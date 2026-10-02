La producción de café de El Salvador crecería 12,2% hasta 963.650 quintales en 2025-2026

El ciclo 2025-2026 alcanzaría 963.650 quintales oro-uva, un aumento de 12,2% frente al período previo, mientras los ingresos externos crecieron por la mejora de las cotizaciones internacionales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Guardar

La producción de café de El Salvador alcanzaría 963.650 quintales oro-uva en el ciclo 2025-2026, un alza de 12,2% frente a los 858.542 quintales de la cosecha anterior. El resultado colocaría al sector ante su mayor volumen desde 2012-2013, antes de que la roya redujera de forma marcada la producción nacional.

El año cafetalero concluyó el 30 de septiembre y desde el 1 de octubre comenzó el ciclo 2026-2027. Las cifras difundidas por el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) comprenden el período entre octubre de 2025 y agosto de 2026. Aunque falta la incorporación de septiembre, los meses de mayor recolección se concentran entre diciembre y marzo, por lo que el dato no tendría variaciones de peso.

PUBLICIDAD

El aumento equivale a más de 105.000 quintales respecto del período 2024-2025. La producción se acercó a los registros que el país alcanzaba antes del impacto de la roya, una enfermedad causada por un hongo que afectó las plantaciones desde 2012.

De acuerdo con los datos históricos del ISC, la cosecha 2012-2013 llegó a 1,73 millones de quintales. En el ciclo siguiente, la producción cayó a 700.025 quintales, una contracción de 59,5%. Desde entonces, el sector tuvo recuperaciones parciales: alcanzó 925.160 quintales en 2014-2015, 905.425 en 2017-2018 y 922.040 en 2021-2022.

La recuperación productiva, por debajo de los niveles previos a la roya

El repunte llevó el volumen previsto cerca del millón de quintales, aunque la actividad aún permanece lejos de los registros que tenía el país antes del impacto sanitario de 2012. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El incremento de la cosecha 2025-2026 representa una mejora para la caficultura de El Salvador, pero el volumen previsto aún se ubica lejos de los niveles registrados antes de la crisis sanitaria de los cafetales.

PUBLICIDAD

En marzo de 2026, cuando la cosecha todavía estaba en desarrollo, el ISC contabilizaba 898.784 quintales oro-uva. Esa cifra ya suponía un aumento interanual de 7,9%. La actualización posterior elevó la proyección a 963.650 quintales.

La evolución de la producción coincide con un escenario de mejores ingresos por las ventas externas. El reporte vigente del ISC registra exportaciones por 605.880 quintales, con un valor de USD 175,05 millones y un precio promedio de USD 288,91 por quintal. Frente al ejercicio 2023-2024, el volumen aumentó 2,4%, mientras que el valor creció 31,3%.

El comportamiento de los precios explica la diferencia entre ambas variaciones. En el ejercicio previo, las exportaciones totalizaron 591.421 quintales por USD 133,34 millones, con un precio promedio de USD 228,83 por quintal.

PUBLICIDAD

Precios de exportación más altos pese a caídas en algunos embarques mensuales

La mejora de las cotizaciones permitió compensar las bajas de volumen registradas en varios meses del ejercicio 2024-2025. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, los envíos alcanzaron 605.880 quintales según la memoria vigente, frente a los 591.421 del período anterior.

Las exportaciones registraron avances interanuales en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y junio. Las reducciones se concentraron en mayo, julio, agosto y septiembre. En septiembre, los embarques bajaron 53,3% en volumen y 29% en valor frente al mismo mes del ejercicio anterior.

El mayor precio promedio permitió que el valor exportado se mantuviera en expansión. En marzo, el volumen aumentó 56,6%, mientras que el valor subió 114,9%. En abril, los embarques crecieron 6,6%, pero el ingreso aumentó 42,2%.

PUBLICIDAD

En el corte anterior de la memoria del ISC, correspondiente al ejercicio 2024-2025, las exportaciones a distintos mercados sumaron 153.706,64 quintales. Estados Unidos fue el principal destino, con 81.442,57 quintales, equivalentes al 52,99% del total registrado en esa medición. Canadá ocupó el segundo lugar, con 15.785,71 quintales, seguido por Italia, Bélgica, Australia y Japón.

La cosecha avanzó sobre los niveles de la temporada anterior y las ventas al exterior sumaron $ 175,05 millones, impulsadas por un precio promedio 26,2% superior. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Estados Unidos, principal destino del café salvadoreño

En la memoria correspondiente al ciclo actual, Estados Unidos conservó el liderazgo como mercado de destino: recibió 299.464 quintales, el 49,4% de los 605.880 exportados.

Bélgica pasó al segundo puesto, con 70.796 quintales y una participación de 11,7%. Canadá recibió 31.055 quintales, Italia 26.772 y Alemania 26.132. Japón, Arabia Saudita, Reino Unido y Australia también figuraron entre los mercados con mayores compras.

PUBLICIDAD

Los principales 15 mercados concentraron más del 94% de los envíos registrados por el ISC, con presencia del café salvadoreño en América del Norte, Europa, Asia y Medio Oriente.

La información también refleja diferencias en los precios según el tipo de lote y el procesamiento. En los datos acumulados hasta febrero de 2026, los microlotes de café oro tuvieron un precio medio de exportación de USD 34,77 por kilogramo, mientras que los nanolotes promediaron USD 14,07 y otros lotes USD 7,26.

En café soluble, los microlotes alcanzaron un promedio de USD 9,02 por kilogramo. En café tostado, los microlotes promediaron USD 23,79 por kilogramo.

El informe diario del ISC del 30 de septiembre indicó que el café arábica acumuló cuatro sesiones consecutivas de incrementos. El contrato de diciembre de 2026 cerró en 290,70, con una variación positiva de 1,25 respecto de la jornada anterior. El comportamiento de la próxima cosecha dependerá de la evolución de los precios internacionales, el clima en los países productores y la capacidad del sector salvadoreño para sostener la recuperación de los cafetales después de más de una década de producción inferior a los niveles previos a la roya.

PUBLICIDAD