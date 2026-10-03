Nueve de cada diez salvadoreños respaldan la gestión presidencial de Nayib Bukele, según encuesta

La confianza en los mensajes del Gobierno superó el 85% entre la ciudadanía encuestada por la firma TResearch. (REUTERS/Jose Cabezas)

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La aprobación a la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó el 90%, de acuerdo con una encuesta elaborada por TResearch entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2026. El sondeo indicó que nueve de cada 10 consultados avalan la forma en que trabaja el mandatario.

El resultado representó un aumento de 8.5 puntos porcentuales frente a la medición de hace un año, cuando el nivel de aprobación se ubicaba en 81.5%. En ese mismo período, la desaprobación disminuyó de 16.8% a 8.9%, según la comparación histórica incluida en el estudio.

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La medición evaluó la percepción de la ciudadanía sobre el liderazgo presidencial, la confianza en los anuncios del Gobierno, el rumbo del país y distintas áreas de gestión. En los seis indicadores principales relevados, el respaldo a Bukele superó el 75%.

Una encuesta de TResearch indica que el presidente Nayib Bukele alcanzó un 90% de aprobación a su gestión en El Salvador, donde la seguridad es el área con mejor evaluación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El liderazgo presidencial reunió el apoyo del 88.9% de los encuestados

El 88.9% de las personas consultadas consideró que Nayib Bukele “tiene las riendas del país”, Por su parte, un 6.9% respondió lo contrario. Otro 4.2% señaló que no tenía una posición definida sobre esa pregunta.

El informe también registró un alto nivel de confianza en los mensajes del presidente. El 85.9% respondió que le cree siempre o la mayoría de las veces cuando anuncia una medida, mientras que el 12% dijo que casi nunca o nunca le cree. El 2.1% no respondió.

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La percepción sobre la dirección del país acompañó esos niveles de apoyo. El 84% de los participantes manifestó que El Salvador avanza por el rumbo correcto con Bukele al frente.

Además, el 79.5% declaró tener una opinión buena sobre el mandatario y el 75.9% sostuvo que su administración ha hecho más de lo que esperaba. La encuesta presentó estos indicadores como parte de una evaluación general sobre la gestión presidencial.

El 84% de los participantes consideró que El Salvador avanza por el rumbo correcto con la actual administración. (Cortesía: Nayib Bukele)

La seguridad fue el área con mejor evaluación

Entre las áreas de gestión incluidas, la seguridad obtuvo la calificación positiva más alta. El 84.5% de los encuestados evaluó como buena la actuación del Gobierno en esa materia, y solo el 1.2% la calificó como mala.

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Mientras que, el turismo se ubicó en segundo lugar, con una valoración favorable del 76%. Le siguieron educación, con 72.6%; apoyo a los niños, con 71.2%; y obras públicas, con 68.9%. Los resultados reflejan una percepción mayoritariamente positiva sobre esas áreas de la administración nacional.

La seguridad resultó el área de gestión gubernamental con la evaluación más alta entre los encuestados. (Cortesía: PNC)

La economía, de todos modos, continuó como la principal preocupación ciudadana. El 48.7% de los consultados la mencionó como el problema más importante del país, por encima de la salud, con 12.3%, y la corrupción, con 8.1%. El estudio señaló que la preocupación por la economía bajó frente a la medición de dos meses antes, cuando había alcanzado el 51.1%.

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La encuesta elaborada por TResearch se realizó en línea, mediante dispositivos móviles, entre personas mayores de 18 años residentes en El Salvador con acceso a internet. La firma indicó que los resultados fueron ponderados por población, sexo, edad y escolaridad, bajo estándares del Código ICC/ESOMAR, las prácticas de la Asociación Americana para la Investigación de la Opinión Pública (AAPOR) y el Código de Ética de la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública (WAPOR).