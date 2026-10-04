El Salvador

Más de 25 mil personas solicitaron asistencia legal para fijar cuotas alimenticias en El Salvador desde 2024

Las mujeres presentaron el 92,8% de los trámites ante la Procuraduría General de la República (PGR), según un informe de Ormusa

Un mazo de juez de madera junto a una figura azul a la izquierda y dos figuras de madera grises a la derecha sobre una superficie oscura.
El reporte reflejó que gran parte de la niñez y la adolescencia accede a la gestión de pensiones por medio de sus madres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Procuraduría General de la República (PGR) recibió 25,833 solicitudes de asistencia legal para la fijación de cuotas alimenticias entre 2024 y junio de 2026, según un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), elaborado con registros de la propia institución.

El reporte indica que las mujeres presentaron 23,963 de esas solicitudes, 92.8% del total. Los hombres realizaron 1,870 gestiones, el 7.2%. La diferencia muestra que son principalmente las mujeres quienes recurren a la vía institucional para exigir el cumplimiento de obligaciones económicas destinadas a hijos, hijas u otros familiares con derecho a recibir alimentos.

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En 2024, la PGR contabilizó 9,733 solicitudes de asistencia legal. De ese total, 9,028 corresponden a mujeres y 705 a hombres. Durante 2025, la cifra subió a 10,443, un aumento de 7.3% frente al año anterior. En ese período, 9,720 solicitudes fueron presentadas por mujeres y 723 por hombres.

Entre enero y junio de 2026, la institución registró 5,657 solicitudes: 5,215 fueron realizadas por mujeres y 442 por hombres.

Infografía con una ilustración de una abogada, gráficos estadísticos sobre cuotas alimentarias y el logotipo de Infobae al pie.
La PGR atendió 25,833 solicitudes por cuotas alimentarias entre 2024 y 2026, de las cuales el 92.8% correspondieron a mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe ubica la mayor parte de las solicitantes en el grupo de 18 años a más de 60 años. En 2024, esa franja acumuló 8,887 registros de mujeres; en 2025, 9,602; y entre enero y junio de 2026, 5,159.

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Los registros de niñas, niños y adolescentes que solicitaron asistencia de forma directa fueron menores. Entre las mujeres de 12 a 17 años hubo 70 casos en 2024, 118 en 2025 y 54 en el primer semestre de 2026. En el grupo de cero a 12 años se contabilizaron 71 solicitudes en 2024, ninguna en 2025 y dos en los primeros seis meses de este año.

Ormusa señala que esta distribución refleja que gran parte de la niñez y la adolescencia accede a este tipo de gestión por medio de sus madres, quienes acuden a las sedes de la Procuraduría.

De acuerdo con el Código de Familia salvadoreño, la obligación de proporcionar alimentos puede exigirse desde el embarazo y se establece según la capacidad económica de la persona obligada y las necesidades de quien recibe la prestación. La normativa dispone que la cuota debe fijarse de manera individual por cada hijo o hija.

San Salvador y La Libertad reunieron el 45.4% de las solicitudes

La concentración territorial también fue marcada. San Salvador acumuló 8,430 solicitudes entre 2024 y junio de 2026, lo que equivale al 32.63% del total. Le siguió La Libertad, con 3,290 casos, y Santa Ana, con 2,299.

Ambos primeros departamentos concentraron el 45.4% de las solicitudes registradas en el período. Por su parte, Morazán contabilizó 564 casos y Chalatenango, 648.

San Salvador y La Libertad concentraron el 45.4% de las solicitudes registradas ante la PGR.(Cortesía: Procuraduría General de la República)
San Salvador y La Libertad concentraron el 45.4% de las solicitudes registradas ante la PGR.(Cortesía: Procuraduría General de la República)

La PGR fijó 7,921 cuotas alimenticias durante el primer semestre de 2026

Los datos recopilados por Ormusa también muestran que, entre 2024 y junio de 2026, la PGR fijó 9,238 cuotas alimenticias. De ellas, 8,792 son a hombres como personas obligadas al pago, el 95.2%, mientras que 446 fueron asignadas a mujeres.

El mayor número de fijaciones se registró entre enero y junio de 2026, con 7,921. En todo 2024 se contabilizaron 485 y en 2025, 832.

Del total acumulado, 7,993 cuotas fueron definitivas, equivalentes al 86.5%, y 1,245 tuvieron carácter provisional. San Salvador concentró 2,860 fijaciones, casi una de cada tres. Santa Tecla registró 739; Zacatecoluca, 716; y Santa Ana, 620.

Ormusa precisó que los registros de la PGR equivalen a fijaciones informadas por avisos electrónicos y no incluyen convenios de amortización por mora. Además, 1,421 casos no tenían domicilio asignado en el sistema y 137 correspondieron a personas registradas en el exterior, entre ellas en Estados Unidos, Guatemala, Italia, Panamá y España.

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