Apple TV presenta “Nocturno”, el thriller policial con Liev Schreiber y Stephen Graham

Atrapar a un asesino implica cruzar la línea. Liev Schreiber, Zazie Beetz y Stephen Graham protagonizan *Nocturne*, que se estrena el 30 de octubre (Apple TV)

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Apple TV difundió el primer tráiler de “Nocturno”, su nueva serie policial de 10 episodios protagonizada por Liev Schreiber, Zazie Beetz y Stephen Graham. La producción, basada en la novela The Sandman, del escritor sueco Lars Kepler, llegará a la plataforma el viernes 30 de octubre con un estreno de dos capítulos.

La ficción seguirá luego con un episodio semanal cada viernes, hasta el 25 de diciembre. El adelanto presenta a un detective que busca dejar atrás los casos violentos de Filadelfia, aunque una nueva amenaza lo obliga a volver al centro de una investigación criminal.

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“Nocturno” se estrenará en Apple TV el 30 de octubre con sus dos primeros episodios.(AppleTV)

Un detective deja Filadelfia, pero el crimen vuelve a encontrarlo

Schreiber interpreta a Jonah Lynn, un exsoldado que trabaja como detective de homicidios. Tras años en las calles de Filadelfia, el personaje decide trasladarse con su familia a una pequeña localidad del oeste de Pensilvania, con la expectativa de llevar una vida alejada de la violencia y de la presión de su oficio.

Ese plan se altera cuando Jurek Walter, un asesino serial interpretado por Graham, convierte al pueblo en su nuevo escenario. Según la sinopsis oficial, Walter es un criminal calculador que amenaza directamente a la familia de Jonah, por lo que el detective deberá afrontar un caso que también compromete su vida personal.

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Liev Schreiber interpreta a Jonah Lynn, el detective de homicidios que protagoniza “Nocturno”. (AppleTV)

La búsqueda de la última víctima del homicida desaparecida lleva a Jonah a trabajar con Saga Bauer, su hija adoptiva y agente del FBI, encarnada por Beetz. El conflicto central de la serie se construye alrededor de esa relación familiar y de los límites que el protagonista estaría dispuesto a cruzar para proteger a quienes lo rodean.

La programación semanal sitúa a la serie entre los lanzamientos de suspenso previstos por Apple TV para el último tramo del año.

Stephen Graham encarna al asesino serial Jurek Walter

Graham, ganador de premios Emmy, Globo de Oro y Actor Award por su tol en “Adolescencia”, asume el papel del antagonista. Su personaje es presentado como una figura que conoce cómo manipular a sus perseguidores y que instala una amenaza sostenida sobre la comunidad a la que Jonah acaba de llegar.

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Junto a Schreiber, Beetz y Graham, el reparto incluye a Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan y Gary Carr. Apple TV todavía no precisó los roles de esos intérpretes dentro de la historia, aunque forman parte del elenco regular de la producción.

Zazie Beetz encarna a Saga Bauer, una agente del FBI e hija adoptiva de Jonah Lynn. (AppleTV)

El tráiler, publicado en inglés, anticipa un relato de tensión criminal atravesado por la persecución de Walter y por los secretos que rodean a los vínculos de Jonah. La serie recupera elementos de la tradición del thriller policial, con un detective experimentado enfrentado a un adversario que parece anticipar sus movimientos.

La adaptación parte de una novela de Lars Kepler

La serie toma como punto de partida The Sandman, uno de los títulos firmados por Lars Kepler, seudónimo literario de Alexandra Coelho Ahndoril y Alexander Ahndoril. El dúo sueco desarrolló la saga centrada en el investigador Joona Linna, cuyas 10 novelas policiales vendieron 20 millones de ejemplares en todo el mundo.

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Los libros de Kepler fueron traducidos a 40 idiomas y distribuidos en más de 170 territorios, de acuerdo con la información difundida por la plataforma. La llegada de “Nocturno” representa una nueva adaptación televisiva de ese universo narrativo para el mercado internacional.

La creación de la serie quedó a cargo de Rowan Joffe, ganador de un premio BAFTA, mientras que John Hlavin participó en su desarrollo, guion y producción ejecutiva. Ambos comparten las tareas de showrunner.

Tim Van Patten, ganador de premios Emmy, Peabody y del Sindicato de Directores de Estados Unidos, dirigió los dos primeros episodios y figura también como productor ejecutivo. Schreiber participa en esa función, al igual que Beetz a través de su productora Sleepy Poppy.

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“Nocturno” es una producción de A+E Studios junto con Range Studios para Apple TV. La plataforma ya habilitó el tráiler oficial en YouTube, que ofrece un primer vistazo a la investigación de Jonah Lynn y a la amenaza que encarna Jurek Walter.