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Estados Unidos sancionó a las mayores automotrices y a los ferrocarriles de Irán

Washington amplió su campaña de presión a la industria y el transporte del régimen iraní e incluye por primera vez en este paquete a empresas de China, Alemania y Turquía; el Tesoro busca forzar la reapertura de Ormuz

Un avión de la aerolínea iraní Mahan Air aterriza en un aeropuerto, identificado como aeropuerto de Hodeidah, Yemen, en esta captura de pantalla tomada de un video publicado el 13 de julio de 2026 Al Masirah TV/Folleto vía REUTERS
Un avión de la aerolínea iraní Mahan Air aterriza en un aeropuerto, identificado como aeropuerto de Hodeidah, Yemen, en esta captura de pantalla tomada de un video publicado el 13 de julio de 2026 Al Masirah TV/Folleto vía REUTERS
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a Iran Khodro y SAIPA, los dos mayores fabricantes de automóviles de Irán, y a la compañía estatal de ferrocarriles, además de otras empresas de siderurgia y maquinaria pesada. La medida alcanza también a firmas de otros cinco países acusadas de abastecer o comerciar con ese entramado industrial.

Las sanciones, aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), recaen sobre dos personas y 27 empresas, 12 de ellas iraníes. Entre estas figuran 7 fabricantes de automóviles, Niroo Motor, la mayor productora de motocicletas del país, y Raja, que opera trenes de pasajeros. El Tesoro vincula a Iran Khodro con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite del régimen.

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El organismo sostiene que los sectores automotriz y ferroviario están entre las principales fuentes de ingresos y de capacidad logística que conserva Teherán, y que el régimen los usa para sostener su economía y evadir las restricciones. También figura HEPCO, descrita por Washington como una de las mayores fabricantes de maquinaria para minería y obras viales de Medio Oriente.

Quince de las empresas sancionadas operan fuera de Irán: 7 en Hong Kong, 2 en Shanghái, una en Beijing, 2 en Emiratos Árabes Unidos y una en Indonesia, Alemania y Turquía. Una de las firmas de Shanghái es filial de HEPCO. Washington las acusa de suministrar a compañías iraníes o de comerciar con ellas, entre otros bienes con autopartes y acero.

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Varias personas pasan en coche junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz, en un edificio de Teherán, Irán, el 16 de septiembre de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Varias personas pasan en coche junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz, en un edificio de Teherán, Irán, el 16 de septiembre de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Entre los sancionados hay además dos empresarios con nacionalidad iraní y dominicana, Mehnoosh Poursaraf Hamedani y Ramin Keshvardoust. Residen en Hong Kong y son accionistas de sociedades que, según el Tesoro, facilitaron exportaciones de acero y petróleo iraníes por decenas de millones de dólares.

La decisión se inscribe en una escalada que comenzó con la guerra. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra instalaciones iraníes y estalló la crisis del estrecho de Ormuz. En junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que abría la puerta a un alivio limitado de sanciones, y la OFAC emitió una licencia general en esa dirección.

El giro llegó el 24 de agosto, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la Operación Economic Outcast. La campaña suspendió 5 licencias generales y extendió las sanciones secundarias, que alcanzan a quienes comercian con Irán, a 5 sectores: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El Tesoro añadió que fijó a distintos países plazos para cortar sus vínculos con Irán, bajo amenaza de medidas unilaterales.

Desde entonces, el ritmo fue sostenido. El 8 de septiembre el Tesoro sancionó a aerolíneas iraníes. El 18, a BitBank, una plataforma de criptomonedas acusada de procesar pagos por garantías de paso seguro por Ormuz. El 29, a 5 personas y 5 entidades por adquirir componentes para el Ministerio de Defensa. El paquete de este jueves extiende la presión a la industria y el transporte.

El efecto sobre la economía iraní es difícil de medir con datos independientes. El gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati, reconoció a fines de agosto que las exportaciones de crudo habían caído a cero por la guerra y las sanciones. No hay datos públicos verificables sobre la producción actual de Iran Khodro y SAIPA ni sobre lo que venden a mercados regionales.

El Tesoro presenta la campaña como un mecanismo para forzar la reapertura de Ormuz y un acuerdo de paz duradero. Con el petróleo bloqueado, la industria y el transporte figuraban entre las pocas fuentes de actividad que quedaban. El siguiente punto de fricción serán los países con plazos abiertos, que deberán elegir entre sus vínculos con Teherán y el acceso al sistema financiero estadounidense.

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