continúa acaparando las miradas de la prensa internacional, los missólogos y los apasionados del mundo de la belleza desde Bangkok, Tailandia.

En una jornada llena de brillo y elegancia, la delegada salvadoreña se convirtió en una de las grandes protagonistas gracias a la presentación de su deslumbrante atuendo alegórico y a su desempeño intachable en el escenario internacional.

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El momento culminante de la salvadoreña llegó durante el esperado desfile de Trajes Típicos (National Costume), celebrado hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, en el emblemático MGI Hall de Bangkok. Para esta ocasión tan especial, Valeria Amaya desveló la fantástica creación titulada “Timeless and Mystic — Garden Queen of Mesoamerica” (Reina del Jardín de Mesoamérica Inmortal y Mística), una pieza que dejó maravillados a los jueces y al público.

La propuesta era un auténtico homenaje visual a las raíces ancestrales prehispánicas de El Salvador y al legado histórico del pueblo pipil. Por lo que, el traje está conceptualizado como una deidad mesoamericana protectora y guardiana de la naturaleza, la cultura y la sabiduría ancestral del pueblo salvadoreño.

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Visualmente, el diseño destaca por su imponente estructura alada repleta de plumas en tonos verde, amarillo deslumbrante y azul turquesa. La forma y el performance en escena simulan con maestría el vuelo del torogoz, la hermosa ave nacional de El Salvador, llevando consigo el espíritu vivo de la identidad cuscatleca y promoviendo la preservación de la riqueza cultural y la lengua náhuat.

En el aspecto artesanal, la pieza es considerada una obra de alta confección. De acuerdo con comentarios vertidos en plataformas como Instagram por expertos en el ámbito de la missología, la vestimenta resalta por su evolución respecto a años anteriores.

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El impresionante traje nacional de Miss Grand El Salvador, Valeria Amaya. Este elaborado diseño, inspirado en el ave torogoz, representa a una reina mesoamericana atemporal y guardiana de la naturaleza, la cultura y la sabiduría ancestral.

Fue elaborada minuciosamente mediante complejas técnicas de pedrería fina en la India, acompañándose de un cetro ceremonial, tobilleras, brazaletes y un vistoso tocado que enmarca la belleza de la modelo. Diversos especialistas del Certamen Nacional de la Belleza de El Salvador ya la han catalogado como una de las mejores propuestas culturales que el país ha llevado a un escenario internacional.

Con el desfile ya concluido, el certamen habilitó las votaciones oficiales del público, las cuales se mantendrán abiertas hasta el 9 de octubre. Dado que la competencia premia tres modalidades (voto en redes sociales, voto en página web y la elección directa del jurado), los resultados finales del traje ganador se darán a conocer el sábado 10 de octubre de 2026.

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Intensa actividad y destacada participación de Valeria Amaya en Bangkok

Más allá de la majestuosidad de su traje típico, Valeria Amaya ha mantenido una agenda sumamente activa y competitiva en Tailandia durante el día de hoy y a lo largo de las últimas semanas.

Este 7 de octubre no solo estuvo dedicado a los trajes nacionales; también se llevó a cabo la crucial Gala Preliminar en el MGI Hall. En este evento, Amaya se sometió a la evaluación decisiva del jurado en dos desfiles clave: traje de baño y vestido de noche. Para la pasarela en traje de baño preliminar, la salvadoreña lució un elegante diseño con estampado en tonos azules, proyectando garbo, soltura y una postura impecable.

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Tras su destacada pasarela este 7 de octubre, Valeria Amaya busca el respaldo del público en las votaciones oficiales que cierran este 9 de octubre (Cortesía: CNB El Salvador).

Las calificaciones acumuladas entre la pasarela de playa y la Gala Preliminar de hoy servirán para definir a las candidatas que integrarán el codiciado Top 20. Con su carisma, compromiso y preparación, Valeria Amaya continúa firmando una participación histórica, elevando el nombre de El Salvador y perfilándose con fuerza rumbo a la gran gala final del próximo sábado 10 de octubre de 2026